Xóchitl Gálvez, a tan solo 6 puntos de Claudia Sheinbaum: Alejandro Moreno

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador, ¿la mano que mece la cuna a García Harfuch?

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo en España, donde expuso el fenómeno que ha sido el Frente Amplio por México, mismo que trascendió las fronteras nacionales, así como fue el “fenómeno Xóchitl”. Y una de las cuestiones que mayormente llamó la atención entre quienes siguen desde el exterior la competencia por la Presidencia de la República en México, es cómo la flamante coordinadora para la defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y la coordinadora del FAM, Xóchitl Gálvez, se encuentran prácticamente en empate técnico.

Algo muy importante que destacó el dirigente tricolor es que luego de cinco años de campaña —porque eso fue lo que principalmente hizo al frente del gobierno de la Ciudad de México— es que cuando las campañas están a punto de empezar, la señora Sheinbaum Pardo ya está topada en las preferencias, mientras que la senadora panista, en tan solo tres meses de que su jefe de campaña, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador la apuntaló, se encuentra a tan sólo 6 puntos de alcanzar a la morenista que tiene tras de sí, y eso vale la pena subrayarlo, todo el aparato del Estado.

Por otra parte, en lo que respecta a la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, hay una pregunta que surge no sólo en los corrillos políticos y tiene que ver con que el inquilino de Palacio Nacional sería “la mano que mece la cuna” para echar por tierra la aspiración del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel local, Omar García Harfuch y para lograrlo, se estaría valiendo ni más ni menos que del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, un funcionario que además, está ansioso de “salvar el pellejo” por los malos resultados que ha dado al frente de las investigaciones de la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Ya lo dijo el propio dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, “es temporada de buitres, que a nadie le extrañe que se armen campañas negras”. O sea, ¿qué pensará el líder del partido guinda respecto a lo que está haciendo debajo del agua su jefe?

Como es bien sabido, a Claudia Sheinbaum le costó mucho trabajo convencer a su jefe para que finalmente, García Harfuch se registrara para contender en la interna de Morena para la CDMX.

López Obrador es un hombre que, contrario a lo que él asegura, tiene y mantiene odios profundos, tiene señalado al ex secretario de Seguridad Pública capitalino, porque habría participado en parte de los hechos del expediente Ayotzinapa.

De hecho, en la presentación de dicho informe, Encinas señaló que García Harfuch habría asistido en 2014, a las primeras reuniones entre autoridades que se ocupaban de investigar el paradero de los 43 normalistas secuestrados en Iguala. Dijo que no presentaba las fotografías porque se podría correr el riesgo de que los asistentes la tomaran fotografía a las mismas, “pero de que está, está”, concluyó Encinas.

No pasó mucho tiempo para que el propio García Harfuch desmintiera esta versión al señalar que: En toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas. Por lo tanto, lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Así las cosas, Morena está envuelto en un nuevo conflicto interno que trasciende a lo electoral, armado desde Palacio Nacional, en el que Claudia Sheinbaum supuso ¿ingenuamente?, que ya tenía amarrado el acuerdo con el tabasqueño, a quien le vendió la idea, que no deja de ser del todo cierta, de que García Harfuch es el único que puede rescatar para el partido guinda, la capital de la República.

Municiones

*** Rabindanath Salazar se registró ya como aspirante para conseguir la candidatura de Morena al gobierno de Morelos. En un breve discurso, prometió apegarse a los principios que prevalecen en la convocatoria y que su objetivo es darle seguimiento al proceso de humanización que tanto “cacarea” el inquilino de Palacio Nacional. Salazar cree que se la merece, a ver si no le salen en su partido con otra cosa. No dudó en agradecer haber trabajado al lado de López Obrador en el Banco del Bienestar y otros cargos, en esta errada y llamada Cuarta Transformación.

*** El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se lanzó en contra del hoy ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín y dijo que si quería ser gobernador, hubiera empezado por entrar en los procesos internos, “no lo hizo porque teme perder y por eso trata de buscar un pretexto, aseguró el también ex gobernador de Coahuila y agregó: “el senador Ramírez Marín, se va por un interés personal, es ingrato con el PRI, que le dio la oportunidad de desarrollarse políticamente, “el ex priista se queja de que no se le tomó en cuenta en la carrera al gobierno de su estado y se opone a una alianza con el PAN. Por su parte, el senador yucateco declaró que él no está dispuesto a ser una comparsa de Acción Nacional y mientras, el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, ya hasta lo defiende al declarar que él no ha pactado absolutamente nada con el senador por Yucatán. Pues quién sabe.

*** Y por poco se topan en el Senado de la República Mario Delgado y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, pero alguien les avisó a uno y otro porque caminaron por pasillos diferentes en la Cámara alta.

*** El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, declaró que hay que salvar Veracruz, ante la desgracia que tiene el actual gobierno morenista en estos cinco años, sí, ese que encabeza Cuitláhuac García. “A Veracruz hay que salvarlo, porque está en condiciones de ruinas políticas, administrativa, económica, de salud, de seguridad, realmente en ruinas, hay que salvarlo. Necesitamos salvar Veracruz, claro que sí, porque lo han hecho muy mal. Llevamos 5 años de desgracia”, precisó. El legislador fue sobre el método que el Frente Amplio por México aplicará en el estado de Veracruz y señaló que se está en espera de saber cómo será el proceso. “Yo estoy esperando que las cosas se puedan decantar para bien, que pueda prosperar la aspiración personal, pero sobre todo lo que yo espero es que logremos en consenso, en unidad, sacar una propuesta que permita salvar Veracruz. No tengo la fecha, yo esperaría que eso se definiera ya, en cualquier momento. Hoy, mañana, pasado. En realidad, como ustedes saben, corresponde más a la aritmética electoral que tiene que garantizarse la paridad”.

morcora@gmail.com