Xóchitl, la candidata que prende

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Nuevamente Xóchitl Gálvez se convirtió en un fenómeno de comunicación y mueve a la opinión pública. Su discurso de cierre de precampaña en la CDMX demostró que la hidalguense tiene una narrativa que puede ser atractiva para el electorado. No solo confrontó al gobierno de la 4T y a su subordinada candidata, sino que adelantó lineamientos de lo que será su programa de gobierno, el cual es diametralmente opuesto a todos los despropósitos que fomentan en la corcholata mayor para una supuesta continuidad en el proyecto político morenista. Con gran empatía, la candidata aliancista pudo convencer a los miles de asistentes -no acarreados ni comprados con dinero y tortas-, con un discurso que evidenció la falta de políticas públicas del régimen y el fracaso de las pocas estrategias que pusieron en marcha.

En una intentona por evidenciar la falta de tablas de la frentista, los morenos salieron evidenciados. Quiso la candidata oficial embarrar con los lodos de la corrupción a la hidalguense y salió trasquilada, cuando le reviró que para hablar del tema y de Genaro García Luna no había que ir muy lejos, solo bastaría con preguntarle al Batman región 4, Omar García, ya que el ex titular de la SSP federal habría sido mentor del protegido de la ex jefa de Gobierno. En otro tema, al ser invitada a debatir, la abanderada guinda rehuyó el encuentro, previo impedimento presidencial, a sabiendas de que no tiene argumentos para confrontar a la hidalguense.

Fue un fin de semana perfecto, se posicionó Xóchitl como candidata competitiva y de propuestas, se incrementaron los negativos de Claudia y bajó la popularidad del presidente. Esperemos que, en esta ocasión, tanto Gálvez como su equipo de campaña sepan aprovechar este nuevo reposicionamiento y la oportunidad, de nueva cuenta, de marcar agenda. Deberán tener cuidado de que esta cresta no sea solo un fenómeno de comunicación pasajero ni efímero destello mediático. Su irrupción en el escenario político cuando la menospreció el inquilino de Palacio Nacional y le cerró la puerta de su castillo fue desaprovechada y recibió muchas críticas que acabaron con un buen momento político.

Ahora presentó ideas, supo remarcar los errores gubernamentales y la falta de capacidad de la candidata cuatroteista. Seguramente en su equipo de campaña ya hay alguien talentoso que marca la línea discursiva y la alentó a usar más el lenguaje corporal y combinar las tarjetas, con el telepronter y la improvisación. Buen ejercicio para los futuros debates que hoy rehuyó la ex jefa de Gobierno por instrucciones presidenciales.

Es ahora o nunca. Xóchitl debe demostrar que no es fugaz candidata ni exclusivamente un fenómeno pasajero de comunicación. Vendrán nuevos ataques, nuevas campañas negras, se buscará apuntalar a la candidata de la 4T en detrimento de la tlaxcalteca. Están nerviosos porque la corcholata mayor no repunta, no prende en los mítines y se desgasta el discurso de la reitera continuidad. Como dice el presidente, el pueblo no es todo, está mejor informado, por eso valorará la narrativa de la alternancia, del regreso a la democracia y dará la espalda a los regímenes autoritarios, totalitarios, dictatoriales y populistas. El riesgo ahora es la posibilidad de una elección de Estado. Por eso hay que salir a votar en conciencia.