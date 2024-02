Esquina, bajan

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Esquina, bajan

No es común en los medios políticos nacionales que los candidatos renuncien a una candidatura, menos cuando tienen un lugar asegurado, por la vía plurinominal. Si acaso lo hacen los que forman parte de un gobierno, aunque solamente son casos muy aislados.

Si es frecuente que los ya fueron elegidos como legisladores muden de bancada en plena legislatura.

Es más común que los militantes de un partido renuncien a ese instituto político, cuando no son premiados con una nominación a cargo de elección popular y entonces buscan acomodo en otro partido político que se los ofrezca.

Curiosamente con 24 horas de por medio, sucedieron cosas que involucraron a personajes que han pasado por ese trago amargo.

Carlos Urzúa, un destacado economista que renunció al cargo de secretario de Hacienda en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, falleció en un raro accidente casero.

Patricia Mercado, senadora por MC y aspirante a la reelección, decidió no continuar como vocera y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. La ex candidata presidencial se indignó por la inclusión de personajes que a su vista no son gratos dentro de las candidaturas del partido naranja.

Hace tres años, Mercado se molestó por la pretensión de incrustar como candidato a gobernador de Quintana Roo a Roberto Palazuelos (Diamante negro), un personaje torvo surgido del medio artístico y próspero empresario, que ahora va de aspirante al Senado. La dupla conformada por Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, tampoco fue bien vista por la actual senadora.

Los desplantes del candidato presidencial Álvarez Máynez no fueron del agrado de Patricia y prefirió bajarse de la coordinación, aunque no del cargo plurinominal que le será otorgado.

El tercer caso es todavía más sorprendente, aunque existen razones que, supuestamente, llevaron a Alejandra del Moral a renunciar a su postulación como candidata a diputada federal plurinominal.

Ale como le gusta le digan se encuentra sumamente dolida por no haber sido incluida como aspirante al Senado, lugares que fueron ocupados por Ana Lilia Herrera y Cristina Ruiz, ambas mexiquenses, con las que se encuentra distanciada.

Con Ana Lilia hay viejos agravios, ya que es actualmente la dirigente estatal priista y, a consideración de algunos, era mejor candidata al gobierno estatal, pero Alfredo del Mazo optó por Ale.

La molestia de Del Moral es grande, ya que se siente acorralada por el grupo delmacista, por un lado y por otro ubicó como poca cosa una diputación y enviada hasta el sexto lugar de la lista, mientras Ana Lilia está en una posición privilegiada hacia el Senado.

Definitivamente no encaja en el grupo de Ana Lilia y tiene invitación de Alfredo del Mazo para reintegrarse a su grupo con un mejor futuro, aparentemente.

También le enoja que su esposo Mariano González Aguirre no formará parte de las listas plurinominales del PRI y mantiene distancia del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

Cuatro semanas consecutivas en que el #hashtag narcopresidente sigue siendo el más difundido. Desde el gobierno no se muestran preocupados por lo que consideran una injuria, pero la frase sigue permeando entre la ciudadanía, Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum consideró una mentira los dichos y dice que se trata de una campaña peor que la de hace18 años en que señalaban López Obrador un peligro para México. Lo cierto es que las campañas políticas de los candidatos presidenciables inician hasta el 1 de marzo y ya se está calentando el ambiente.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com