Corregir la ruta

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Luego del juego del debate, es necesario que las campañas, sobre todo las presidenciales, replanteen su estrategia y, sobre todo, el mensaje.

Nos dejó claro que el formato no ayudó en nada a los participantes a poder profundizar sobre los temas de interés. Derivado de ello, los tres participantes pidieron el cambio del formato.

El formato del primer debate presidencial no dejó conforme a nadie. La candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, lo calificó de “desastre” y acusó que no se respetaron las reglas acordadas, fue cambiado de última hora, sin precisar quién decidió.

La cuestión es que destinaron a este formato, y en general a la producción, 23 mdp y sus relojes fallan. El servicio de producción y postproducción de los tres debates de candidatos presidenciales, contemplados en la ley, que contiene el cronometraje y otros aspectos técnicos, se incluyó en un contrato asignado a las empresas, Full Circle Media y MVS Net, cuya evaluación técnica estuvo en manos de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, con encargado de despacho, el Instituto apuntó que la falla no afectó el ejercicio.

La convocatoria señala específicamente que se incluye un sistema de cronometraje para tener el registro de tiempo de duración de cada debate y un segundo cronómetro para asignar tiempos específicos para cada candidato. Dicho sistema debía incluir el personal técnico para operarlo incluyendo a un operador principal y un operador para la bolsa de tiempo de cada candidato.

El Tianguis Turístico en Acapulco

Escalan reclamos de estudiantes en Chilpancingo, donde prendieron fuego al Palacio de Gobierno, un grupo de estudiantes que acusan el atraso de indagatoria sobre el asesinato de su compañero Yanqui Khotán Gómez y que el policía fugado no esté detenido.

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa atacaron con petardos las oficinas del gobierno de Guerrero, lo que provocó el incendio de un segundo piso del edificio y de una docena de vehículos en el estacionamiento.

Sin embargo, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, en representación del gobierno federal inauguró la versión 48 del Tianguis Turístico de Acapulco 2024, en las instalaciones de Expo Mundo Imperial.

Esta versión del Tianguis Turístico de Acapulco tendrá la participación de 787 empresas, 1,300 compradores y la presencia de 43 países. Suerte Acapulco se lo merece, lo que no merece es el gobierno que tiene. Se lo digo porque Grupo Acir, empresa radiofónica importante y pionera en la radio, anunció el cierre o suspensión de transmisiones de las estaciones, La Comadre 101.5, Mix 102.3 y Amor 98.5 en el puerto de Acapulco, Guerrero, por exigencias del crimen organizado de pagar diversas cantidades de dinero por cobro de piso. Guerrero, donde la delincuencia “no tiene límites” y las autoridades, tanto estatales como federales, han fracasado.

La diplomacia

La irrupción a la embajada de México en Ecuador ya escaló a los organismos que deben de resolverlo o cuando menos calificarlo. México llevó a la ONU queja contra Ecuador. El gobierno de México plantea llevar una carta a Antonio Guterres, secretario general de ONU, en la que expondrá el caso, que viola la Convención de Viena. Esto lleva doble propósito que la conozcan todos los países miembros, al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General.

Apuntes

Un nuevo intento de meter a la cárcel a Rosario Robles fracasa. Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “estafa maestra”.

Cabe una pregunta: ¿y el caso Segalmex, donde desaparecieron 15 mil millones de pesos? No hay respuestas. Rocío Nahle abandona mitin en Lerdo de Tejada, ante repudio de veracruzanos. “Somos Lerdo y no vamos a votar por usted, no queremos gente corrupta”, “corruptos, fuera de Veracruz”, le gritaron.

La semana pasada sucedió lo mismo en la legendaria cafetería La Parroquia, de donde la señora Nahle salió por piernas. Difícilmente ganará el estado y en Palacio Nacional lo saben.

Nuevamente, el presidente López Obrador asegura que antes de terminar su sexenio México contará con el mejor servicio médico del mundo. Otra vez o no tiene la información correcta o nos vuelve a mentir. Eso no va a suceder.

Luego de dos semanas de que vecinos de la alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua de sus casas salía con olor a combustible, la GN y el Ejército tomaron el pozo Alfonso XIII, ubicado a 500 metros de los primeros puntos que fueron reportados como contaminados. Los vecinos bloquearon por horas la avenida Insurgentes y Xola, que causó muchos problemas viales, pero al fin las autoridades del gobierno central, la alcaldía y Sacmex tomaron el asunto y esperamos se resuelva cuanto antes.

Un desplegado titulado “Ciudadanía exige”, firmado por Marea Rosa, Voto Libre y Unidas y publicado en varios diarios, demandan a Claudia Sheinbaum respuestas sobre preguntas que no contestó en el debate relacionadas con Línea 12 del Metro, Colegio Rébsamen, ivermectina, falta de medicamentos, feminicidios. Veremos qué pasa. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com