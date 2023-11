Cuarteto de Nos logra sold out en el imponente Auditorio Nacional

Con su Tour Lamina Once

La música de los uruguayos se ha vuelto un soporte psicológico para jóvenes y adolescentes

Sus canciones son un lugar seguro en medio de las batallas de la vida cotidiana

Alexandra Arellano

El Cuarteto de Nos, la peculiar, extravagante, pero sobre todo rara banda de rock uruguayo, acumula un recorrido de más de 20 años, de constancia y desborde creativo, en cada una de las letras que acompañan sus canciones y ahora tendrán la oportunidad de tocar frente a un absolutamente lleno Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

La agrupación fue creada gracias a los hermanos Roberto y Ricardo Musso, quienes han experimentado diversas etapas, y estilos musicales, que han servido de gancho para captar la atención de un público variado en edades y sobre todo en personalidades a lo largo de sus más de dos décadas.

Se trata de un grupo que te brinda las bases para navegar por los océanos de tu imaginación cada que escuchas una de sus canciones, tocando temas profundos de la manera más simple, sutil y a veces hasta divertida, pero no por eso menos profunda.

Ahora El Cuarteto de Nos, sube un peldaño más de su carrera, y de una manera espectacular, pisarán por primera vez el escenario del Auditorio Nacional, donde, incluso antes de la presentación el éxito ya está garantizado, debido a que desde un mes antes de la fecha de presentación, ya se había conseguido el Sold Out.

Ahora a unos días del increíble espectáculo que brindarán en el Coloso de Reforma, algunos de los miembros se han reunido con los medios de comunicación para exponer un poco públicamente el ADN que conforma a El Cuarteto de Nos y sobre todo su más reciente disco “Lamina Once”, donde siguen abordando el tema de la psicología y las emociones de las personas, sobre todo en medio de los cambios para aquellos que están pasando de la juventud a una etapa más adulta.

Santiago Marrero y Roberto Musso fueron los seleccionados para desmenuzar el origen de algunas piezas compuestas por la banda y dar más detalles sobre su más reciente producción musical, que comparte nombre con la gira que aterriza en México este 12 de noviembre.

El concepto adquiere su nombre a partir de las famosas laminas psicológicas de Rorschach que presuntamente develan parte de tu personalidad en base a las imágenes que percibes a lo largo de 10 diapositivas que contienen manchas de tinta, no obstante, a los artistas integrantes de este peculiar Cuarteto de Nos no les bastan las opciones establecidas tradicionalmente y se determinan a buscar la onceava lamina que está conformada en este disco, con el que te dejan ver que hay momentos de la vida en que no hay claridad, en que solo pueden verse manchas y eso está bien, como parte de un proceso hasta alcanzar la claridad.

Sobre las sorpresas que preparan para su show en el Auditorio Nacional, te podemos adelantar que son bastas, y aunque no quisieron quemar todas de una vez, aseguraron que preparan un show audiovisual que dejará boquiabiertos a todos los presentes.

Asimismo, se preparan para una aparición que forma parte de la batalla de free style que hace Roberto Musso en la canción de “Contrapunto para Humano y Computadora”, que si ya escuchaste la canción y viste el video sabes de que se tratará de un momento inigualable en el que el arte y creatividad salida directa del corazón humano se enfrenta con una de las manifestaciones físicas de la tecnología.

Así que prepárate para tener un recorrido por toda la carrera discográfica de El Cuarteto de Nos, en el Auditorio Nacional el próximo domingo 12 de noviembre.

El Cuarteto de Nos está listo para dar uno de los mejores shows en tierra azteca, ahora en el Auditorio Nacional