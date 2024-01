Guerra del agua, ya está en la CDMX

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Campañas ¿y si se las dedican al cuidado del agua?

Décadas atrás se decía alarmantemente que la próxima guerra mundial sería por la pelea del agua, tristemente vemos que en ese pronóstico climático el destino poco a poco nos alcanza y, por cierto, muy desprevenidos. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta de la fatalidad en puerta, la semana pasada en la ciudad de México y zona metropolitana sus habitantes salieron a protestar porque no les llega ni una gota de agua.

Los bloqueos, cierres y protestas en calles de las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, sucedieron no obstante que con meses de anticipación las autoridades, llámense Conagua o Sacmx, avisaron que, debido a las severas sequías del país provocadas por la falta de lluvias, el Cutzamala, entre otros sistemas, operaba muy por debajo del 50% de su capacidad y eso estaba provocando una disminución del agua que llega a la CDMX y su zona metropolitana. Incluso advirtieron que este problema se podría alargar más allá del mes de abril del año en curso, hasta que sucedieran las primeras lluvias del año.

No sé qué tanta razón les asista a los manifestantes, lo cierto es que, por un lado, los pozos y presas que surte del vital líquido a los capitalinos y municipios conurbados no tienen el suficiente recurso hídrico, y, por otro lado, es cierto también que a mucha gente poco se le da eso de la cultura del ahorro de agua. En este caso, y sin pretender ser vocero de los organismos que administran el recurso hídrico, aquí un recordatorio que las mismas autoridades han hecho a la población nacional en su conjunto respecto a fortalecer algunas acciones para reforzar el cuidado y ahorro del agua potable con acciones como: Reducir al mínimo el chorro de agua potable en regaderas, lavabos, fregaderos, lavaderos; Tomar baños cortos de no más de 5 minutos; Recolectar la primera descarga de agua de la regadera para lavar frutas, limpieza del hogar o riego de plantas; No regar jardines, ni lavar patios, banquetas o autos con agua potable; No conectar bombas de extracción de agua (chupón).

Esas y otras acciones que corresponden a las autoridades, como atender inmediatamente las fugas de agua y dar mantenimiento a los pozos distribuidores del líquido, son las mínimas que todos estamos comprometidos a realizar de manera permanente y responsable, porque lo que importa es que la sociedad en su conjunto tomemos conciencia sobre el cuidado del agua y la urgencia de implementar sistemas alternativos de captación del vital líquido. Que conste

LAS CARTAS HABLAN.– Es tan grave el problema del agua que en estos tiempos electorales nos gustaría ver a nuestros políticos promover acciones preventivas para atender el tema y en lugar difundir discursos un tanto huecos junto a su imagen en pendones, espectaculares y todo tipo de propaganda política que nada dicen y mucho menos ayudan, que en su lugar implementen una atractiva campaña de ahorro del agua, de acciones contra el cambio climático y en general que informen de la guerra que viene si no nos ponemos las pilas en este tema.

VA MI RESTO.– Las airadas manifestaciones hechas recientemente en calles de la ciudad de México y zona metropolitana son un pequeño aviso de lo que a todos nos corresponde hacer en lo que antes parecía una simple alerta: el agua se acaba y lo que viene con ello es una guerra por obtenerla.

Sirva entonces para reflexionar en torno a las marchas, bloqueos, manifestaciones y otras expresiones de molestia por la falta del vital líquido, de ahí que no estaría mal que en las campañas políticas a la vista sus protagonistas hicieran un compromiso serio con el tema del agua, renunciando por ejemplo a parte de sus tiempos en radio y televisión para que en su lugar se promovieran campañas de toda una cultura del ahorro del agua, donde por un lado se vigile que no se desperdicie y por otro se diversifiquen los sistemas para captar agua de lluvia, porque cada vez es más difícil el suministro del agua a esta parte de país.

Son ideas, pero con un poco de compromiso en el tema, es un hecho que a nuestros políticos algo se les ocurrirá para atender el problema mundial de falta de agua y que en México cada vez está más presente e incluso que en sus propuestas se hagan a un lado diferencias políticas, de intereses de grupo o visiones particulares, porque en este tema, como en muchos otros, lo que importa es su atención, y hasta ahí porque como veo doy.

