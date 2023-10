En “La Casa de la Bandida” la política y el buen humor son los mejores tragos

Alistan gran temporada en el Teatro Jorge Negrete

La puesta en escena integra a su elenco a la gran actriz Aleyda Gallardo

Actores y periodistas unen sus talentos en la mejor obra de revista del año

“La Casa de la Bandida: Gran obra del Teatro Mexicano” regresará a los escenarios para ofrecer una grandiosa temporada, por primera vez en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México, donde el elenco encabezado por el humorista Carlos Bonavides “Huicho Domínguez”, Maricarmen de la Peña, Alberto Pavón, Martín Muñoz, entre otros grandes actores, se reúne con un grupo de destacados periodistas para disfrutar de los dos mejores tragos que se sirven en este lugar: el debate político y el buen humor.

Para esta nueva temporada se une a la obra de teatro, la hermosa actriz y directora de cine teatro y televisión, Aleyda Gallardo, quién dará vida a “Julieta”, en esa apasionada búsqueda por el amor de su vida, en medio de una historia llena de intrigas, chantaje, sorpresas, pero también, mucha música y diversión garantizada a cargo del extraordinario humorista Carlos Bonavides, mejor conocido por su personaje de “Huicho Domínguez”, que lo inmortalizó durante la telenovela “El premio mayor” en el año de 1995.

Aleyda Gallardo a participado en producciones para Televisa y TV Azteca como El rey de los machos, La Guzmán, El Dandy, Todos hemos pecado, Amarte es mi pecado, Barrera de amor, Alborada, El Encanto del Águila, Hasta que te conocí, Gritos de muerte y libertad; y Mujeres asesinas.

“La Casa de la Bandida: Gran obra del Teatro Mexicano” es autoría y producción de José Luis Montañez Aguilar, también director del periódico impreso DIARIOIMAGEN (www.diarioimagen.net), quien a través de la obra hace un llamado a los espectadores para que se pongan al tanto del escenario político del país y que podamos ser más participativos de manera correcta, para tratar de cambiar el rumbo de este país, pero a través de la verídica información.

Cabe mencionar que con esta obra, Montañez Aguilar le rinde homenaje a Carmen Salinas, pero también hace un viaje a través de los recuerdos y tintes políticos de México, pues a través de la sátira se habla del gobierno en anteriores administraciones, pasando por la actual y hasta especulando lo que podría pasar en el futuro, con los personajes políticos que se perfilan para sentarse en la silla presidencial en la próxima sucesión.

Todo lo anterior a través de la historia de La Bandida, quien es una mujer fuerte, empoderada, enamorada y valiente, en la piel de Maricarmen de la Peña, quién comparte créditos en el escenario con Martín Muñoz, Jorge Nieto, Alberto Pavón y también como ya se había mencionado, el gran Carlos Bonavides, quien llega para ofrecer varios números de comedia durante el espectáculo, que además está enmarcado con hermosas canciones, bajo la dirección musical del maestro Miguel Diaz.

DEBATE POLÍTICO ENMARCADO CON MÚSICA Y RISAS

Por su parte, el grupo de periodistas que son parte de este proyecto, ofrecen un debate político a la orden de las noticias más frescas, dejando los indicios de lo que serán las próximas elecciones presidenciales y su perspectiva frente a los primeros virtuales candidatos en esta contienda, como Claudia Sheinbaum como abanderada de Morena, luego de desplazar a Marcelo Ebrard en las encuestas internas del partido, y los que se vayan sumando para representar al resto de los partidos.

Con esta nueva temporada en el Teatro Jorge Negrete “La Casa de la Bandida”, apuesta por una aventura teatral de calidad que deje huella en la cartelera, pues el interés es llevar su historia a cada rincón del país y más adelante, a los Estados Unidos, hasta donde pretende llegar con un elenco de primer nivel y bajo la coproducción de Gustavo Salinas, nieto de la entrañable e inolvidable Carmelita Salinas.

Se cuenta con la participación de los periodistas: Francisco Reynoso, Carlos Pozos (Lord Molécula), Ramón Zurita y José Luis Montañez Aguilar, grandes plumas del periodismo nacional, quienes revelan los secretos de políticos mexicanos y debaten, defendiendo cada quien sus propios ideales. No obstante, en esta casa, no se apoya a ningún partido político en particular, se habla de todos, dejando que sea el público, quien a través de su propio criterio decida involucrarse en el andar político de México.

BOLETOS EN EL TEATRO JORGE NEGRETE

La Casa de la Bandida abrirá sus puertas en el Teatro Jorge Negrete para ofrecer funciones dobles los sábados 4, 11, 18 y 25 de noviembre a las 18:00 y 20:30 horas, asimismo, se presentará el sábado 2 de diciembre en los mismos horarios. Y que no te sorprenda encontrarte en alguna de las funciones a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o a Adán Augusto López, quienes ya fueron invitados a compartir de este manjar humorístico.

Los boletos están disponibles a la venta en las taquillas del Teatro Jorge Negrete, que se encuentra en la Calle Manuel Ignacio Altamirano 128, Colonia San Rafael en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que se cuenta con atractivos descuentos:

¬ Para adultos mayores y estudiantes: 50% de descuento presentando credencial vigente.

¬ Los jueves los boletos son al 2×1.

¬ En la compra de tres boletos el cuarto es GRATIS.