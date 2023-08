¿Cuánta violencia más soportaremos?

Índice político

Francisco Rodríguez

Desde el exterior nos miran como si fuésemos sujetos prehispánicos dispuestos a que nos arranquen el corazón para ofrendárselo al tlatoani Andrés Manuel López Obrador.

No entienden que no entendamos lo que en verdad estamos viviendo y, de acuerdo con las mayorías, padeciendo.

Pacientes, conformistas, esas mismas mayorías hasta se dan el lujo de creer a pie juntillas la sarta de mentiras que, con motivo de la presentación de su penúltimo informe ¿de gobierno? —el constitucional, no el que se saca de la manga de vez en vez para ser protagonista de su egocentrismo— se escuchan a toda hora en los medios electrónicos.

Otra realidad. Otro país. No el del enojo y las carencias que todos toleramos a diario.

Desde el exterior, por ejemplo, el congresista estadounidense Dan Crenshaw preguntó que “¿cuánta violencia pueden soportar” los mexicanos.

¿Cuánta? ¿Más asesinatos? ¿Más desapariciones? ¿Más masacres? ¿Más asaltos en carreteras y caminos? ¿Más extorsiones? ¿Más minas terrestres? ¿Más bombardeos desde drones? ¿Cuánta más violencia?

Y mientras, AMLO, sus “corcholatas”, sus textoservidores y demás corifeos de la chairiza disfruta su invención: el país de “los otros datos”.

Ahí, en el país de las matinés electoreras-cómico-musicales el Presidente defiende a los suyos y pide pruebas a la administradora de la DEA, Anne Milgram, quien declaró que el Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación poseen en conjunto 44 mil 800 miembros en 100 países.

Ahí han descendido hasta vertiginosamente las cifras delincuenciales.

Ahí hasta ya casi llegan a desaparecer de lo bien que han resultado las estrategias de “abrazos, no balazos” y darles becas y apoyos económicos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Ahí, en el país de los spots propagandísticos, AMLO es un chingón.

Aquí, en el país donde las mayorías no fanatizadas habitamos, AMLO es un reverendo…

Por eso vale insistir en la pregunta:

¿Cuánta violencia más soportaremos quienes parecemos estar dispuestos a ser sacrificados por la 4T?

EU ya lo desenchufó

Por cierto, un brillante estratega me comenta que, al decir AMLO que la información proporcionada en su momento por la señora Milgram en relación con el número de efectivos de los dos cárteles más poderoso y cercanos al poder político no le fue compartida en la reunión bilateral celebrada hace poco más de un mes, significa que el gobierno de Joseph Biden “ya lo desenchufó del flujo de información estratégica”.

¿Señal de que ya lo aislaron y están preparando su muy posible captura?

¿Será que por fin se dieron cuenta de que AMLO es jefe, socio o empleado de los narcos y otros criminales o van a seguir los gringos ingenuamente dialogando y negociando con un mentiroso, corrupto y criminal?

¿Cuál es su opinión, estimados lectores?

Al lado de los criminales

Lo peor es que AMLO cree, ingenuamente, que nadie se percata de la realidad.

Y sí, claro que hasta los chairos se dan cuenta, pero sumen la cabeza en la arena como hacen los avestruces guindas.

Hace unos días la familia mexicano-estadounidense LeBarón, víctima de incontables ataques y atentados mortales, advirtió, lamentó y condenó “que México se está convirtiendo en un país con un terrorismo crónico.”

“Todos los días nos enteramos de nuevos casos; cada vez los criminales se vuelven más salvajes; cada vez ocupan nuevos métodos para hacer sentir su poder, y no hay quien les ponga un alto, porque simplemente las autoridades federales, como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se atreven a negar su existencia.

“Hoy le pedimos que se ponga del lado de las víctimas y no de los criminales…”.

Pero esa petición, como muchas otras, no será atendida.

Porque en el remoto e improbable caso de que se colocara al lado de las víctimas, AMLO, sus “corcholatas” y sus promotores ataviados con chalecos guindas se quedarían sin protección y hasta sin recursos para seguir jodiendo al país.

¿No cree usted?

