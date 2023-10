El INE y la igualdad de género

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Los partidos políticos se ven en estos momentos en la obligación de nombrar a cinco mujeres candidatas de nueve lugares en las próximas elecciones a gobernador y jefe de la Ciudad de México. Según el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en puerta para autorizar y hacerlo ley que los partidos nombren a cinco mujeres en busca de igualdad de género.

Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Igualdad de Género del INE tienen un anteproyecto para que en las contiendas próximas se postulen cinco mujeres y cuatro hombres para garantizar el principio de paridad, en las ocho gubernaturas estatales y la jefatura de la Ciudad de México.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el próximo viernes se darán a conocer los nombres de los aspirantes a las ocho gubernaturas y la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México pero hasta el lunes se dará a conocer el método de selección. En este sentido no tienen nada que informar, ya sabemos los métodos de Morena.

Sin embargo en el caso de todos los partidos tienen problemas con esta política de cuota de género y lo veremos en las designaciones. El principal será Morena.

La paridad de género avanza

En nuestro país la igualdad entre mujeres y varones en la vida productiva ha avanzado mucho. Las damas en nuestro país han avanzado mucho en sus diferentes ámbitos de desarrollo, en todos sentidos, sobre todo en lo profesional. Lo celebramos con gusto que obtengan, debido a su capacidad y profesionalismo, nuevos peldaños que hoy en día lo vemos claramente.

Varias instituciones, actualmente, son comandadas por damas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, el INAI, tenemos gobernadoras, alcaldesas, senadoras, diputadas y dos futuras candidatas a la Presidencia de la República, con gran posibilidad de que una de ellas, se convierta en jefa del Ejecutivo federal. Es sin duda por sus méritos, profesionalismo y capacidad, pero no por cuotas que cumplir. El INE dice que seis de los siete partidos políticos han cumplido con la obligación de establecer en sus documentos básicos la paridad de género, pero dice que no es suficiente.

El hecho de que los partidos políticos tengan, en este caso Morena, que cumplir con cuotas de candidatas sobre varones me parece que no debe de ser. Tanto varones como damas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Está estipulado en nuestra Constitución, por lo que tendría que ser la capacidad de cada quien, la que defina el ser o no ser candidato. Es cuestión de capacidad, es cuestión de garantizar el triunfo, en este caso de tratarse de partidos políticos. Las cuotas de género salen sobrando. Afortunadamente en México, la igualdad entre hombre y mujeres ha avanzado y seguirá.

La Corte y San Lázaro

Después de que la aplanadora legislativa de Morena, PT y Verde usaron su poder en comisiones de San Lázaro para avalar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, la oposición anunció que buscará anular esta reforma, que le tumban cerca de 15 mil millones de pesos al poder judicial. Diputados del PAN, PRI, PRD y MC señalaron que interpondrán ante la Corte una controversia constitucional para echar abajo la propuesta con la que el oficialismo busca reintegrar a la Tesorería de la Federación 15 mil millones de pesos, que seguramente se van al gasto. Este nuevo frente entre el Ejecutivo y el Judicial, dará mucho de qué hablar, pero le aseguro que ganará la Corte.

Apuntes

La sequía es uno de los graves problemas que sufren gran cantidad de municipios porque la mayoría son agropecuarios, es decir se dedican a la siembra no sólo para consumir sus alimentos sino su comercialización. La sequía tiene efectos negativos en la economía, en la inflación, la comercialización de sus productos. Hoy una buena parte de las presas están secas y con las tormentas que se avecinan esperemos nos dejen lluvia sobre todo en el norte del país, porque en el sur las presas están llenas. Germán Martínez Santoyo, titular de Conagua está esperanzado en ello.

Pemex y la CFE registraron en agosto una caída anual en su inversión productiva de 46.7% descontando la inflación, indican datos de la Secretaría de Hacienda, situación que preocupa a analistas y al sector productivo.

¡Que siempre sí! Pemex cobrará a Cuba envío de petróleo ante los problemas financieros y el alza registrada por el crudo en el mercado, finalmente el gobierno AMLO y Pemex analizan la forma de poder cobrar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por el petróleo que ha donado a la nación, según ha trascendido en algunas fuentes cercanas a la paraestatal y publicado en los diarios.

La diplomacia internacional no se le da a la 4T. Ahora con motivo del conflicto entre Israel y Palestina, nuevamente el presidente López Obrador mostró su poca habilidad para la diplomacia, que ocasionó el reclamo de ambos gobiernos por no definir una postura absoluta. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

