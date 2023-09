El fenómeno migratorio

Punto por punto

Augusto Corro

México prepara una iniciativa para frenar la migración, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para tal fin, diez países fueron invitados a participar.

La reunión se efectuará la próxima semana y estarán presentes representantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y Colombia.

Se buscará establecer un plan de acción conjunto, con el propósito de evitar que se incrementen los flujos migratorios.

Casi todos los migrantes pasan por México y “tenemos que protegerlos”, dijo el mandatario tabasqueño.

En concreto se busca llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas.

“Debemos unirnos y buscar cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos”, dijo el presidente López Obrador.

Cabe preguntar sobre los resultados de esa reunión, que parece estar sustentada en los buenos deseos presidenciales.

La mayoría de las naciones mencionadas no tienen posibilidades económicas para detener o por lo menos frenar un poco las corrientes migratorias que crecen incontenibles.

Se necesitan recursos económicos para invertir en las diferentes áreas de la economía para crear polos de desarrollo que saquen de la pobreza a millones de personas. También es necesario que los gobiernos se esmeren en la lucha contra la delincuencia organizada, con el propósito de terminar con la inseguridad en las diferentes regiones.

El problema migratorio no se va a solucionar con reuniones internacionales. No se trata únicamente de convencer a la gente para que no abandone sus lugares de origen.

Es urgente, pues, que los países mencionados procuren brindar protección a los migrantes que viajan por sus territorios.

El propio presidente López Obrador dijo que “tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios, porque son más los riesgos”.

México no es el ejemplo de protección a los indocumentados que cruzan para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Miles de ilegales se encuentran amenazados por la inseguridad en las carreteras, las extorsiones y los asesinatos. En el presente, crece el número de caravanas de migrantes que son víctimas de las bandas de delincuentes que pululan en las carreteras.

Se tienen registros de indocumentados asesinados por las propias autoridades. En fecha reciente, 40 ilegales murieron en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.

No será fácil la lucha para evitar el flujo migratorio, porque no existe una voluntad real de erradicarlo.

A Estados Unidos, meta de los ilegales, no le interesa resolver la crisis que se vive en varios países debido al flujo migratorio. Ya veremos qué tan efectivo será el plan de México para frenar la migración.

La contienda electoral

En esta temporada electoral, los partidos políticos están dedicados a sacar el mejor provecho posible.

En algunos casos, la supervivencia de algunas de las organizaciones políticas es más que necesaria.

Tras los comicios presidenciales de 2024, se conocerá el destino, por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Conseguirán los mencionados institutos políticos seguir con su registro? Es la gran duda.

En tanto, en el partido Movimiento Ciudadano, su dueño, el senador Dante Delgado deshoja la margarita.

Dijo que será en octubre el me en el que será lanzada la convocatoria para quienes quieren anotarse como aspirantes en la contienda presidencial. Y se conocerá el nombre de su candidato en los primeros meses del próximo año.

También expresó Dante Delgado que irán solos en la lucha electoral de 2024; aunque los rumores sobre el caso, es que MC espera, con paciencia, lo que en un momento pudiera decidir el ex corcholata morenista, Marcelo Ebrard. Porque en las filas emecistas no tienen al candidato que pudiera brindar resultados que favorecieran a MC.

Tiene a dos gobernadores que podrían participar en los comicios presidenciales, nos referimos a Enrique Alfaro, de Jalisco; y Jaime García, de Nuevo León.

Ambos mandatarios no pueden controlar la ola de violencia que golpea a sus entidades. No tienen el apoyo que les permita competir para ganar.

¿Usted qué opina, amable lector?

