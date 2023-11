AMLO y el perro del hortelano

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ni ayuda, ni deja ayudar a Acapulco

Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles

Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés

Las más bajas pasiones del hombre se viven en medio de un Acapulco devastado por la naturaleza. Los celos políticos, la corrupción, el saqueo gubernamental, la incompetencia burocrática y, fundamentalmente, la ruindad de gobernantes y de aquellos que, desesperados, roban alimentos, agua o lo que se encuentra su alcance.

En un país donde no predominan las leyes, ni el temor a violar la justicia, los desmanes están en cada instante. Los acapulqueños, entre la ingobernabilidad y abandono, lloran a sus muertos, la pérdida de sus propiedades y la falta de empatía de gobiernos de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López.

No es hora de reclamos. Es hora de qué todos debemos solidarizarnos con los hermanos acapulqueños. No es hora de medrar políticamente las debilidades de un gobierno. Es hora de exigirle al gobierno que actúe con prontitud. Que el presidente López Obrador no se sienta agredido. Es su trabajo y no lo ha hecho con plenitud de eficiencia.

Acapulco necesita de los mejores hombres y mujeres de México, para levantar de sus ruinas aquel hermoso puerto que fue diversión de muchos.

Desafortunadamente, el Presidente actúa como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Una comedia de Lope de Vega y Carpio, de principios del siglo XVII.

No se escaparon a la ira de “Otis” ni pobres ni ricos. Y todos necesitan ayuda. Pero, los más pobres de los pobres, aquellos que viven en colonias como Renacimiento, Progreso, Caleta y Colosio, entre otras, perdieron lo poco que tenían. Para ellos, era lo que lograron a lo largo de sus vidas.

No llega ayuda, porque el presidente López Obrador se niega a otorgar protección a la sociedad civil que lleva víveres, medicinas; lo más elemental para vivir y paliar el dolor de no llevar comida a sus familias.

Aunado a ello, AMLO pidió que no se entregaran donativos a las organizaciones civiles porque, según él, se los roban. La verdad es otra, señor presidente. Los políticos se los roban y la venden en los tianguis y plazas públicas. Ahí, donde está su clientela electoral.

La delincuencia organizada y desorganizada coloca retenes en las carreteras que van de la ciudad de México al puerto, para saquear camiones automóviles y camionetas particulares que llevan ayuda a sus casas. Se han reportado que, incluso, militares y miembros de la Guardia Nacional, asaltan en las carreteras a ciudadanos.

En medio de una vorágine informativa, es importante que el gobierno actúe y no quede contemplativo. López Obrador debería estar despachando desde Acapulco y tener un vocero especializado para informar a la población varias veces al día. Él, no es el jefe de prensa del gobierno; es el Presidente de la República. No es un asunto de medios. Es un asunto de supervivencia.

Es Presidente de la República debe organizar a su gobierno para llevar alivio a cientos de miles de personas están en el abandono del gobierno que prefiere la lealtad en un 90% y 10% de experiencia.

Hoy, Acapulco exhibe la miserable experiencia administrativa del gobierno.

AXA: El 93% de los inmuebles afectados en Acapulco no estaba asegurado. Esto sentencia a perder todo en un fenómeno como “Otis”. En México, seis de cada 10 expertos señalan que aún no existe la suficiente conciencia sobre las consecuencias asociadas al cambio climático y cada vez más fenómenos hidrometeorológicos afectan al país, lo que convierte a este problema en el riesgo emergente que más preocupa a la población a nivel mundial. Así lo indica la décima edición del Future Risks Report 2023, realizado por Grupo AXA, aseguradora que en México dirige Daniel Bandle, y cuenta con la opinión de dos muestras: más de 3 mil expertos de 50 países y 19 mil encuestados de la población general de 15 naciones, incluida México. En ambas muestras, figuran dentro del top 10, otros tres riesgos relacionados con el medio ambiente: los de energía, los de recursos naturales y biodiversidad y de la contaminación. Cabe señalar que, según los expertos encuestados, el apoyo de las autoridades será clave para frenar esta amenaza. Claro, hay más riesgos como los conflictos geopolíticos, las amenazas de ciberseguridad y lo que pueda ocurrir con la Inteligencia Artificial entre otros factores.

ROYAL INN: Los 41 sobrevivientes de cáncer que disfrutaba de un viaje programado en el Hotel Park Royal Beach Acapulco fueron evacuados a la CDMX, con apoyo de la línea de transporte de pasajeros ETN. Era un viaje terapéutico organizado como parte del programa “Vacaciones para todos”, de la Fundación Royal Holiday en colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama.

