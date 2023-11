Prohíbe el gobierno federal máquinas tragamonedas en casinos y casas de apuestas

Se respetarán los permisos vigentes

Ya no podrán ser renovados ni otorgarse prórrogas

Mediante un decreto, que reforma el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió por completo los “sorteos de números o símbolos a través de máquinas”, es decir, las tragamonedas, en los casinos y casas de apuestas.

No obstante, la reforma no será retroactiva, por lo que los casinos que cuenten con este tipo de aparatos, que fueron legalizadas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, aún podrán hacer uso de ellas por el tiempo que resta en sus permisos. Sin embargo, estos solo podrán tener una vigencia máxima de 15 años, aún cuando originalmente contemplen más tiempo, y una vez que concluyan, ya no podrán ser renovados ni otorgarse prórrogas.

De acuerdo con el decreto publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio.

En el texto, se derogan los artículos de la ley que permitían estos aparatos y se prohíben todas aquellas formas de apuestas que aparezcan expresamente en la legislación, por lo que los artefactos quedan de estar autorizados.

Asimismo, se aclara que “no pueden interpretarse como sorteos los juegos de apuesta con naipes o equiparable en todas sus modalidades, dados, ruletas y máquinas tragamonedas”.

Además, se elimina la figura de operadoras, que fungían como intermediarios. Estas, continuarán operando hasta que concluyan sus permisos, pero no se otorgarán renovaciones o prórrogas. Las autorizaciones de aquellas que aún no hayan comenzado a administrar un establecimiento serán revocadas.

Finalmente, “a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no se otorgarán nuevos permisos” a nuevos casinos, señala el texto.

Además, las autorizaciones para la apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos tendrán una vigencia mínima de un año y máxima de 15 años

Las máquinas tragamonedas fueron legalizadas en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, quien facultó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para otorgar dichos permisos.

En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el uso de máquinas tragamonedas en los casinos, al considerar que son legales como juegos de sorteo y no de azar o de habilidades.