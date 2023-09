¿Qué nos depara el destino?

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Septiembre, hasta ahora, ha dejado de ser el mes patrio para convertirse en una verdadera revolución política; no fue tampoco al arranque del noveno mes el Día del Presidente, la oficialización de las candidaturas presidenciales de las coaliciones oficialista y opositora diluyeron la agenda y narrativa del inquilino de Palacio Nacional e incluso le restó puntos en su popularidad. Los fenómenos Xóchitl y Marcelo, sin duda, afectaron la estrategia del mandatario que presupuestaba una entronización aterciopelada de su pupila en detrimento de la aceptación de la explosiva hidalguense que crece entre la clase media y no pocos adeptos de la 4T.

A pesar del montaje que se hizo en Campeche para exaltar al artífice de la 4T y los supuestos logros de su proyecto político en una ceremonia de autoelogios ante sus floreros y adeptos, la irrupción de la candidata frentista en la tribuna del Congreso de la Unión desdibujó la fiesta del club de amigos en la ciudad amurallada, junto a una anodina gobernadora, y de la ceremonia protocolaria de la entrega física del Informe por la mensajera del rey, ni quien se acuerde.

Se mantiene la xochitlmanía como un fenómeno de comunicación política que no pueden contrarrestar los textoservidores —Francisco Rodríguez dix—, del régimen ni las campañas de desprestigio salidas de Palacio Nacional. Por otra parte, el ex canciller también ha echado abajo el tinglado de la encuesta donde se optó por la exjefa de Gobierno. Sólo Marcelo, aparentemente, se creyó la peregrina idea de que habría una decisión democrática para elegir al abanderado presidencial guinda, que se consultaría a las bases, al pueblo sabio y bueno, por lo que tendría alguna posibilidad; sin embargo, tardíamente se dio cuenta de que todo era una farsa, el dedazo era más vigente que nunca y sólo fue un peón en el ajedrez de la 4T. Sin embargo, su rebeldía restó brillo al anuncio de quién fue la ungida, la que desde siempre estuvo en el afecto del inquilino de Palacio Nacional.

La pregunta ahora es ¿qué hará Marcelo? Auguran su salida inminente de Morena, donde reconoció ya no tiene cabida, y a estas alturas sería ridículo mantenerse a cambio de un hueso con Claudia. Se desecha la idea de una candidatura independiente por los tiempos electorales, pero puede ser aspirante de la franquicia de Dante Delgado, quien ha hecho todo lo necesario para boicotear a un candidato opositor único, a pesar de los riesgos de perder presencia en sus bastiones o restar posibilidades de obtener beneficios al venderse a un mejor postor.

Muchos creen que tanto Marcelo como Dante interpretan el falso papel de demócratas y adversarios de la 4T, cuando en realidad sólo tienen la instrucción de quitarle votos a la candidata frentista, sabedores en el oficialismo de que no tienen asegurado el triunfo en 2024 con la ex jefa de Gobierno, quien no levanta por sí misma. Buscan diluir la posibilidad, hoy factible, de que Morena pierda en los comicios del próximo año. ¿Será Marcelo una quinta columna más?

Sólo por no dejar: Exitosa la nueva temporada de la puesta en escena de La Casa de la Bandida en Teatro de la República, a cuyo elenco se sumó Carlos Bonavides, Huicho Domínguez, con un sketch cómico. Muy merecido el reconocimiento de la compañía a grandes periodistas como la talentosa Dolores Colín, el veterano reportero y columnista Salvador Martínez, el puntilloso Carlos Ramos Padilla y el muy profesional Francisco Reynoso, entre otras destacadas plumas. Bien por nuestro director general José Luis Montañez, quien no sólo alienta la profesión informativa, sino que incursiona en el teatro interactivo, como una de las bellas artes y foro de análisis de comunicación.