Indicios

Jorge de León Palma, un entrañable amigo desde hace más de 45 años, formado en la Heroica Escuela Naval Militar y que ha sido un funcionario probo y eficaz, me escribe con frecuencia sus observaciones sobre el acontecer político nacional. Me complace compartirle hoy uno de esos mensajes que me confirman que aún hay mexicanos conscientes de su tiempo y de sus responsabilidades: “Hola mi hermano, que tengas excelente día: De verdad llevo años tratando de seguir los consejos de mi abuelo materno, un ameritado general revolucionario, de no tratar de cambiar a la sociedad mexicana sino yo ser mejor cada día y los que de mi dependan como mi familia. Esa debe ser mi aportación. La revolución sirvió para darnos libertad y derechos, y jamás creer en la supuesta clase política, y creo que le he fallado porque, supuestamente, ser buen ciudadano es exigir a quienes hemos elegido que cumplan con su juramento. Han pasado muchos años y en vez de progresar por tener un país maravilloso e inmensamente rico nos complicamos la vida, convirtiéndonos en parásitos y conchudos, aceptando un sistema político colonial y tradicionalista, donde nada cambia. La ley y el orden se perdieron en el laberinto de la corrupción, impunidad y traiciones. Y ahora, ya viejo, sí cumplí en conformar buenos mexicanos, pero fallé como ciudadano y voté con pasión, no con la razón. Y así millones lo hicimos confundidos, irresponsables y hasta cobardes. Ahora lo estamos pagando muy caro. La vida vale menos que un boleto del Metro. A diario mueren cientos de mexicanos y los culpables somos todos. Viene la madre de todas las batallas: o votamos unidos con responsabilidad e inteligencia por la única opción que nos queda, que es Xóchitl Gálvez, o perdemos al país, y ya no tendremos cara para ver a nuestros hijos y nietos, porque entregamos su futuro, su vida y su país, a la delincuencia, por cobardes.” Y como rúbrica De León Palma me envía un abrazo con el título del primero de sus libros: Vota ahora o calla para siempre.” ¡Gracias, Jorge! * * * La tranquilidad dominical se rompió ayer entre las 14 y 15:30 horas. Una, dos, tres, cuatro llamadas al teléfono fijo del hogar, Y al levantar el auricular se escuchaba una voz como de locutora de la Hora Nacional en una transmisión de 1990 promocionando a Beatriz Paredes. Sí, además de la propaganda excesiva de las “corcholatas”, ahora también la de la priísta veracruzana que se dice tlaxcalteca. * * * Por cierto que AMLO pidió a las “corcholatas” que resulten perdedoras en el amañado proceso interno de Morena que no se pongan muy tristes y que sigan luchando. ¿Tristes? Se van a encabronar. Por lo menos así lo hará Marcelo Ebrard, a quien le ha jugado ooootra vez el dedo en la boca. * * * ¿Querrán los empresarios de Nuevo León que AMLO les quite del cargo de gobernador a su marioneta Samuel García para que sea candidato presidencial perdedor de MC? Dante Delgado no ignora que quienes han mandado en esa entidad los últimos sexenios no han sido los partidos políticos, sino el poder económico. Así que de nada valen las lisonjas que sin rubor les ha lanzado López Obrador con el objetivo de impedir que los de color naranja se sumen al Frente Amplio por México… lo que al parecer ya sucedió, cuando el ex huésped de Pacho Viejo anunció que no se sumarán ni con melón ni con sandía. * * * También ha escrito un leal lector del Índice Político desde hace décadas, el profesor universitario don José Arturo Ortiz Cázares: “A ‘la gran colusión’ pudiera incorporarse el grupo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; pese a sus palabras de detestar a los partidos políticos, está abierto para apoyar, aunque no lo dijo, pero si le es necesario, a él, pudieran creer “malpensados” al Frente Amplio por México y anexas. No podría ser acusado de traición el hábil político de Jalisco que ha pertenecido al PRI y PRD y logró ser gobernador sin pertenencia partidista formal.” Gracias por la misiva y por los recuerdos. * * * ¡Qué arrestos los del trivago mayor, José Ramón López Beltrán, esos de lanzarse a criticar a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez! Otra intromisión de otro de los hijos de usted ya sabe quién en cuestiones políticas. ¿Sería acaso para atraer reflectores y que todos veamos que no es sólo su hermano menor Andy quien está metido hasta la cocina en cuestiones político-electorales-empresariales? ¿Qué también él “las puede” en ese tenor, aunque todos sepamos que no es así? * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez