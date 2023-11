“Costo de vida” ofrecerá única función en el Teatro de la Ciudad

El próximo 4 de noviembre

La obra toca el tema de la vida de la gente con discapacidad física o emocional

Arturo Arellano

La obra “Costo de vida”, se presentará por una única ocasión en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” este sábado 4 de noviembre, por lo que su elenco te invita a no perderte la oportunidad de hacer catarsis con un texto que sin duda te hará reflexionar.

Y es que la puesta en escena, es incluyente en su naturaleza y toca el tema de la vida de la gente con discapacidad, que si bien, se podría pensar que son apenas unos cuantos, no es así, ya que de algún modo la discapacidad no solo es física, sino también emocional, es decir, que muchos podríamos vivir con eso sin saberlo.

Con la traducción y dirección de Samuel Sosa, la pieza protagonizada por Humberto Busto, Elena del Río, Arly Velásquez Peñaloza y Sandra Jiménez Loza; aborda las vicisitudes que atraviesan aquellas personas que, por una u otra razón, necesitan de otras personas para poder sobrevivir.

Y en entrevista para DIARIO IMAGEN, Sandra Jiménez nos contó “Tuvimos mucha suerte de que en mayo y junio nos fue muy bien en la temperad en el Helénico y nos invitaron al Teatro de la Ciudad, una función única a las 7 de la noche. Es un proyecto es muy importante, porque es un parteaguas en el entretenimiento en México, la primera obra donde personas con discapacidad estamos interpretando personajes con discapacidad”.

Celebra también que “Lo padrísimo de esta obra es que, si bien, la discapacidad sí es un tema que aborda, al final el mensaje es que no importa cuál sea tu condición de vida, todos nos necesitamos unos a otros, hay que atrevernos a ser vulnerables, pedir ayuda cuando la necesitamos y Costo de Vida tiene algo para todos entre el público”.

El elenco son cuatro personas y asegura que “nos ha ido muy bien, tenemos una química impresionante entre todos y particularmente con Humberto, quien es mi compañero en escena, porque son dos historias alternas. Es un placer, disfrutar a este nivel de actores”.

En materia de inclusión, afirma que es un paso muy importante “Llevo varios años como miembro del medio del entretenimiento, normalmente en dirección, tanto de cine como de teatro y soy testigo de lo que ha sido tener que romper esa barrera de prejuicios ante la discapacidad, espero esta obra se el inicio de que se vea a las personas por sus talentos y no por el exterior. Mas allá de cualquier condición psicosocial que uno tenga, imponerle termino de discapacidad, es complicado, porque nos cuesta trabajo conectar como seres humanos, ser auténticos, eso es algo que esta obra pone el dedo en la llaga, el hecho de que no nos atrevemos a sentir y hacer un acto con lo que sentimos enfrente de otros”.

Durante la temporada de 27 funciones en el Helénico, la respuesta del público fue impresionante, no solo por el público con discapacidad que acudió, sino por todos, asegura “algo que nos dimos cuenta es que el texto es tan poderoso que nos toca a todos. Algo te toca, no eres el mismo saliendo de la obra de teatro. Va sobre las necesidades humanas, sobre los recursos emocionales o materiales que necesitamos para vivir, cuando no nos damos abasto con la vida, en nivel económico o emocional”.

De tal modo que, esta función en el Teatro de la Ciudad es el cierre de un ciclo que comenzó en el Helénico, “no nos presentaremos más este año, aunque no sabemos si el próximo retomemos y se dé una segunda temporada. Pero por lo pronto no se pierdan Costo de Vida este 4 de noviembre”.

Costo de vida se presentará el sábado a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Boletos: $550, $450, $350, $250. Descuento del 50%, limitado a estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, trabajadores de gobierno e INAPAM con credencial vigente. De venta en taquilla y ticketmaster