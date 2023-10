Demandas de cambiar el paquete económico vienen también desde Morena

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como lo prometió el ex precandidato presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubon, su esfuerzo por generar cambios dentro del partido oficial, como parte de su no reconocida corriente interna “El Camino por México”, no se limita sólo a denunciar irregularidades en el proceso de selección del abanderado de la llamada Cuarta Transformación, sino que llega a un sitio impensable: demandar cambios en el proyecto económico del Ejecutivo federal.

Funcionarios del propio Ejecutivo y legisladores federales han admitido públicamente que la iniciativa presidencial relativa al gasto público para el año venidero es intocable. “Desde arriba” (léase desde Palacio Nacional) han recibido instrucciones de aprobar el proyecto económico, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), “sin cambiarle ni una coma”.

De hecho, este mandato está vigente para todas las iniciativas provenientes de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores y diputados de la mayoría oficialista (Morena y sus satélites del PT, PVEM y, en ocasiones, del PES) han rechazado invariablemente todas las sugerencias de la oposición para modificar, aunque sea mínimamente, las propuestas del Ejecutivo.

En este marco, si las correcciones propuestas por la oposición son rechazadas invariablemente, cualquier cambio surgido de las filas oficialistas resultaba simplemente impensable.

Por eso resulta más notable el intento de Marcelo Ebrard y la corriente que encabeza por introducir cambios en el proyecto de presupuesto impulsado por el presidente López Obrador.

El grupo de Ebrard que, por cierto, integra a diputados federales de los tres partidos del bloque oficialista —Morena, PT y PVEM— propone modificaciones a la Ley de Ingresos 2024. Claro la propuesta no pretende generar o ahondar divisiones, pues en su exposición de motivos hace un reconocimiento al manejo de los recursos públicos, la política hacendaria y los resultados en materia económica, con lo cual, aseguran, se ha logrado superar la crisis económica más importante desde 1929.

Las propuestas de cambio indican fallas en los programas del gobierno

No obstante, el Camino por México manifiesta preocupación por algunos aspectos de los ingresos para el año venidero, por lo que anuncian que buscarán un diálogo, “de cara a la sociedad”, sin que esto signifique frenar la Cuarta Transformación, sino impulsar mejoras para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos.

Entre las propuestas de cambio de los ebrardistas destaca la de incrementar en 3 dólares el precio de petróleo establecida en los Criterios Generales de Política Económica 2024, ya que las nuevas condiciones de la realidad geopolítica están cambiando, y todo indica que 2024 será un año marcado por los conflictos políticos y sociales en Medio Oriente, lo que desde hoy está impulsando hacia arriba los precios.

Como complemento, proponen revisar la estimación del tipo de cambio promedio para 2024 establecida en un promedio de 17.1 y de 17.6 al cierre. Esto, por considerar se deben tomar en cuenta los riesgos, como el de la volatilidad cambiaria, asociados a la incertidumbre, respecto a la tasa terminal de la Reserva Federal, los conflictos geopolíticos entre China y EU y un posible escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En consecuencia, dice el Camino por México, se debe considerar un mayor tipo de cambio y verificar las estimaciones de servicio de la deuda, pues ya no es sostenible mantener la tasa de referencia en los valores actuales en 11.25.

Los legisladores de esa corriente advierten que la estimación del IVA es menor que la de 2023 en 89,000 millones de pesos, tomando en cuenta que tenemos una mejor tasa de crecimiento estimada para el 2023, lo que indica que se está subestimando la recaudación de dicho impuesto.

Pero si sugerir cambios en materia de ingresos, todavía más inusitado resulta pensar que ese grupo de Morena —la cual oficialmente no existe, pues sus estatutos proscriben las corrientes internas— desea también impulsar cambios en el gasto.

Esto porque, además, los marcelistas adelantaron que en los próximos días presentarán sus propuestas para reasignar 50,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de redirigirlos a servicios como salud y educación.

Esto seguramente incrementará las resistencias dentro del bloque oficialista, pues la simple sugerencia de El Camino por México implica el reconocimiento de que las políticas aplicadas en estas materias han tenido fallas.

Prácticamente desde el inicio del sexenio, hace ya cinco años, la oposición ha protestado por evidentes deficiencias en esas áreas.

Basta mencionar las deficiencias en el abasto de medicamentos, la incapacidad de los centros de salud públicos para atender a toda la población, lo cual se evidenció en particular con la pandemia del Covid que provocó cientos de miles de muertes en exceso, al grado de colocar a México entre las naciones más afectadas por ese padecimiento.

En materia de educación, sin entrar a la todavía vigente polémica en torno a la llamada nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto gratuito, el punto sobresaliente fue la cancelación de las escuelas de tiempo completo, vacío que no ha sido llenado con las becas a los estudiantes.

Aunque las recomendaciones de los marcelistas sean atinadas, es de suponer que seguirán el mismo camino que las propuestas de la oposición: serán enviadas al cesto de la basura.

No se requiere acudir a adivinos. Basta examinar los primeros comentarios de respuesta de parte del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador de Puebla, Ignacio Mier Velazco.

El legislador poblano recomendó ser cautelosos y a hacer una revisión puntual de lo expresado por los legisladores afines a Ebrard y a Ricardo Monreal, ya que la política económica que ha seguido el país ha sido acertada y ha sido asertiva, no por nada es una de las diez economías más atractivas.

Mier anunció que se instalará una mesa de trabajo, pues todos sus compañeros tienen el derecho a hacer sus comentarios, pero anticipó que esos diputados tienen un compromiso con el proyecto transformador, ya que votaron a favor en la Comisión de Presupuesto.

“Esa es la chamba de un coordinador, mantener la armonía y la unidad y saber escuchar al resto de sus compañeros y con argumentos consistentes crear las condiciones para persuadirlos en torno a la defensa del dictamen de Ley de Ingresos que se va a presentar ante el pleno”, agregó Mier, por lo que es lógico suponer que no se aceptarán cambios, aunque surjan de sus propias filas.

El PRI insiste en demandar más recursos para el campo

A propósito de cambios al presupuesto, en un foro titulado parlamento abierto, organizado por la comisión de Desarrollo Rural, legisladores del grupo parlamentario del PRI se comprometieron a defender las demandas de las organizaciones campesinas y sectores productivos en el país.

En ese foro, más de 300 representantes campesinos de todo el país expusieron sus necesidades ante los diputados Carolina Viggiano, Cuquis Camarena, Ismael Hernández Deras, Roberto Carlos López, entre otros.

Allí, la presidenta de la Comisión de Desarrollo, Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, María de Jesús Aguirre Maldonado, recordó que el campo es el sector que produce los alimentos en México, por eso los legisladores están comprometidos a dar la batalla para garantizar que se destinen los recursos que requieren los productores en el 2024 y asegurar el abasto de alimentos de las familias mexicanas.

La también diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, adelantó que la próxima semana presentarán una propuesta de presupuesto alterno y lamentó que algunos del bloque oficialista solo quieran quedar bien con una persona para que los haga candidatos, en lugar de responder a los campesinos y productores.

Ofreció: “vamos a votar por sus causas, que nos las han hecho saber desde hace mucho tiempo”.

