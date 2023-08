La Barranca: el grupo de rock que no deja de avanzar

Regresan al Teatro Metropólitan

Con 28 años de trayectoria definen que el rock es un género en movimiento

Alexandra Arellano

Después de un tiempo en pausa de los escenarios, la inigualable banda La Barranca hace su regreso triunfal a los inmuebles de la Ciudad de México, en esta ocasión abriendo las puertas del inigualable Teatro Metropólitan para los miles de fans de esta icónica agrupación de Rock.

Y aunque sobran los motivos para que una banda tan auténtica se presente en un lugar como el Metropólitan, en esta ocasión uno de los principales es para festejar que en 2023, la agrupación intérprete de éxitos como “La fuga de Rubén” y “animales en extinción” cumplen 28 años de hacer agitar las cabelleras con su música.

Hay que recordar que han estado vigentes desde 1995, año en el que aún no adquirían el nombre que poseen actualmente, según indicaron en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el foro Cultural Hilvana, donde contaron que fue hasta después del lanzamiento de su primer disco, donde incluyeron la canción de “La Barranca”, cuando la tomaron como estandarte y optaron por adoptar el título de este sencillo como el rótulo oficial de la agrupación.

En cuanto a las sorpresas que tienen para este mágico y nostálgico concierto lleno de recuerdos, se promete mucho, pues los sonidos estarán más estilizados que nunca, y con arreglos especiales, hablando en materia musical para el disfrute de los escuchas, incluyendo una banda de cuerdas que nunca antes se había escuchado con ellos, con el fin de experimentar nuevas combinaciones para su arte.

Los miembros de La Barranca también nos contaron sobre la ideología que tienen en cuanto a la popularidad que han adquirido nuevos géneros urbanos y destacaron el importante papel que ha desarrollado el rock a lo largo de la historia musical, y es que, se trata de un género que aunque no encabeza las listas de popularidad, es sumamente rico en ritmos, y sobre todo tiene un ritmo de evolución titánico, que se transforma y se reinventa las veces que sea necesario al paso de los años, sin defraudar sus raíces”.

Aseguran que a diferencia de otros géneros que son “fugaces” el rock se mantiene vivo, aunque declararon de igual manera que es lamentable que ahora para ser popular no es necesariamente obligatorio que manejes los mejores niveles de producción artística, poniendo como ejemplo las décadas de los 60’s, 70’s e incluso los 80’s en donde la popularidad se ligaba estrechamente con la calidad de música que hacías, poniendo de ejemplo a bandas como Queen, The Beatles, Kiss, The Rolling Stones, entre otros.

Si no te quieres perder este gran espectáculo que no solo festeja sus primeros 28 años de trayectoria de “La Barranca” si no la larga vida de este explosivo y poderoso género musical, no dejes pasar más tiempo para comprar tus boletos y darte cita el próximo sábado 9 de septiembre, en el teatro Metropólitan.

En cuanto a las sorpresas que La Barranca tiene para este nostálgico concierto en el Teatro Metropólitan, se promete mucho, pues los sonidos estarán más estilizados que nunca, y con arreglos especiales