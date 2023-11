Favoritismo en el Instituto Electoral del Edomex; Francisco Javier López se aferra al puesto

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La diputada Marcela Guerra conduce tortuosa sesión en San Lázaro

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se encuentra en el centro de la polémica por presuntas irregularidades en una licitación pública nacional (IEEM/LPN/14/2023) para materiales electorales destinados a los comicios federales de 2024. En todo este entuerto se ha señalado un posible favoritismo hacia una empresa específica en el proceso de licitación, lo que ha generado dudas sobre la transparencia que debería tener este procedimiento.

Dicha licitación ha sido muy cuestionada por las irregularidades mostradas en el proceso, por eso y con tal de “lavarse las manos”, una posibilidad es que podrían salir en el Instituto con que la adjudicaron de manera directa o bien, que únicamente invitaron a tres empresas. Como se puede apreciar, es grande esta trampa.

Según se sabe, Gibrán Jiménez Rico, director general de la empresa Akita, SA de CV, ha presentado una denuncia que destaca el presunto favoritismo hacia cierto proveedor en la licitación de material electoral para los comicios de alcaldes y diputados locales de 2024.

Obvio es que debido a lo anterior, se ha cuestionado la carencia total de transparencia y la obstrucción para que se presenten a lo que debería ser una audiencia pública, testigos sociales u observadores independientes en dicho proceso de licitación, lo que ha suscitado muchas sospechas de que pudiera haber acuerdos opacos entre funcionarios del IEEM y representantes de algunas empresas participantes que estarían siendo favorecidas.

La denuncia resalta dos irregularidades clave en la licitación, incluida una empresa que incumplió los plazos de entrega en una contratación anterior con el IEEM y la sospecha de que una empresa tuvo acceso previo a las bases de la licitación, lo que sugiere un trato diferenciado en el proceso.

Así, las controversias en el seno del Instituto Electoral del Estado de México podrían estar relacionadas con la acumulación de intereses de funcionarios y consejeros que se han mantenido en sus cargos durante largos periodos, como si quisieran perpetuarse, lo que plantea dudas sobre la ética y la probidad en el referido instituto mexiquense por eso, se ha pedido en reiteradas ocasiones una explicación pública y una auditoría del proceso impugnado para garantizar la transparencia en esta licitación crucial que afectará los comicios mexiquenses de 2024.

Y una prueba de que los funcionarios del IEEM se aferran a su puesto, está el caso de Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo, quien ha sido ratificado como secretario ejecutivo del IEEM, pese a que ha sido vinculado con la estructura política del ex gobernador Alfredo del Mazo; el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Lo anterior tuvo lugar no obstante a los malos resultados en 2017 en áreas técnicas del IEEM, relacionadas con licitaciones y compra de servicios. La pregunta es por qué a Francisco Javier López se le ha mantenido en su cargo.

En este sentido, varias son las versiones; una es que su permanencia prolongada puede estar relacionada con una acumulación de intereses que plantea un riesgo para la integridad del proceso electoral en el Estado de México. Las dudas se deben disipar.

En otro tema, sobre la discusión del Presupuesto de Egresos para 2024, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, ha sabido conducir bien los trabajos de la tortuosa y prolongada sesión, llena de ásperas situaciones, así como de dimes y diretes

Hace dos días, el 7 de noviembre, prácticamente legisladores de todas las bancadas felicitaron a la diputada Guerra con motivo de su cumpleaños, que ella celebró en su puesto y agradeció todas y cada una de esas felicitaciones.

Sin embargo ayer, se registró el consabido zafarrancho entre diputados del oficialismo y los del bloque opositor. Resulta que el diputado Jorge Romero, propuso que se discutiera su propuesta para que en el Presupuesto de Egresos se contemple un Fondo para Guerrero, algo que está totalmente ausente y que las fracciones parlamentarias de Morena y rémoras que lo acompañan, ya recibieron la “orientación” de Palacio Nacional de no tocar el tema.

El bloque opositor señaló que a la hora de votar a mano alzada, algunos legisladores del PT e incluso de Morena, habían votado a favor de la propuesta de Romero, por lo que debería de hacerse la votación, pero ahora mediante el tablero electrónico, porque había una duda al respecto, a lo que Marcela Guerra sentenció: “la duda no persistió, así son las cosas”, lo que generó el reclamo y enojo del coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, el propio panista Romero, así como del perredista Luis Espinoza Cházaro.

Aquí habría que recordar que la diputada Guerra ha propuesto que esta errada y llamada administración le dé la debida atención a Guerrero, e incluso, se ha pronunciado a favor de que se atienda a todos los municipios de ese estado.

Luego del receso de casi dos horas, la “manzana de la discordia” siguió siendo la falta de fondos para Guerrero. Los diputados de Morena y rémoras evitaban por todos los medios entrarle al tema y rechazando la utilización del tablero.

Marcela Guerra, en medio del griterío, ánimos sumamente caldeados y el caos, insistió en que a ella nadie le da línea y con total imparcialidad se conduce como presidenta de la Mesa Directiva.

Municiones

*** Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fue uno de los empresarios que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le hizo saber su preocupación por el clima de inseguridad que a su paso dejó el huracán “Otis”. Esto, luego de que el presidente insistió en que sí o sí, en abril próximo se llevará a cabo el Tianguis Turístico. Pero si el tabasqueño va a reaccionar que la misma lentitud con la que supuso que bastaba con un mensaje por sus redes para alertar sobre la fuerza de “Otis”, pues ya estuvo que el evento podría salir mal. ¿Será?

*** Duro le tundieron al dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, que así sin más, se apersonó en el Senado de la República para dar el banderazo de salida a un camión con ayuda para los damnificados de Acapulco. Es evidente que el oficialismo politiza y mal ese tema. Por un lado, Morena y rémoras se resisten a poner en el Presupuesto de Egresos un Fondo de apoyo a Acapulco y por el otro “hacen caravana con sombrero ajeno”. La senadora panista Kenia López Rabadán lo señaló: “Que venga Mario Delgado, presidente de su corrupto partido, a darle un banderazo a un camión, es la muestra más clara de la miseria política… Compórtese como presidente del partido y mejor exíjales a sus empleados en la Cámara de Diputados que asignen recursos para el Fonden y regresen el Fonden porque se lo robaron”, señaló.

