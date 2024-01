Héctor Trejo le da vida a Otto en Toc Toc

Es la comedia más exitosa de la cartelera

En su debut oficial tuvo como padrinos a Linet Puente, Emilio Treviño y César Doroteo

Asael Grande

Fiel a su sistema de alternancias, que ha resultado la mejor garantía para la continuidad de sus temporadas, MejorTeatro, la empresa más versátil y prolífica del ramo, incrementa la familia de TocToc con la presencia de Héctor Trejo “Bully”, quien da vida al “cuadrado y simétrico” Otto. Y para su debut oficial, “Bully” tuvo como padrinos a tres amigos: la periodista Linet Puente, el actor Emilio Treviño y el influencer César Doroteo.

“Bully” es una cara más que conocida para los cinéfilos, que lo han visto desde hace años como el presentador principal de la cadena Cinépolis. Se trata de Héctor Trejo, quien como mucha gente sabe inició su carrera en el ámbito digital, destacándose en la creación de contenido en español: “TocToc, ya tiene muchos años en cartelera, la gente que no ha tenido la oportunidad de verla se va a sorprender con muchos de los personajes, y se van a sentir identificados pero, para las personas que ya han visto esta obra, mi personaje es Otto, el obsesionado y adorador de la simetría, que no puede pisar las líneas en el piso, pero tiene una esencia muy bonita, genera mucha simpatía, mucha ternura, es muy lindo ver las reacciones de la gente; este personaje me ha enseñado mucho, aparte de ser mi regreso al teatro, estar en los escenarios me fascina”, dijo el actor, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Como parte de su labor para Cinépolis​, ha conducido alfombras rojas con celebridades de Hollywood como Morgan Freeman​, Tom Cruise​, Margot Robbie​, Dwayne Johnson​, directores internacionales como Makoto Shinkai y cantantes como Louis Tomlinson, además de haber trabajado junto a Hugh Jackman en el lanzamiento de la película The Greatest Showman. En su faceta como actor, ha participado en la serie Desenfrenadas, de Netflix y en la película Háblame de Ti​.

“En TocToc, la mezcla de personalidades, siempre hay una combinación única e irrepetible, les aprendo en cada función; para mí, es dejar que Otto diga algo que decir a través de mí, dejar lo que tenga que traer a escena, cada función descubro a Otto; me re enamoré de la obra, porque ya la había visto en sus primeros montajes, con Roberto Blandón, traía muy ubicada la obra, pero me hacía falta verla en esta etapa de mi vida para conectar y decir, sería un sueño hacerla, y llegó la oportunidad y no la pensé, dije que sí”.

Como influencer, “Bully” tiene presencia en redes sociales, con más de un millón de seguidores, abordando temas de cultura pop, tecnología, vida personal y cuestiones LGBT+. Es defensor activo de los derechos LGBT+ y fue parte de la campaña global de orgullo de H&M en 2021. ​Debido a su perspectiva sobre el futuro de los medios digitales ha sido entrevistado por el periodista Jorge Ramos​. Además de contar con una conferencia TEDx.

A invitación de Morris Gilbert se suma ahora como Otto, personaje que comparte con Leonardo Bono. TocToc se presenta en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel. Viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:00 y 19:00 horas.

TocToc, la comedia más exitosa de la cartelera, se presenta en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel. Viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:00 y 19:00 horas