Moderatto

¡Adiós amigos!

El último concierto de la legendaria banda en la Ciudad de México, 23 de marzo de 2024, Palacio de los Deportes

Querido Army:

Hablar de nosotros resulta difícil y más ahora que estamos anunciando los últimos shows de la banda, pues se vuelve una labor demasiado complicada. Como lo hemos dicho siempre, MODERATTO es el monstruo de cinco cabezas, pero con todo un ejército detrás: el Moderatto Army, Así que, nadie mejor para explicar lo que todos estos años significan para el grupo y sus fans, que los fans mismos:

@moderattomx Gracias infinitas! Gracias por la buena música, por los recuerdos, por las canciones que vivirán plasmadas en sucesos a través del tiempo, gracias por acompañarnos en las mejores épocas, y por ser un gran icono de lo que la música puede causar en nuestros corazones… si mi delito es rockear, me declaro culpable.

Esta noticia me cayó como si me dijeran que un familiar amado está en sus últimos meses, un familiar que siempre me comprendió, me escuchó y sanó mis heridas cuando algo me dolía. Un familiar que no quiero dejar ir… y no sé cómo detener lo inevitable. Todos los que conforman @moderattomx son nuestra familia, mis cinco ángeles pecadores, el staff… con ustedes conocí a mi crush. Cuando iba o regresaba del trabajo siempre los traía pegados a mi corazón; en cada concierto gritaba hasta quedar afónica. Ahora, ¿quién me hará cantar a pleno pulmón? Necesitamos un Auditorio para despedirlos como los grandes músicos que son; y juro que ese día será el más feliz y el más triste de mi vida. El día más feliz porque los despediré con todo mi amor y el más triste porque, después de ustedes, nada volverá a ser igual. Sólo me quedaré con mis recuerdos de cada uno de ustedes que hacía latir mi corazón. Los amo @jaydelacueva @eltalcha @elohimcorona @alongtheriverun @marcellolara. ¡POR SIEMPRE @MODERATTOMX!

Es triste, algo que jamás queríamos que pasara, pero gracias a ustedes conocimos a muchas personas y muchos lugares. Sus canciones nos llenaron de alegría, tristeza y amor, muchos crecimos y hasta tuvimos familia, hijos que hoy los escuchan y marcaron toda una vida. Sólo nos queda decir GRACIAS, gracias por los días y las noches que nos hicieron Rockear muchos los llevaremos tatuados en el alma y hasta en la piel, y esperamos que les vaya de lo mejor en cada proyecto y en todo momento. Gracias por hacer del Moderatto Army una familia que creció como jamás imaginamos.

Los amo como no tienen idea. Ustedes fueron parte de mí, su música me acompaña en los mejores y peores momentos de mi vida. Fueron mi primer amor, con el corazón destrozado les digo: ¡GRACIAS!

Gracias a ustedes me interesó el rock, comencé a tocar la guitarra y se abrió un mundo nuevo musical para mí los amo Moderatto. Después de muchísimos conciertos, ser su fan desde hace más de 15 añossólo puedo decirles: ¡GRACIAS! Los extrañaremos mucho.

Aquí no muere Moderatto, aquí es donde nace un legado por grandes personas increíbles que dejaron muy en alto lo que significa el Rock X SIEMPRE MODERATTO

Nunca pensé que esto pasaría y ha sido de las peores noticias que he recibido en mi vida… Yo vivo por ustedes, me supero por ustedes, para seguir yendo a sus conciertos y ahora todo termina… Después de 23 años, lo único que podemos decir es:

GRACIAS -MODERATTO.

¡ADIÓS AMIGOS! El último concierto de MODERATTO en la CDMX se convertirá en un parteaguas dentro de la música de nuestro país y Latinoamérica. Los boletos estarán disponibles en la Preventa Citibanamex el 22 de septiembre, y un día después los podrás adquirir en la venta general en taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx