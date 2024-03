Citibanamex se tambalea

Recuerdo que hace 10 meses justo en una mañanera de mayo del año 2023, luego de saludar al Gabinete de Seguridad y a los colegas de los medios de manipulación e independientes, le pregunté al presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador lo siguiente: “tiene usted conocimiento si ya se vendió Citibanamex, la banca de consumo y la banca empresarial en México, al empresario Germán Larrea, pues columnistas del sector financiero especulan que la operación ya se cerró pero que no se ha comunicado porque su gobierno no ve con buenos ojos al comprador”.

Y su respuesta fue esta: Tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México y nosotros les hemos transmitido a los consejeros y directivos de Citibanamex que no hay de parte del gobierno de México ninguna inconformidad o problema para que se lleve a cabo esa operación, ya definimos cuáles eran las reglas https://www.youtube.com/watch?v=n06lUQlwtyo, me dijo que lo veía “con buenos ojos” la operación que se perfilaba porque cumplía con las recomendaciones de la compra-venta.

En esa mañana, del mes de mayo, me confirmó que “uno de los posibles compradores es el Grupo México”, y que “nosotros le hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay, de parte del gobierno de México, ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema que se lleve a cabo esa operación”.

En la mañanera en su respuesta que duró siete minutos me dijo: “Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Sólo me falta revisar la falta de pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, es otros cantar, en el caso de la venta o compra del banco, no hay problema”.

En ese momento fijó: “Lo que ha solicitado su gobierno, insistió, es que la compra sea con capital mexicano, que se trate de empresarios al corriente con sus impuestos, que se pague lo correspondiente a los impuestos que involucra la operación, además de que el acervo cultural propiedad del banco se quede en México”.

Recordó que al momento de venderse Banamex a CitiGroup durante el sexenio de Vicente Fox, “se les hizo fácil no pagar impuestos”.

Para este reportero que hace “preguntas a modo” —dicen algunos de mis colegas de los medios de manipulación— el jefe del Ejecutivo federal, recordó: “Miren las vueltas que da la vida, ahora Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar los impuestos”.

Es el rey del cobre Germán Larrea, con una fortuna estimada de 28 mil 100 millones de dólares, pero de acuerdo a mi colega Darío Celis columnista de El Heraldo de México, el empresario de Grupo México presentó una oferta de 11 mil millones de dólares a Citi, en su momento.

En la danza de los millones por la venta aún no concretada, se da una “supuesta” inasistencia de Claudia Sheinbaum a la 32 Reunión Plenaria de Citibanamex generó una rechiflas y abucheos entre los presentes al evento, al que asistieron los candidatos Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

Enrique Castillo Sánchez, presidente saliente del consejo de administración de Banamex, tomó el micrófono ante los consejeros y explicó el desdén de Sheinbaum, lo que desató abucheos y rechiflas. ¡Vaya celada!

Veo que la banca extranjera en México, intenta mediar fuerzas en este primer evento mandando la señal que Claudia Sheinbaum había declinado de último momento la invitación para la Plenaria 32 de Citibanamex. Información sesgada porque el equipo de la doctora avisó en tiempo y forma que no podría asistir a tan importante evento.

La colega Ana María Lomelí, enlace con la comunidad empresarial, aclaró que Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), esclareció que sí se informó al director de Citibanamex, Manuel Romo desde el pasado lunes 26 de febrero, que la aspirante no asistiría a la Plenaria del banco por compromisos de campaña.

Este primer round de sombra de Citibanamex se da a un mes de que se lleve a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero, la 87ª Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, con el lema “el progreso de México, corresponsabilidad compartida”, que preside Julio Carranza, de Banca Coopel, quien convocará a más de 2000 asistentes que está por ver cuál será su comportamiento luego de la Plenaria 32 de Citibanamex, pero en Acapulco estarán quienes aspiran a encabezar la Presidencia de la República, entre otros la señora Bertha X.

Julio Carranza Bolívar, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de BanCoppel, quien sabe que, de la 4t, hay el compromiso de “no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México” pero eso si se “sigan haciendo negocios legales en el país y continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables”, porque las utilidades que han tenido recientemente alcanzaron más de 236,000 millones de pesos.

En escenarios le tocará de acuerdo a todas las encuestas de medición electoral, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, será la primera presidenta de México, y por ello seguramente continuará con el proceso de compra-venta en la bolsa, de Citibanamex, institución privada que está midiendo en sus “últimas patadas de ahogado” el terreno en el sector financiero y bancario del país, para saber cuáles son los tamaños de la próxima jefa de la nación, con la nula esperanza de regresar a las prácticas neoliberales que se dieron cuando la cleptocracia reinó con el PRI, PAN y PRD. La mejor respuesta sobre ¿si se tambalea Citibanamex?, la tienen ustedes… Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía X a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.