Pasaron seis años de espera para que el público mexicano atestiguara por doceava (14 de noviembre) y decimotercera ocasión (16 de noviembre), una sexta visita a nuestro país de uno de los dos sobrevivientes de los Fab Four, la leyenda ‘In his own right’, Sir Paul McCartney, quien pisó el escenario del Foro Sol como parte de su gira “Got Back Tour”, ante 100 mil asistentes.

Después de 30 años de su primera visita a México (durante su “The New World Tour”, los días 25 y 27 de noviembre de 1993, en el entonces Autódromo Hermanos Rodríguez, hoy Foro Sol), Macca deleitó a los ‘beatlemanos’ mexicanos con dos conciertos (14 y 16 de noviembre) que tuvo un Opening DJ Remix de Chris Holmes, en el que sonaron temas de The Beatles, Macca, y Wings, al tiempo que en las pantallas laterales se proyectaron imágenes y collages de la trayectoria de McCartney, y de The Beatles, de quienes, recientemente, se lanzó el esperado sencillo, Now and Then-B-side ‘Love Me Do’.

El legendario cantante y músico británico interpretó, durante unas tres horas, 36 temas de su repertorio musical, que suma más de medio siglo de trayectoria artística. Al finalizar el preshow, las luces del Foro Sol se apagaron en punto de las 21:10 horas, los gritos eufóricos, y los aplausos de ovación se escucharon para darle la bienvenida a McCartney (acompañado de su banda integrada por Brian Ray, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, coros; Rusty Anderson, guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros; Abe Laboriel, Jr., batería, percusión, bajo, coros; y Paul “Wix” Wickens en teclados, y guitarra acústica) quien abrió el viaje mágico y misterioso de su primera fecha, con Can’t Buy Me Love (lanzada, el 16 de marzo de 1964, como sencillo por The Beatles con You Can’t Do That en el lado B del disco), que dio paso al segundo tema de la noche, Junior’s Farm (publicada como sencillo en octubre de 1974, junto con “Sally G” como lado B).

“¡Hola, México! ¡Buenas noches, Ciudad de México! Esta noche, voy a tratar de hablar un poquito de español”, fueron las palabras de bienvenida de Macca, cuya velada ‘beatlera’ continuó (entre algunos fans que portaban los trajes del Sargento Pimienta), con Letting Go, y She’s A Woman (lanzada en 1964, por The Beatles, como cara B de “I Feel Fine”, su último sencillo lanzado ese año), canción no interpretada en vivo por McCartney, desde 2004).

Paul no dejó de sorprender al público con su ‘casi perfecto español’ del que, como él mismo dijo durante el concierto: “estoy feliz de estar de vuelta, muy feliz!”. Enseguida, sonaron Got To Get You Into My Life, Come On To Me, y Let Me Roll It (que invocó el espíritu de Jimi Hendrix, con riffs de ‘Foxy Lady’), en las que Macca, considerado como uno de los mejores compositores de todos los tiempos, mostró energía y vitalidad.

El cuarto track del magistral álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967), sonó con Getting Better. La riqueza instrumental, en la que Paul hizo uso del piano, fue Let ‘Em In (publicada en el quinto álbum de estudio de Wings Wings at the Speed of Sound en 1976), canción en la que lucieron los instrumentos de metal (incluido un solo de trombón) e instrumentos de viento (presentando flautas).

Después de que Paul dedicó a su esposa, (Nancy Shevell), el tema My Valentine, Macca se sentó al piano para tocar de manera magistral Nineteen Hundred and Eighty-Five, la pieza culminante del álbum Band on the Run (1973). Las sensacionales Maybe I’m Amazed, y I’ve Just Seen A Face, dieron paso a uno de los momentos más especiales de la noche, la interpretación de Paul de las piezas musicales: In Spite of All the Danger (una de las primeras canciones grabadas por The Quarrymen, entonces compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, el pianista John Lowe y el baterísta Colin Hanton, tema grabado en Phillips Sound Recording Service, en Liverpool, un 12 de julio de 1958), y Love Me Do (Lado B del recién sencillo lanzado, Now and Then): “de Liverpool, fuimos a Londres, ésta canción fue nuestra primera grabación en los estudios Abbey Road, con el productor, George Martin!” – explicó, Paul-. Después, Abe Laboriel, Jr. bailó simpáticamente, moviendo sus brazos al ritmo de Dance Tonight (incluida en el álbum, Memory Almost Full (2007).

Encima de una plataforma elevada, McCartney, tocó Blackbird, (del álbum doble The Beatles, también conocido como The White Album), y Here Today (del disco “Tug of War”), en la que Macca, le rindió homenaje a quien fuese su mancuerna compositora, John Lennon. Canciones del álbum New (2013) no pudieron faltar, fue así que sonó New, para continuar con Lady Madonna, y Fuh You (del disco, Egypt Station, 2018).

El medley de Abbey Road sonó con You Never Give Me Your Money, y She Came In Through The Bathroom Window. El escape de la banda sonó con Jet (de 1973), y la psicodélica ¡Being for the Benefit of Mr. Kite! La siempre hermosa Something, en la que Paul toca el Ukulele, fue dedicada a George Harrison (“esta canción, es para mi amigo, George”); Ob-La-Di, Ob-La-Da, fue coreada por el público, a petición del propio McCartney, quien no dejó de asombrarse ante los coros del público: “Oh eh, oh eh!, Sir Paul, Sir Paul!”; “son a toda madre, son los mejores; son una bola de locos!”, respondió Paul.

La suave, melódica y rockera, Band On The Run, fue el preámbulo para las legendarias y clásicas, Get Back, Let It Be, y Live And Let Die (acompañada de fuegos pirotécnicos). Previo al Encore, y al coro de “¡Na na na ná!” por parte de los fans, sonó la hermosa, Hey Jude.

El momento cumbre de la noche, el clímax de la gira actual de McCartney, fue la proyección en las pantallas, de John Lennon, quien, gracias a la tecnología usada por Peter Jackson, fue posible ver y escuchar juntos a la legendaria dupla beatle compositora, Lennon-McCartney, en I’ve Got A Feeling; “escuchen esta sorpresa!”, dijo Macca, previo a tocarla.

Rumbo a la recta final del concierto, el público cantó con McCartney, Birthday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise), y Helter Skelter. El gran cierre de la noche culminó con la suite Golden Slumbers- Carry That Weight- The End, para finalizar con la fase cósmica: “And in the End, The Love You Take is Equal to the love you Make” (Y al final, el amor que te llevas, es equivalente al amor que das), y palabras de agradecimiento de la leyenda, Sir Paul McCartney, uno de los más grandes compositores musicales de todos los tiempos.

Posiblemente, ambas fechas (14 y 16 de noviembre) de la gira Got Back de McCartney, se traten de su última visita a nuestro país, que lo ama y agradece tanto, por ser una de las leyendas vivas de la música, por ser el mejor compositor del siglo XX, por ser uno de los dos sobrevivientes del mejor grupo de todos los tiempos: The Beatles.

