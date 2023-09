Tabasco: ¿hombre o mujer?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

En plena invitación para llegar como titular a la secretaría de Gobernación, el presidente López Obrador sugirió el nombre de Raúl Ojeda para ocupar el sitio dejado vacante por Adán Augusto López, la gubernatura de Tabasco.

Creo que puede ser la última oportunidad de Ojeda para gobernar el estado, le dijo, pero tienes plena libertad para seleccionar a tu sucesor, le insistió el Ejecutivo federal.

A bote pronto respondió Adán, Ojeda es mi amigo, pero mi hombre de confianza es Carlos Merino, dijo y así se concretó el relevo en Tabasco, hace un par de años.

Merino, un hombre torpe, piloto de avionetas, fungió siempre como suplente de Adán en los cargos legislativos que ocupó y ahora funge como el peor gobernador que Tabasco ha tenido.

Teniendo encima la selección del candidato o candidata de Morena al gobierno del estado, Adán parece seguir teniendo mano en la sucesión gubernamental, donde un grupo compacto de hombres y mujeres alzaron la mano para contender por ese cargo.

Extrañamente el nombre del dos veces diputado y otro par de ocasiones senador, Humberto Domingo Mayans, actual consejero de Pemex no está considerado dentro de la sucesión. Humberto Domingo, es cuñado de Adán Augusto y Rosalinda López, ella sí aspirante.

La lista es amplia, por el lado de los varones se encuentran Javier May, ex secretario federal de Bienestar y senador con licencia; César Raúl Ojeda, ex diputado federal y ex senador, tres veces competidor por el gobierno estatal, catalogados en el primer nivel de los hombres y Mónica Fernández, senadora; Rosalinda López, administradora general de auditoría Fiscal y hermana de Adán Augusto y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón y Yolanda Osuna, alcaldesa de Centro.

Después de ellos y ellas viene un segundo grupo, con menores posibilidades de alcanzar la nominación, donde se ubican el varias veces diputado Óscar Cantón; el coordinador en el Congreso local, Jaime Lastra; el diputado federal reelecto, Manuel Rodríguez; el también diputado federal Mario Llergo, Marcos Rosendo Medina y otros más. De esta lista puede salir el candidato al ayuntamiento de la capital del estado.

Hasta ahora no se tiene definido si será Adán el gran elector o desde la Presidencia de la República mandan la señal sobre quién será.

Tabasco y Chiapas son dos estados fundamentales en que el Presidente quiere unos comicios tranquilos, con alguno de los personajes cercanos a él, que le proporcionen seguridad, paz y estabilidad, ya que el vivirá en los límites en Palenque en su quinta y requiere de eso y otras cosas.

Por eso, todo hace indicar que el nominado será May, quien es fundador de Morena en la entidad, aunque la persona más cercana a él sea Raúl Ojeda.

Se transparentó todo ahora que la dirigencia nacional de Morena acordó que serán cinco hombres y cuatro mujeres (se creía que será al revés) los competidores del movimiento.

La disputa está entre el grupo de Javier May y lo poco que queda del de Adán Augusto, ya que todos los demás carecen de equipo o grupo propio. Hay quienes ven disminuido al ex secretario de Gobernación, pero su próximo ascenso a la dirigencia nacional partidista lo fortalece.

Tabasco es una de las entidades en las que no hay duda de que repetirá el triunfo de Morena, el que garantizan tanto los hombres como las mujeres.

Mario Delgado se acerca al final de su tiempo como dirigente nacional de Morena y será recompensado con un cargo de elección popular, el que podría cambiar por uno de nivel gabinete, si es que gana Claudia Sheinbaum… Cuántos senadores y diputados se sentirán frustrados por no poder repetir como candidatos plurinominales, ya que estos asientos tendrán reservado el derecho de admisión… Cuáles son los aspirantes a gobernador que buscan a los partidos locales, al saber que no serán nominados por su partido de origen?… Finalmente, Celia Maya logró ser designada consejera de la Judicatura Federal, después de que no alcanzó a ser ministra de la Corte.

