Un pequeño dictadorzuelo norteño

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Es apenas un bebesaurio de 36 años de edad, sin oficio político, ignorante de las leyes y altamente proclive para convertirse en un dictadorzuelo norteño que va en busca de la Presidencia de República. Que Dios nos agarre confesados a los mexicanos bien nacidos que hacemos votos porque no se repita el accidente político que más de 30 millones de mexicanos cometieron en el 2018 votando por Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de realizar su sexta visita a Badiraguato, ese emblemático municipio sinaloense donde fue a saludar a la mamá del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, quien hoy purga una condena a perpetuidad en Estados Unidos.

No cabe duda que los malos ejemplos cunden y Samuel García, ese mentirosillo bebesaurio que juró y perjuró que sería gobernador del nuevo Nuevo León por 6 años, pero que su desmedido afán por el poder lo orillaron a pedir licencia y como todo un dictador a designar a su sucesor de manera interina pasándose por los bolsillos al Congreso local y recurriendo como todo un chillón al Tribunal Federal Electoral acusando a los diputados del PRI y PAN que conforman mayoría en el Congreso local de que no lo dejaban que hiciera su berrinche haciendo trizas las leyes, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo: Un momentito, el único facultado para designar al gobernador interino es el Poder Legislativo de Nuevo León.

Así las cosas, don Javier Luis Navarro Velasco, achichincle secretario general de Gobierno de Nuevo León y el magistrado José Arturo Salinas Garza, ninguno de los dos jamás podrán sentarse en la silla del gobernador. Lo que el arrogante Samuel García que habla como un fastidioso chavo fresa era que su achichincle secretario de Gobierno se encargará de refaccionarlo con los dineros públicos de Nuevo León para derrocharlos en una caprichosa aventura política como candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, donde el único que saldrá ganando será su dueño Dante Delgado, quien busca que su partido obtenga poco más del 7% de la votación nacional para que pueda aspirar a obtener más de mil 17 millones de pesos, que son los que destinará el árbitro electoral de México para esa lacra social en 2024, para que sus candidatos hagan campañas con nuestros dineros públicos y no con saliva. Pero además, el bebesaurio regiomontano le pagará a Dante Delgado el favor que le está haciendo de meter a su esposa como senadora por la vía plurinominal, es decir para que no haga campaña electoral; es decir, que favor con favor se paga.

No hay duda de que Samuelito García regresará a Nuevo León con la cola entre las piernas, después de haber aprendido una lección, bueno espero que la haya aprendido de que un politicastro que no dialoga y que es el más vivo retrato de AMLO, pues entonces estamos ante un político convertido en un dictador que jamás optará por el diálogo para llegar a felices acuerdos con sus adversarios políticos. Ese tipo de politicastros están acostumbrados al populismo de los encontronazos.

No he escuchado ninguna entrevista con empresarios y legisladores regiomontanos que hablen bien del pequeño dictadorzuelo que ha privilegiado el ajuste de cuentas contra sus opositores y todo porque él no fue capaz de hacer que la gente votará mayoritariamente para conseguir la mayoría absoluta en el Poder Legislativo de Nuevo León y también, de paso, le está haciendo el favor a Dante Delgado, quien odia al PRI y al PAN para golpear a ambos partidos.

En fin, ya veremos como el 3 de junio del año que viene, Samuel García regresa a la gubernatura de Nuevo León, pero no son pocos los que llegan a apostar doble contra sencillo de que Samuelito se quedará como el perro de las dos tortas: Sin la silla presidencial y sin el gobierno de Nuevo León.

