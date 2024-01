Buika le cantará a Los Panchos como parte de su gira 2024

Primera fecha completamente agotada

La cita es los días 2 y 3 de marzo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Isabel Violeta

Buika la talentosa cantante española anunció su gira 2024 en la que rinde tributo a “Los Panchos”; la cita es el día 2 de marzo en el Teatro de la Cuidad “Esperanza Iris” logrando agotar todas las localidades, por lo que ahora abre una segunda fecha para el domingo 3 del mismo mes.

Al anunciar esta segunda fecha Buika platicó con los medios de comunicación “me siento muy feliz de volver a México y sobre todo de tener localidades agotadas y es la primera vez que cantaré con músicos mexicanos, me pone muy nerviosa, pero muy feliz”.

En cuanto a lo que podremos esperar de estas presentaciones explicó “Será música de Los Panchos y he cogido los temas originales, pero les he traído un poco de actualidad, me ha quedado un espectáculo muy bonito, sin dejar la elegancia”. También agregó el por qué seleccionó la música de tan conocido trio musical “Es música que me llegó por medio de mis padres, siento que siempre han estado y estarán. En todas las casas suenan desde hace más de 50 años, los he seleccionado gracias a mi mamá, pues era lo que escuchaba, me ha ayudado con esta idea mi amigo Mane de la Parra y cuando me lo dijo me puse a recordar mucho, es como un sueño para mí”.

Asimismo, refiere que “Los panchos son un producto hecho de manera espectacular porque después de tanto tiempo los escuchas frescos, con elegancia, creo que fue la primera boyband en nuestro idioma que se hizo mundial. Cogían nuestras vivencias y las hacían canciones, aunque pases un proceso doloroso, escuchas sus canciones con tu historia y se vuelve un dolor rico, ellos hicieron un trabajo grande, yo con todo respeto traje esa manera de gestionar el dolor, de celebrar el amor. Trabajar con su muisca ha sido una catarsis”.

En su proceso de preparación trata de alejarse un poco de lo demás y concentrarse en ella misma, llenarse para dar lo mejor, pues adelantó que en marzo estará mucho por México y le hace mucha ilusión “será un año de mucha música y algunos proyectos de televisión” dijo, aunque descartó el cine al considerarse muy tímida.

Cuando le preguntaron si ganar un Grammy la cambió, ella respondió “Los premios y reconocimientos me parecen muy buenos, pero el verdadero premio de un artista es seguir teniendo su público, su tribu con él y seguir haciendo lo que le apasiona. Siento que a mis 51 años he estado ensayando y ahorita es cuando siento que viene el gran show, me siento estupenda y con muchas ganas de seguir y esto gracias al ser sincera con mi música”.

A pesar de que el género Urbano está siendo muy popular, ella está muy segura de su género y comento “La elegancia es algo que siempre está de moda, es lo que nos salva a la música romántica, cuando tienes ese lenguaje de respeto se queda grabado y el cómo le hables al mundo se ve reflejado, después de tanta falta de control, el cariño, el autoestima, la elegancia, nos salvan. Nos seguimos necesitando y a la música. Nada me amedrenta, todo es moderno, soy de la opinión que a los maestros hay que seguir cantándoles, si no quien, la música no puede morir con ellos”.

Finalmente, no podía dejar de dar un buen consejo para las nuevas generaciones en base a su experiencia “Una buena carrera está hecha de fracasos y éxitos, paciencia, ser fuerte, ser educados, trabaja y trabaja, no te quejes, ni pierdas el tiempo viendo lo que hace el otro”.

Terminó invitando a todos al concierto, pues será un viaje en el tiempo maravilloso. Los boletos para la segunda fecha los puedes encontrar en la taquilla del Teatro o en la página www.tiketmaster.com

