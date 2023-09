México, entre dos ejércitos extranjeros

El ejército guatemalteco se desplazó ya hacia la frontera sur de México en tanto el estadounidense hace lo propio por el lado de Texas para proteger su territorio ante lo que llaman invasión migratoria ilegal, mientras los republicanos arrecian su postura belicosa y amenazan —“disparates y politiquería” —, con invadir nuestro país “desde el primer día en que asuman el poder”.

Si bien del lado estadunidense la caldera política va en ascenso, ocurre lo mismo con las corrientes migratorias de Centro y Sudamérica: miles de ciudadanos que huyen de la miseria de sus países, llegan al sur de México y se trepan a tráileres que los acerquen a los trenes que van hacia la frontera con la Unión Americana, sin importar el riesgo y menos la situación política.

En el sur, Guatemala -que siempre ha estado en convulsión social y política-, envía tropas a la zona fronteriza con México ante el arribo, en medio de aplausos de los nativos chiapanecos, de caravanas de hombres armados integrantes de los cárteles que se disputan el territorio para el control de actividades ilícitas en diversos rumbos.

Con dos ejércitos en nuestras fronteras –más lo que se acumule con la apertura del Istmo de Tehuantepec al tránsito entre dos océanos– México tendrá que ser cuidadoso en el trato de los problemas sociales de otros países y que amenazan con la inestabilidad en el nuestro, la situación es compleja y se agudiza con los diferendos internos y al calor de la nueva etapa electoral.

El ex canciller Marcelo Ebrard hace uso de su derecho, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al comentar el recurso que promovió el aspirante presidencial ante el TEPJF para reponer el proceso de selección interna del responsable de la Defensa de la Cuarta Transformación, la cual ganó Claudia Sheinbaum… La titular de la SEP, Leticia Ramírez, acompañada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregó basificaciones del Subsistema Educativo Federalizado 2023 con lo cual “se hizo justicia a los maestros que por muchos años esperaron que se reconociera su labor, sino tener certeza de vida”, indicó la mandataria, a cuyo equipo se integraron ya Higinio Martínez y Abelardo Martín Miranda, ambos profesionales en el servicio público, que dejaron sus espacios que tenían en el Senado de la República para acompañar a la ex alcaldesa de Texcoco en su nueva responsabilidad en la vecina entidad… Al homenaje que le rindió el Senado de la República a Juan Francisco Ealy Ortiz, acudieron ex gobernadores, la plana mayor priista y ex secretario de Estado, entre ellos el general Salvador Cienfuegos… En el Congreso de Oaxaca se discute los alcances de la Ley de Economía Circular, que tiene por objeto reactivar la economía familiar y los diversos factores de producción a efecto de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante otros enfoque de la dinámica de la economía doméstica, regional, nacional y global… Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 9 años en Iguala, se aprestan marchar hacia Israel para traer vivo al ex fiscal Tomás Zerón, mismo que es protegido por las autoridades del país donde se refugia y que han hecho caso omiso a las dos cartas que al respecto ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los angustiados padres tendrán todo el apoyo que necesiten para lograr su cometido… De acuerdo al ex titular de la PGR y ex embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dispone de un presupuesto diario de 50 mil pesos para consumo de alimentos, según el PEF del 2024, esto sin incluir el IVA.

