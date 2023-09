Foro 1869 recibió la gran “Fiesta Latina” de Steffie Beltt

Gran éxito sin precedentes

Presentó su nuevo sencillo “No se me hace justo” junto a Los Estrafalarios

Arturo Arellano

El concierto de Steffie Beltt fue una verdadera “Fiesta Latina” y en el Foro 1869, donde rindió homenaje a sus raíces México-cubanas y además aprovechó para lanzar su nuevo sencillo “No se me hace justo” en colaboración con la banda mazatleca “Los Estrafalarios”.

La canción es un arreglo musical de la canción homónima perteneciente a su más reciente álbum “La Raíz, Vol. 1”; pero esta nueva versión transforma la balada regional en una deliciosa cumbia norteña, con la que Steffie muestra toda su candela.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la artista nos platicó “Fue un gran festejo a nuestras raíces, a quienes somos, a nuestra piel morena, nuestra música, colores; ha sido todo un viaje de redescubrimiento del lugar de donde venimos y hacía donde vamos. Todo desde el lado más oscuro del dolor, la conquista, hasta pasando por el lado alegre, que es el baile. el gozo, el color que compartimos todos los latinos”.

Asimismo, contó con grandes invitados “Estuvieron conmigo Los Estrafalarios, con quienes cantamos el nuevo sencillo ‘No se me hace justo’, ellos son una banda regional de Mazatlán, sus dos cantantes son instrumentistas, uno en la guitarra y el otro en el acordeón. También nos acompañaron luchadores de la AAA y del Consejo Mundial (CMLL), porque parte del show tuvo que ver con ellos”.

“La raíz volumen 1”, es el más reciente disco de Steffie Beltt y aseguró que este show que recorrerá otros espacios de la república “tiene la misma intensión latina, de que canción por canción nos lleve por todo el continente, entonces hay salsa, cumbia, tango, bossa-nova, pero también elegí temas que reconocemos y nos encantan a todos, que seguramente vamos a bailar, de artistas que han impregnado a nuestra cultura musical”.

De modo que Beltt cerró con broche de oro este mes patrio con la presentación en el Foro 1869, pero afirma que la mexicanidad debe estar presente siempre y que este mismo espectáculo llegará a todos los rincones del país “Luego sigue Día de Muertos y la mexicanidad no se va, no debe irse en ninguna época del año, incluso, en diciembre tenemos nuestras propias tradiciones, en enero viene el Día de Reyes, siempre tenemos nuestras raíces y nuestra cultura presente”.

Afirma que precisamente las raíces culturales “Es algo que necesitamos recordar, de hecho, una frase que tengo en una de mis canciones dice “olvidamos la raíz, soy extranjero en mi país’, lo cual es lamentable, porque es aquello que nos nutre como a los árboles. Debemos valorar y tener presentes nuestras comidas, tradiciones, historia, nuestros antepasados, pero en la ciudad capitalista, cosmopolita, donde me tomo un café de Starbucks, me voy a trabajar en Santa Fe y de vacaciones a Europa, de pronto se nos olvida México, y no conozco mi país, mi pueblo, ni de dónde vengo, eso es una tristeza. Y no juzgo escuchar música en inglés o tomar el café de Starbucks, yo amor el rock, el jazz, el blues, pero también hay que tener nuestras raíces presentes en nuestra vida, como parte de nuestra sociedad”.

En la parte musical recordó que “antes bandas como Café Tacvba, Caifanes, La Maldita Vecindad, eran artistas que antes de ser estrellas, eran pueblo, la voz del pueblo, no hablaban solo de amores y desamores, sino de la realidad y sociedad. Eso es fundamental y es lo que tratamos hacer con mi proyecto. Creo que mi misión es que recordemos la raíz siempre”.

Finalmente adelantó que “Estamos en proceso de planear una gira por México, me encantará llevar esta música a diferentes estados. Pero lo primero es ir a Colombia, porque apenas lanzamos el disco en marzo y fuimos en abril, no sabía que se consumía tanto la música mexicana y que aman tanto estas costumbres, de modo que me pidieron regresar apenas tuviera el video del sencillo, y así lo haremos”.

