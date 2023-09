La importancia del género

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Con la excepción de los estados de Guanajuato y Yucatán, donde gobierna el PAN y Jalisco, en el que MC continúa con mucha fuerza, en el resto de las entidades que irán a proceso electoral en junio próximo, se asoma la posibilidad de refrendo para Morena.

Sin importar que los gobernadores de Veracruz y Morelos, sean los más descalificados por sus propios ciudadanos, el partido gobernante surge como de mayor atracción para los electores.

Son los restos del efecto López Obrador, los que pueden impulsar a la victoria a los candidatos que sean nominados por Morena y sus aliados, por lo que en ambas entidades se piensa en proyectar a una mujer, que haga más ligero el trago amargo de los saldos negativos que dejan Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco.

Con todo y su pésima gestión, donde asoman la corrupción por doquier, el alto índice de violencia, el valemadrismo del futbolista por la seguridad ciudadana y por sentarse a gobernar, ahora tiene el desatino de aspirar a continuar su carrera política en la CDMX. Él insiste en su pretensión de competir por el gobierno capitalino, pero en realidad se le proyecta para la alcaldía homónima de él, donde Sandra Cuevas deja una pésima imagen de gobierno.

Para Morena es fundamental recuperar la alcaldía en la que se encuentran Palacio Nacional y del gobierno local, el Senado de la República y la mayoría de las oficinas públicas, por lo que busca un candidato o candidata popular, después del terrible fracaso electoral de Dolores Padierna.

La disputa por las principales alcaldías de la CDMX se empieza a reflejar, con un cúmulo de aspirantes que deben pasar la prueba del ácido e ir en mancuerna con quien sea designado el candidato o candidata al gobierno capitalino.

Esa decisión habrá de corresponderle a Claudia Sheinbaum, quien, sin embargo, habrá de consultarlo con el presidente López Obrador, mediante los resultados que arrojen las encuestas correspondientes.

Se espera que en las próximas semanas se desate una serie de renuncias y licencias de todos aquellos personajes que buscarán competir por las candidaturas a gobernador, los que están a la espera de conocer el género del representante en cada una de esas entidades, antes de pronunciarse.

Habrá algunas sorpresas, aunque la dirigencia de Morena avisó hace algún tiempo el cómo y dónde proyectará a varones y hembras.

La ventaja del partido gobernante es que cuenta con mujeres muy empoderadas que garantizan la victoria de su partido, sin grandes sobresaltos y son los varones los que reflejan alguna duda en sus participaciones.

Sin duda que los estados en los que Morena es oposición los dejarán para los hombres, para ver si estos tienen la posibilidad de triunfo, especialmente por que en esas entidades, ya fueron candidatos hace seis años los mismos que ahora encabezan las encuestas.

Joaquín Díaz Mena en Yucatán; Ricardo Sheffield en Guanajuato y Carlos Lomelí en Jalisco, quienes en esta oportunidad deberán demostrar que seis años después ya cuentan con el suficiente respaldo para ganar en las urnas.

Díaz Mena fue el menos favorecido, ya que se ubicó hasta el tercer lugar en Yucatán, mientras que Ricardo Sheffield y Carlos Lomelí fueron enviados al segundo sitio, lejos de los ganadores, por lo que se espera sean más competitivos en esta ocasión.

*****

Incredulidad en el equipo de Adán Augusto López de no haber recibido ninguna oferta para la campaña de Claudia Sheinbaum, por lo que se cree que no tendrá ninguna posibilidad de impulsar a nadie hacia el gobierno de Tabasco ni al de Chiapas, entidades en la que gobiernan su patiño, Carlos Merino y su cuñado Rutilio Escandón, respectivamente… Falleció Benito Castro, todo un profesional de la comedia, al que me tocó tratar en los últimos meses, siendo una gran persona, DEP.

ramonzurita44@hotmail.com