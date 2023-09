Miseria que no quieren ver: migrantes esclavos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Crisis migratoria desbordada

Ferromex, pérdidas por 2 mil millones de pesos

Miles de centro y sudamericanos saturan trenes del sureste

Política migratoria: la demagogia y olvido institucional

Otra crisis; paros escalonados en armadoras

Provident, 20 años en México

SEMPRA y japoneses, por gas natural renovable

La mayor enfermedad hoy día no es la lepra, ni la tuberculosis, sino

más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos

Madre Teresa de Calcuta

No fue sorpresiva la decisión de Grupo México, de Germán Larrea, de frenar los trenes del grupo que preside, Ferromex, en el sureste del país, con lo que quedan congeladas operaciones de 60 corridas con más de 1,000 vagones.

El problema es muy simple. No hay posibilidad para llevar a miles de inmigrantes que buscan cruzar el país, para llegar al sueño norteamericano.

El problema no es sólo de México, se entiende. Es una crisis continental.

Las naciones que engordan los batallones de migrantes que van rumbo al vecino del norte, están involucrados en crisis sociales, ya que sus gobiernos no dan oportunidades, ni mucho menos, trabajo. Dejan que los cinturones de miseria y hambre se vayan acrecentando.

Pero vayamos al fondo:

Ferromex es una empresa que en el gobierno de Ernesto Zedillo, creció en forma acelerada.

Larrea, uno de los empresarios predilectos de los sistemas políticos mexicanos de Zedillo, Fox, Calderón, Peña y el actual de AMLO, mantiene jaloneos por problemas sociales en el país.

En esta administración sufrió bloqueos a las vías de ferrocarril, por la CNTE, en Michoacán y otras entidades. Ha perdido negocios por más de 4 mil millones de pesos. Ahora por la crisis migratoria continental, se trepan en sus trenes, desde Chiapas hasta Tamaulipas, Aguascalientes y Baja California, entre otras entidades.

Hoy es fácil ver la mendicidad de miles de personas, en las calles de las metrópolis, sin que ninguna autoridad mexicana pueda apoyarlos. No sólo es la alimentación, la principal necesidad que necesita atención; salud y seguridad, también.

Que quede claro, no quieren quedarse en México, pero usan la infraestructura nacional.

Esos migrantes huyen de la miseria, el hambre, la violencia, la corrupción y otros males sociales de América Latina, aunado del abandono de sus gobiernos.

La crisis migratoria en México se desbordó. Diariamente, en trenes de Ferromex, más de 5 mil indocumentados cruzan el país y se convierten en carne de feroces hienas que las secuestran, los extorsionan, los hacen esclavos sexuales y laborales.

El gobierno de López Obrador se niega a atender esa realidad, que se vuelve un crimen contra la humanidad.

Para nuestras autoridades, lo menos importante son los seres humanos. Los migrantes se convierten en números fríos, de aquellos que no representan ningún interés electoral. Ninguno de esos indocumentados, obviamente, tiene credencial de elector en México. Por eso, no importa si se mueren de hambre o son víctimas del crimen organizado. Ni si quieren se distraen en verlos.

PODEROSOS CABALLEROS

OTRA CRISIS AUTOMOTRIZ: Es muy cierto que cuando a Estados Unidos le da frío a México de la pulmonía. Ya se ven los primeros efectos negativos de la huelga de las principales empresas automotrices del vecino del norte. Las compañías armadoras y autopartes, en México, tienen programados para la próxima semana paros escalonados y con reducción en los salarios de los trabajadores. La apuesta del gobierno federal, en la Secretaría de Economía, es impulsar con el menor esfuerzo y menos inversión gubernamental áreas que generen más empleo, aunque sea mal pagado. De esa manera, la principal fuente de empleo medianamente pagados, para técnicos especializados, es en el sector automotriz. Pero, entre gazapos de la 4T, y el entorno mundial, no hemos cuajado bienestar sólido y duradero. A este gobierno le pasa todo lo malo; compra el circo y le crecen los enanos. *** PROVIDENT: Bajo el liderazgo de David Parkinson, Provident, la segunda microfinanciera del país, cumple 20 años y anunciará su meta de llegar a 1 millón de clientes. Esta microfinanciera atiende a la base de la población cn préstamos de hasta 15 mil pesos sin cobrar intereses moratorios. En ese tiempo ha atendido a 5.6 millones de clientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SEMPRA: Un consorcio japonés formado por Tokyo Gas Company, Osaka Gas Company, Toho Gas Company y Mitsubishi Corporation, de la mano de Sempra Infraestructura, analiza un proyecto para producir gas natural renovable. A través de la captura de carbono hidrógeno verde en la costa estadounidense del Golfo de México. El Consorcio nipón realiza estudios de prefactibilidad del proyecto desde 2022. De lograrse, podrían producir 130,000 toneladas anuales de gas natural renovable, que se licuaría a través de capacidad contratada en las instalaciones de Mitsubishi Corporation de la terminal que tienen en Luisiana.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos