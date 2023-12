Ricardo Monreal no quisiera que el Ejecutivo designara a nueva ministra

Lleno de soberbia, Samuel García ya se hizo bolas

En la semana que concluye, lo que se quedó en suspenso fue quién ocupará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lugar que dejara vacante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien tarde se le hizo para incorporarse a la campaña ni más ni menos que de la “corcholata” consentida de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, con quien el presidente Andrés Manuel López Obrador, suele platicar de sus muchas dolencias y de temas familiares.

Según se comenta en los corrillos políticos, Ricardo Monreal habría regresado al Senado de la República a operar precisamente este tema, así como de otros nombramientos del Poder Judicial y habrá que ver qué ocurre. Lo que sí es que el político zacatecano aclaró no ser partidario de que el Ejecutivo nombre a la nueva ministra de la Suprema Corte e informó que podría ser el próximo miércoles, si es que el presidente López Obrador envía una nueva terna en estos días.

Específicamente, el senador Monreal señaló: “A mí no me gustaría que el Senado renunciara a su capacidad de negociación, a su facultad constitucional de designar, porque en ese procedimiento, el Presidente nomina y el Senado designa. A mí en lo personal me gustaría que el Senado asumiera plenamente su responsabilidad constitucional de designar a la futura Ministra”

En su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente explicó que hay que volver a enviar la terna con algunos cambios; cambiar uno o dos, pero no es difícil inferir que seguirá apostando por perfiles que sean muy cercanos a él y que le garanticen sumisión total.

Los especialistas en estos temas, señalaron que Bertha María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, tienen militancia y cercanía hacia un partido político —léase Morena— y al presidente López Obrador, además de que no tienen el conocimiento técnico mínimo para estar en la Suprema Corte, instancia a la que definitivamente no se puede llegar a aprender, por lo que concluyen fue muy acertado que la oposición no votara a favor de ninguna de ellas.

Bien sabido es que al inquilino de Palacio Nacional, no le interesa que sus propuestas accedan a la Corte a defender la Constitución, sino que más bien se dediquen a proteger sus intereses, así como el proceso de debilitar al Poder Judicial, como lo ha intentado durante toda su gestión el tabasqueño y, especialmente, que ministros y magistrados sean electos por el voto del “pueblo bueno y sabio”, pasando por alto que eso es una aberración en el total sentido de la palabra y para muestra, ahí está que en días pasados, hasta sus incondicionales en la Suprema Corte como la ministra Loretta Ortiz, se le rebelaron al de Tepetitán.

No tarda en comprobarse, además, aquello que circuló en los últimos días en los corrillos políticos sobre que, como la ratificación de la flamante Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ayer mismo Morena y rémoras en la Asamblea Legislativa de la CDMX, “reventó” por enésima ocasión la sesión en la que se discutiría este tema, entonces, como premio de consolación se propusiera a la señora Godoy para la Corte.

*** Ayer, el coordinador de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta, fue convocado por dirigentes y miembros de la coalición en defensa de la 4T, del Partido del Trabajo, que encabeza Alberto Anaya. Fue una reunión que se desenvolvió en los mejores términos por lo que el senador Armenta les agradeció, por la elección ante los órganos electorales Nacionales como Coordinador Estatal de los comités de defensa en la 4T del PT.

*** Muy mal y de malas le está yendo a quien ya se conoce como el “candidato alterno” de Palacio Nacional, Samuel García Sepúlveda, que muy al estilo de su jefe en Palacio Nacional, va de berrinche en berrinche y además, ya se hizo bolas. Luego de haber protagonizado, sin estar presente, una rebelión, al estilo Donald Trump en la toma del Capitolio, en el Congreso de Nuevo León, regresó por unas horas a ser gobernador de su estado, con tal de que ésta última instancia no designe al gobernador interino, que por cierto ya nombró en la persona de Luis Enrique Orozco y ya no se sabe cuándo García Sepúlveda habla como gobernador y cuándo lo hace como candidato presidencial. Por su parte su esposa, Mariana Rodríguez, se ha dado a la tarea de defender a su marido, especialmente de la toma del Congreso de Nuevo León, aunque también el propio Samuel García anda muy “engallado” y alega que “el show que ayer vieron es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme”. No obstante, para colmo de los males del candidato fosfo, fosfo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de spots de precampaña de Movimiento Ciudadano porque se hace promoción ilegal de Samuel García como servidor público, al ser aún gobernador de Nuevo León. O sea, la jugada le llegó al joven candidato presidencial.

*** Y quien hizo candidato a Samuel García, no pareció prever estos pequeños detalles, aunque el “patiño naranja” de la elección de 2024, sí se ha llenado de la soberbia que acostumbra tener el inquilino de Palacio Nacional, pero también del desconocimiento que lo caracteriza.

*** Quien estuvo de gira por Nuevo León fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchilt Gálvez, quien con toda la razón, acusó a Samuel García de que por su inmadurez política, ha sumido en la ingobernabilidad a Nuevo León. Gálvez Ruiz indicó que lo que quiere el candidato fosfo, fosfo, es no perder sus privilegios, porque sabe que va a perder en dichos comicios por eso, pretende que le garanticen tener acceso a los recursos públicos y regresar a la gubernatura neoleonesa.

*** El Coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños, nuevamente manifestó que es urgente y necesario que se declare emergencia sanitaria en Acapulco por la falta de recolección de basura en las calles y los problemas de salud que ello origina. Indicó que continúa recorriendo todo el puerto de Acapulco y en la mayoría de las calles hay cerros de basura, los cuales se convierten en focos de infección productores de múltiples enfermedades. Ante esta situación, Añorve Baños insistió en la necesidad urgente de declarar una emergencia sanitaria y pidió a la Federación que se ponga especial atención en el tema, ya que las enfermedades como el cólera, salmonela, conjuntivitis, dengue y otras se encuentran en incremento constante todos los días. Asimismo, el legislador priista puntualizó que desde el Senado de la República seguirá presionando al gobierno federal para destinar recursos extraordinarios en materia de salud y se otorguen medicamentos y se brinde atención a la población que así lo requiera. Y mientras, el Presidente diciendo que los desaparecidos por la tragedia de “Otis”, están en el mar. No, pues descubrió el hilo negro.

