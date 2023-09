Marcelo va con su “tribu” en Morena, mientras Sheinbaum y Delgado lo niegan

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al lado de 33 diputados federales, Marcelo Ebrard confirmó ayer que su corriente o tribu, sí existe dentro de Morena, y que bien podría actuar como bloque frente a la necesidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aprobar en las dos próximas semanas en San Lázaro su Paquete Presupuestal para 2024.

En un desayuno al que asistió Ignacio Mier, coordinador de Morena en Cámara de Diputados —no se sabe si como colado, como negociador de AMLO, o como invitado, Ebrard y su grupo, no sólo actuaron por primera vez como corriente, sino que le advirtieron a AMLO y a Mario Delgado que no se dejarán intimidar en la aprobación del Presupuesto de Ingresos y el de Egresos.

Y en su demostración de músculo, exigieron a Mier ser tomados en cuenta en la discusión de los dictámenes de la Miscelánea Fiscal y de la distribución del Gasto Público del próximo año.

Ebrard dijo de frente a Ignacio Mier —para que lo informe a sus jefes políticos— que sería un grave error estratégico-partidario intentar forzar, imponer, obligar a los diputados de su corriente a renunciar a su derecho de apoyarlo en su exigencia de que se revise y reponga el proceso interno del cual salió ungida sin legitimidad Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena.

Y subrayó que su asociación civil El camino de México va como corriente interna de Morena a pesar de que sus estatutos partidarios lo prohíben.

“Le dijimos (a Mier): la base de la unidad no puede ser darle órdenes o intimidar a los diputados. ¡Pues qué es eso!. Cada quién representa una trayectoria y es libre de tener sus propias ideas. Entonces, eso le quedó claro a él”, afirmó Ebrard.

El encuentro se realizó a puerta cerrada en una casa de la Colonia del Valle.

El ex canciller agregó:

“También (aprovechamos para) señalarle que hay una serie de ideas sobre el presupuesto de egresos y que normalmente no les han dado oportunidad de hacer sus comentarios específicos a las y los diputados, pero que en esta ocasión tendrá que hacerse”, señaló.

Ebrard indicó que como en Morena, dentro del Partido Verde sus diputados afines han sido intimidados y amenazados por pertenecer a su corriente.

Les dicen: si vas con Ebrard ya no te daremos otra “oportunidad”. El ex canciller pregunta: ¿Oportunidad de qué?, ¿de otra encuesta (amañada)? O sea, ¿el sueño dorado es el encuestazo?”, ironizó.

Al concluir el encuentro, el ex canciller afirmó que sigue en espera de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena tramite y resuelva sus reclamos

“Le estamos dando un tiempo razonable, no soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo, no es la actitud que tenemos, pero sí me parece que lo razonable es que la contesten, ya llevamos una semana y tres días”, señaló.

Y adelantó que la propia encuesta interna de Morena lo situó a él con 26 por ciento de la intención de voto en el país y ese porcentaje requiere de una respuesta seria de la dirigencia nacional de Morena.

Sheinbaum y Delgado en el Senado: estamos unidos

Hacia el mediodía, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado acudieron a un encuentro con senadores aliados encabezados por el coordinador de Morena, Eduardo Ramírez.

Al concluir, ambos insistieron en que dentro de Morena hay unidad y que no hay posibilidades de crear corrientes, facciones, tribus, grupos internos porque sus estatutos lo prohíben.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX indicó que los 23 gobernadores y gobernadoras de Morena se suman a una mayoría de legisladores en todos los Congresos del país y en su predominio partidario en las presidencias municipales y otros muchos cargos en el país.

Afirmó tener a su lado a la mayoría del pueblo de México que quiere la continuación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se dijo depositaria de la esperanza del país frente a la inexistencia de un frente opositor que lo único que busca es regresar al saqueo y búsqueda de beneficios personales.

Todo eso, dijo, hará posible que ella y los candidatos de Morena ganen en 2024 tooodos, todititos los cargos en juego.

¡Ups! Ni ellos se la creen, pero…

La pendejee: admite Xóchitl

De visita en San Lázaro para presentar un decálogo de propuestas, Xóchitl Gálvez admitió sonriente, del mejor humor, que la pendejeó al usar 6 párrafos dentro de las 77 páginas de su Tesis en Ingeniería de la UNAM, sin darle crédito en su bibliografía a sus textos originales. Después de una revisión encontró que los fragmentos usados describen equipos de manuales técnicos y referencias de documentos oficiales sobre política ambiental.

Pero el caso fue que al final de cuentas ella se tituló, no por esa tesis sino por el reconocimiento a su experiencia profesional. Esto ocurrió en la Facultad de Ingeniería durante 2010, bajo el título “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, y bajo la asesoría de la profesora María Jaquelina López Barrientos.

O sea, nada que ver con el plagio cometido por la “magistrada pirata”, Yasmín Esquivel.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa