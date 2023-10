Canibalismo en el PRI de Zacatecas

Triple Erre

Francisco Reynoso

EL MUNICIPIO de Pinos representa para el PRI de Zacatecas lo que Coahuila para el CEN que preside ALEJANDRO MORENO “ALITO”. Es el último bastión que Morena y la 4T de LÓPEZ OBRADOR no ha podido echarse a la buchaca.

LÓPEZ OBRADOR estuvo en Pinos en tres ocasiones antes de las elecciones del 2021. Para el Presidente, quién sabe por qué, ese municipio limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí representa mucho. Tanto que ahí se construyó una universidad Benito Juárez. Y le daría mucho gusto que antes de que se jubile de la política pueda ver a Pinos pintado de guinda.

Pues bien, los operadores de la 4T ya entraron a Pinos y maniobran para que en las elecciones del 2024 el PRI, por primera vez en la historia de ese municipio, pierda el gobierno. Y la estrategia que pusieron en práctica fue la más efectiva: provocar el pleito entre los priistas; envenenarles el corazón para que se destruyan entre ellos.

El presidente municipal OMAR TÉLLEZ AGUAYO es la cuarta o quinta generación de un grupo que fundó un maestro de escuela de Pinos: JUAN ANTONIO GARCÍA LEYVA, ya fallecido.

El grupo de Pinos, sin temor a exagerar, sería algo semejante al grupo Atlacomulco, fundado por el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, del que salieron varios gobernadores del Estado de México y un presidente de la República.

El martes pasado, la extesorera ADILENE LUGO LEYVA acusó de violencia de género al alcalde TÉLLEZ AGUAYO. Lo hizo en la Fiscalía General de Justicia y en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La intención es que TÉLLEZ, el activo del PRI más competitivo en el municipio, el líder del tricolor en la región, quede fuera de la contienda electoral en 2024 y, por ende, deje el paso libre a los candidatos de Morena.

¿Quién manipuló a la ex tesorera para que denunciara al alcalde?

La maquiavélica operación se le atribuye a GUSTAVO URIBE GÓNGORA, ex presidente estatal del PRI, ex alcalde de Pinos, ex diputado local y secretario del Campo en el gobierno de ALEJANDRO TELLO. El maestro URIBE está acostumbrado a vivir holgadamente, a tener recursos para sus chuchulucos y como TÉLLEZ le cerró la llave para hacer negocios con su amiga la tesorera, aceptó encabezar el complot y, de facto, venderle Pinos al enemigo.

Reabren la estafa maestra

CON LA APREHENSIÓN de PEDRO DE LEÓN MOJARRO, la cuatroté del presidente LÓPEZ OBRADOR reabrirá el caso de la “Estafa Maestra” por el que tuvo en la cárcel, tres años y medio, a ROSARIO ROBLES BERLANGA, cuya hija, MARIANA MOGUEL, busca ser candidata del Frente Amplia por México al gobierno de la Ciudad de México. Aparentemente la secretaria de Sedesol y Seduvi con ENRIQUE PEÑA NIETO quedó totalmente exonerada de la “Estafa Maestra” con la que se desviaron 1,500 millones de pesos mediante contratos fantasma con diversas universidades. El asunto permitirá a LÓPEZ OBRADOR vaciar una tina de estiércol a los priistas y sus aliados. SIMÓN PEDRO DE LEÓN, se recordará, fue el coordinador de delegaciones de la Sedesol y es cuñado del ex gobernador de Zacatecas, MIGUEL ALONSO REYES, secretario de Organización Política en el CEN del PRI que preside ALITO MORENO.

Sigue la guerra contra el Poder Judicial

OCURRIÓ TAL y como lo anticipamos. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desaparecer fideicomisos en los que recibiría, des presupuesto federal 2024, algo más de 15 mil millones de pesos. La Comisión no modificó en nada la iniciativa que llegó del Palacio Nacional. No se atrevió a cambiarle ni a ponerle nada, porque en la dirección le faltaba acento a San Lázaro. El dictamen será discutido y aprobado en el pleno del congreso el martes próximo. Quienes saben de estos asuntos anticipan que la intención del presidente LÓPEZ, más que recortar presupuesto al Poder Judicial de NORMA LUCÍA PIÑA, es provocar escándalo y motivo para que él mismo, en las mañaneras, atice a los y las ministras y reitere que están podridos y corruptos. Porque lo que sigue -dicen expertos- es que la 65 Legislatura aprueba las reformas y las mismas, mediante juicios de anticonstitucionalidad, se anulen en la Suprema Corte de Justicia. Y esto es exactamente lo que quiere LÓPEZ OBRADOR: municiones para acribillar al Poder Judicial.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es