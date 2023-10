Sophia Ceraso es portada de Playboy México & LATAM

Habla sobre sus inicios en el modelaje, la música y el mundo del espectáculo. También sobre su estilo de vida, que procura sea el que la haga ser una mejor persona

La conductora del programa “Me la juego”, que se transmite los viernes a las 19h por Telehit, luce un espectacular pictorial en las páginas de la publicación digital del Conejito.

En la entrevista que acompaña a sus fotografías, Sophia Ceraso reveló que su incursión en Playboy representa la realización de un sueño.

“Mi primer recuerdo de Playboy me remite a una portada que hizo Cindy Crawford, ¡tan hermosa ella, todo un icono de la belleza!

Hay que remarcar que Playboy retrató a muchísimas más mujeres, todas muy hermosas.

Siempre soñé con ser una de sus portadas y ese momento llegó”.

“Cuido muchísimo cómo me hablo, qué cosas me cuento y cómo me las cuento: siempre digo: ‘cuando pensamos, estamos escuchando’. Así que empiezo por ahí, por saber que mi carrera depende de mi tranquilidad. Además, complemento mi bienestar con mucho deporte, limpio mis espacios con inciensos y siempre trato de regalarme momentos para meditar. Volver a mí, es lo más maravilloso. ¿Lo han puesto en práctica? Leo mucho y escucho podcasts que nutran mi mente y mi corazón”.

Sophia Ceraso será la invitada especial de nuestra Halloween Night de Playboy Sessions by El Bedroom, que se realizará el 26 de octubre en una locación secreta de la CDMX, donde además de disfrutar de la mejor música electrónica, podremos celebrar su portada.

