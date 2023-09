Plan urgente para rehabilitar 1,100 inmuebles ruinosos en la CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El martes 19 de septiembre, día en el que se conmemoró un año más de los sismos de 1985 y 2017 con un segundo simulacro nacional, organizaciones sociales pertenecientes al movimiento urbano popular demandan la puesta en marcha de un plan emergente de atención a cerca de mil 100 edificios considerados de alto riesgo en la Ciudad de México.

Líderes de una docena de organizaciones se reunieron en la Plaza de la Solidaridad para hacerse escuchar y que se visibilice esta problemática que coloca en un riesgo inminente a cientos de familias que habitan en dichos inmuebles.

En conferencia de prensa señalaron que México, por su ubicación geográfica y características geo-urbanísticas, lo posicionan como uno de los países con mayor actividad sísmica, particularmente en aquellos estados y ciudades que se encuentran cercanas a las fallas geológicas de San Andrés, la Placa de Cocos y del Pacífico, que dieron origen a los sismos de 1985 y 2017, cuyos efectos fueron se resintieron con mayor fuerza en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México. Los daños materiales aún son incalculables y están a la vista en distintas alcaldías de la CDMX. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en su Atlas de Riesgos existen cerca de mil 100 edificaciones catalogadas de “alto riesgo”, la mayoría de uso habitacional. Durante la reunión, recordaron que en septiembre de 2022 solicitaron a las distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México dar atención prioritaria a esta situación que requiere un plan emergente para la rehabilitación de inmuebles, además del desahogo de la agenda de expropiaciones y que se destine más presupuesto al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

También informaron que estas organizaciones se han involucrado de manera activa en la construcción y reconstrucción de la CDMX, una acción loable que, sin embargo, requiere de la participación de todos: sociedad, organizaciones y gobierno de los distintos niveles.

Además, solicitaron la creación de un organismo gubernamental de orden federal que replique los programas y proyectos de fomento a la vivienda como los del INVI; que orqueste, coordine y ejecute acciones conjuntas con el gobierno para dotar de suelo y presupuesto a las distintas localidades, regiones, pueblos y barrios dentro del territorio nacional.

Todo eso, aseguran, permitirá una mayor eficiencia en el desahogo de la demanda de vivienda, abatir la gentrificación (proceso de rehabilitación urbana) y contribuiría a la reducción de riesgos por daños estructurales.

Algunas de las organizaciones presentes:

¬ Asamblea de Barrios de la Nueva Ciudad de México 4T.- Antonio Paniagua

¬ Comité de la defensa Popular Del Valle de México (CDP). – Judith Barrios Bautista

¬ Patria Para Todos A.C. – Alejandro Sánchez

¬ Unión de Colonos Democracia y Defensa Social A.C.- Teresita Solís Sangrador, entre otras.

Critican la desaparición del Fonden

El Coordinador de los Senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, criticó que el gobierno federal haya desaparecido el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que hoy, estados y municipios, no cuenten con recursos para paliar los daños causados por fenómenos naturales.

Añorve coincidió con la senadora Xóchitl Gálvez que este no es un tema menor. Argumentó que no era posible la desaparición del Fonden, pues “era un gran fondo que le hacía frente a las necesidades que se tenían con los fenómenos naturales, como los terremotos. Recordó que gracias al Fonden en el 2017 se pudo reconstruir Chiapas, Oaxaca, Morelos, y ahora no llegan los apoyos a los municipios ni a los estados.

Donan tapitas para quimioterapias

Quizá no todos lo sepan, pero donar tapitas de plástico (de botellas de agua, refresco leche y otros) en centros de acopio diversos, es un granito de arena que le permite a las personas apoyar de manera directa al tratamiento de niños con cáncer.

Al mismo tiempo, donar tapitas de plástico ayuda activamente a la conservación del planeta a través del reciclaje de un material no biodegradable que se ha convertido en una compañía inevitable para el ser humano.

Con ese propósito, Movimiento Nueva Aztlán informó de una nueva donación: media tonelada de tapitas para quimioterapias cuya finalidad es ayudar a los niños que padecen esta mortal enfermedad.

Desde el Congreso de la Ciudad de México también se han unido a esta lucha. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, diputado Luis Espinosas Cházaro, igualmente hará su aportación.

El MNA, que encabeza Cecilia Contreras, indicó que la meta al cierre de este año es donar tres toneladas de tapitas y para ello invitó a su “poderoso ejército”, integrantes de la asociación y vecinos de la Cuauhtémoc, a recolectar tapitas para esta noble causa.

No hay que olvidar que la OMS considera el cáncer como una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo.

lm0007tri@yahoo.com.mx