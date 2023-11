López Obrador sugiere desaparecer el Inai en el próximo gobierno

Ante la duplicidad de funciones

Es un florero que cuesta mucho, pues anualmente ejerce un presupuesto de mil mdp, afirma el Presidente

Ante la ineficacia que ha tenido en el combate a la corrupción, ocultando información importante en su momento como el caso de los evasores fiscales o el fraude de la empresa Odebrecht, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) debe desaparecer en el próximo gobierno, sugirió el presidente Andres Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este martes en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que al crearse, bajo el gobierno de Vicente Fox, se hizo bajo el surrealismo puro porque no se consideraba delito grave la corrupción. Consideró que el Inai es un florero que cuesta mucho, pues anualmente ejercen un presupuesto de mil millones de pesos, además de que hay duplicidad de funciones pues existe la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República.

A pesar de ello, todavía se creó en el sexenio anterior la Fiscalía Anticorrupción. “Es de las reformas que hay que hacer hacia adelante, porque si no si, quienes nos van a sustituir se ocupen de eso . Nos van a salir que todos somos el Instituto Nacional Electoral, Poder Judicial.

Dijo que esto fue impulsado en su momento por la llamada sociedad civil, de la cual muchos de ellos, ahora se dedican solo al golpearlo, ya no solo como deporte, sino que hasta cobran por hacerlo. Según el presidente, tienen 40 años de “atacarlo” sistemáticamente, “ya se volvió a¿hasta negocio, de eso viven. Hasta deberían estar agradecidos porque no sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar Ya no me van a pagar para atacarme”.

En marzo, sistema de salud de primer mundo: AMLO

En marzo de 2024 ya se tendrá resuelto el problema de salud en México, porque ya estará funcionando el mejor sistema de salud pública en el mundo, aseguró el presidente López Obrador.

El mandatario federal habló del avance en la implementación de IMSS-Bienestar en el país, el programa con el que busca ofrecer servicios médicos a 50 millones de personas en 24 entidades. “Cada 15 días vamos a ir informando hasta que esté al 100% en los estados que han aceptado establecer este sistema”, dijo.

“Yo espero que para marzo se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita, ese es el propósito que tenemos”, señaló.

Afirmó que todo el sector salud está trabajando para garantizar que la salud no sea un privilegio, sino un derecho del pueblo. Garantizó que cualquier persona que se enferme tendrá garantizada una cama, un médico de manera gratuita y sin necesidad de hipotecar su casa.

“En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública; vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso: el que se enferme sepa que va a tener una cama, un médico, un especialista, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse”, dijo.

A finales de año arrancará la superfarmacia, anuncia López Obrador

El presidente López Obrador también anunció que la superfarmacia que contendría “todos los medicamentos del mundo”, y que estima inaugurar en este diciembre, quedará a cargo de la empresa estatal Birmex, que es dirigida por el general Jens Pedro Lohmann.

Dijo que “esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y transporte, para que si falta un medicamento en una comunidad, un pueblo, un municipio, un estado, sea un centro de salud o un hospital, se tenga el medicamento en 24 horas”.