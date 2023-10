Anuncia AMLO puente aéreo para agilizar rescate de más mexicanos en Israel

Aún hay 764 connacionales que buscan salir

Enviarán este viernes dos aviones de la FAM para continuar misión

Luego de la llegada de los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con 276 personas que estaban varadas en Tel Aviv, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se va a implementar un puente aéreo Israel-Europa para sacar al resto de mexicanos que permanecen en la zona de conflicto bélico.

El primer mandatario explicó en su mañanera desde Palacio Nacional que todavía quedan en Israel 764 connacionales que tienen interés en regresar, por tanto, este viernes viajarán dos aviones de la FAM para continuar con la misión de rescate.

“Mañana salen los dos aviones y como son muchas personas y están escalando el conflicto queremos aprovechar el tiempo vamos a hacer un puente aéreo, se van a quedar los aviones en Europa, sacarlos a un país cercano seguro y ya que los tengamos a todos en este país ya los traemos, porque no podemos tardar tanto, entonces vamos a hacer este puente aéreo mañana, se van los dos aviones”, señaló ayer el titular del Ejecutivo federal.

López Obrador comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está haciendo los trámites necesarios para rescatar a los mexicanos de esta guerra que consideró se está agravando.

“Están suspendiendo más vuelos comerciales y pues ya sabemos que se trata de una situación muy grave, lamentable y deseamos de todo corazón que no escale el conflicto, que se busque la paz, pero no se ve, lamentablemente, que en el corto plazo puedan cesar las hostilidades entonces necesitamos proteger a los mexicanos y por eso esta decisión que tomamos”.

Niega López Obrador que Sedena oculte

información sobre “guerra sucia”

Luego que la Comisión de la Verdad, que investiga los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, acusara que el Ejército ha incurrido en “prácticas de ocultamiento de información”, el presidente López Obrador afirmó que “le consta” que el Ejército entregó toda la información relacionada con esos hechos.

“Están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad porque a mí me obedecen”, dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo ya había pedido a las fuerzas armadas abrir el acceso a los archivos sobre los crímenes de Estado y represiones que se vivieron entre 1965 y 1996.

López Obrador remarcó que en su administración se decidió crear una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que ocurrió en México durante la “guerra sucia”.

“Y si lo creamos, ¿pues cómo no vamos a entregar toda la información para que se sepa todo?”, añadió.

Insiste AMLO: fideicomiso del PJF se usa para mantener privilegios

Ante la respuesta del Poder Judicial sobre desaparición de fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la desaparición de los fideicomisos en el Poder Judicial no impactará a los trabajadores. “Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la comisión de presupuesto. Cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo”.

López Obrador hizo un comparativo sobre los niveles salariales a partir de que percibir 700 mil pesos no es vivir en la justa medianía de la que hablaba el presidente Benito Juárez. “Y, ¿cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales?” Ese es el promedio de los 22 millones que están en la economía informal de los 22 millones que están en el IMSS. En la economía formal, el salario mínimo es apenas un poco más de seis mil pesos al mes.