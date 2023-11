El presupuesto sin tomar en cuenta a Acapulco

Humberto Mares N.

La tremenda tragedia del huracán “Otis” que azotó y destruyó Acapulco el pasado 26 de octubre necesita más que buenas intenciones. La reconstrucción de Acapulco necesita dinero, dedicación e inteligencia. El gobierno está haciendo lo que puede. Los civiles se han unido y también están en un esfuerzo verdadero.

El presupuesto del gobierno federal (PEF) para el año que entra, que hasta el momento de redactar esta colaboración todavía no se iniciaba la discusión en la cámara de Diputados, en principio no contempla en firme un presupuesto para tal. En las declaraciones siempre está presente, pero en la realidad todavía no.

Sin embargo, Morena ha planteado los recortes a los autónomos, los que quedan. La tijera llegó en grande. Con los recortes planteados por 13 mil 262 millones de pesos a órganos autónomos, no se consideró un fondo extraordinario para los damnificados y la reconstrucción de Acapulco y zonas afectadas por el huracán, a pesar de los reclamos de la oposición. Estos recursos se destinarán al programa de becas del Bienestar. Pemex salió como el principal ganador, pues se le autoriza una ampliación a su presupuesto de 25 mil 442 millones de pesos como una compensación.

Recorte al presupuesto también le pegó al supuestamente consentido INE, pero no fue así, en el proyecto de ley. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, aseguró que no le da la bienvenida a ningún recorte al presupuesto solicitado para la institución, ya que lo que se plantea en el Congreso de la Unión es dar un golpe al órgano autónomo y al país. Taddei refirió que un ajuste a la baja en el presupuesto del Instituto representaría un “golpe” para el país. Qué bueno que la consejera presidenta del INE se percate de tal golpe. Seguramente ya hizo cuentas y no le va alcanzar para las elecciones del año que entra.

Esperemos que en la discusión del PEF den prioridad a Acapulco y no al Tren Maya o Dos Bocas.

Otro frente

Pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuviera en qué preocuparse. Nuevamente, AMLO abre otro frente de pleito ahora con su asesor empresarial Ricardo Salinas, quien era uno de sus apoyadores absolutos, quien ahora lo acusa de usar el asunto de TV Azteca para desviar la atención, que no sería extraño, del mal manejo de la tragedia de Acapulco para atender a la población damnificada por el huracán “Otis2 en Guerrero. A la televisora “no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino que tienen problemas con nosotros y ni siquiera es (Javier) Alatorre, es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros”, señaló el mandatario.

El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó al presidente López Obrador de tratar de desviar la atención ante el mal manejo de la tragedia en Acapulco. En un mensaje en video, difundido por redes sociales, el empresario dijo a AMLO que él no es la víctima, sino los guerrerenses y le pidió redirigir los esfuerzos para atender la emergencia. Para el empresario, los litigios fiscales de sus empresas nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco y aseguró que los “pretendidos cobros” son actos de injusticia y de abusos del Estado.

La torre se cayó

Pedro Kumamoto y el partido Futuro consumaron su adhesión a la alianza oficial de Morena, PVEM, PT y Hagamos, para las elecciones de 2024 en Jalisco, y con ello sacar a Movimiento Ciudadano del poder, según declaró.

Kumamoto, candidato independiente que llamó la atención por su arrojo y claridad, estuvo a punto de convertirse en senador independiente y ahora quiere ser alcalde de Zapopan. Pedro Kumamoto y el partido Futuro consumaron adhesión con Morena y asociados, buscando bajar o disminuir la fuerza de Movimiento Ciudadano, cosa que veo muy difícil.

La crítica a Kumamoto fue dura, porque no se esperaba de él este camino, que según el aspirante es mejor combatir al gobierno desde adentro y desde afuera. Pienso que se equivocó el joven Kumamoto.

Acapulqueños ejemplares

El chef español nacionalizado estadunidense José Ramón Andrés Puerta y su organización World Central Kitchen (WCK) emprendió una titánica misión en Acapulco hace una semana, ofreciendo alimentos y agua potable a la población damnificada. Ayudado por la familia Palazuelos, encabezada en esta ocasión por Eduardo Palazuelos, se impuso el reto de lograr la elaboración de 100 mil raciones de comida. Hoy reparten cerca de 2 mil raciones diariamente.

Esta iniciativa fue la primera respuesta civil en ayuda a los acapulqueños. Cocineros de todo el mundo y locales unieron fuerzas a través de World Central Kitchen, liderados por el chef José Andrés, para entregar miles de comidas a las personas afectadas por “Otis”. Susana Palazuelos hizo un llamado desde la Cruz Roja instando a otros a unirse a la iniciativa y logró la respuesta en la que también participan varios miembros de la familia, como Antonio, Roberto y otros.

La ayuda empresarial también llegó. Empresas como Coca-Cola, McDonald ‘s, Maseca, Modelo, por mencionar algunas, también están poniendo de su parte. La tarea es titánica. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

