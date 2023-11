Alistan segunda Edición del GNP México Major Premier Padel

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Mundo Imperial recibe torneo del deporte que crea fraternidad

Alexandra Arellano

A lo largo de la historia de los deportes en México se sabe que han existido personajes fundamentales para que logren traspasar las fronteras entre nación y nación, y sean el puente de acercamiento entre su país de origen y el país al que llega el deporte a quedarse, como el caso del futbol que fue traído por mineros y recibido por primera vez en Real del Monte, en Hidalgo.

Pero aunque el futbol es un deporte muy popular a nivel nacional, no fue creado aquí, a diferencia del Pádel, un deporte que es de cuna mexicana, nacido en Guerrero, gracias a Don Enrique Corcuera, quien sin querer creo uno de los deportes más divertidos, entretenidos y apasionantes.

Ya que según cuenta Jorge Adalberto Mañe Rendón presidente de la federación mexicana de Pádel, el deporte surgió a raíz de que el señor Corcuera no quería que la pelota cayera en la maleza que rodeaba la cancha de tenis que tenía en su casa, por lo cual mando levantar muros de 20×10 metros e hizo parte del juego las paredes, para aprovechar cada espacio de la cancha.

Así fue como desde 1969, cuando Acapulco se popularizó por su estética que tenía en las playas ideales para la creación de cine y series, también se estaría dando a conocer a nivel mundial por la invención del Pádel.

Ahora después de más de 50 años, regresa a su cuna, pero acompañado y reconocido de un equipo de jugadores increíbles, llenos de talento y pasión, para el GNP México Major Premier Padel, un torneo de talla mundial, que contará con la presencia de gente de todos los continentes, aunado de la participación de la liga nacional.

Este evento será realizado en la Arena GNP de Acapulco, gracias al esfuerzo y trabajo realizado por el director de la federación mexicana del Pádel, Jorge Adalberto Mañe Rendón y un equipo de personas, patrocinadores y empresas que apuestan ahora por poner en la mira de la sociedad mexicana este noble deporte, “Más que generar deportistas, esta noble disciplina genera unidad, fraternidad, y unos excelentes seres humanos, a través de la disciplina y el ejercicio” dijo Jorge Alberto Mañe.

Ahora el Premier Padel que es el circuito profesional oficial de Padél a nivel mundial llega a México, tomando posesión de la Arena GNP seguros, en Guerrero, la cual está ubicada dentro de las instalaciones de uno de los promotores del evento, el Mundo Imperial, en Acapulco, cadena de hotelería que contara con diversos paquetes para ofrecer a las personas que decidan asistir, con precios preferentes para los que participen como jugadores o espectadores del Premier Pádel.

Así que no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia que se realizará del 27 de noviembre al 3 de diciembre, consulta los paquetes de boletos, en ticketmaster, y si aún no estas familiarizado con este increíble deporte no pierdas más el tiempo para conocerlo, pues seguro terminaras encantado.

Acapulco está listo para recibir torneos de esta índole, para el cual se espera una afluencia cerca de 4 mil personas en los primeros días y 10 mil en las fases finales en recintos que otorgan tecnología de punta como la Arena GNP Seguros de Mundo Imperial, donde se tendrá una asistencia de equipos de las ramas femenil y varonil de distintas nacionalidades.

El GNP México Major Premier Padel, torneo de talla mundial se realizará del 27 de noviembre al 3 de diciembre en mundo Imperial Acapulco, consulta los paquetes de boletos, en ticketmaster