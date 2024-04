Vecinos de Azcapotzalco se oponen a construir más unidades habitacionales

Segunda vuelta

Luis Muñoz

“No queremos más unidades habitacionales”, claman los habitantes de diversas colonias de Azcapotzalco porque agudizan la falta de agua, sobre todo en épocas de intenso calor, como ahora.

Esta es la principal petición que hacen a Margarita Saldaña, candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía, en sus recorridos y actos proselitistas en busca de la reelección.

“Ya no queremos más torres de departamentos ni nuevas unidades habitacionales, como las construidas en avenida 16 de Septiembre o en San Juan Tlihuaca”, demandó María Luisa Pérez, vecina del lugar.

Ante la alcaldesa con licencia, dijo que la construcción de departamentos en Azcapotzalco ha traído para los nativos de los pueblos, barrios y colonias, problemas como falta de agua e inseguridad. Y precisamente sobre el fenómeno de la inseguridad, la candidata prometió a los habitantes mantener el status alcanzado por Azcapotzalco durante su mandato como la quinta demarcación más segura de la Ciudad de México. Los vecinos le reconocen este mérito, pues la alcaldía llegó a estar en el último lugar.

Hoy, Saldaña dice: “Vamos por más seguridad, porque esa es la petición número uno de ustedes, de la ciudad y en todo el país…”

¿Qué haremos?

“Dedicar todo nuestro esfuerzo -es un compromiso- para que las 111 colonias de Azcapotzalco cuenten con una patrulla y que la gente no vuelva a sentir miedo”.

Sobre el caso de la construcción de Unidades Habitacionales, la abanderada de la Coalición Va por la Ciudad de México, recordó que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno capitalino la que autoriza las construcciones, no los alcaldes. Por eso se comprometió a seguir defendiendo que no continúen invadiendo Azcapotzalco con torres de departamentos “y encima me echen la culpa de haber autorizado las construcciones; las licencias para ese fin las otorga el Gobierno a través de Seduvi”, reiteró la panista.

En ese sentido, se comprometió en seguir apoyando a los vecinos, con su voto en contra, para que no se edifiquen unidades habitacionales como en Vallejo I, donde se pretende construir 14 mil departamentos en la zona industrial. Dijo estar en contra de que crezca la zona industrial con su famoso Vallejo Inmobiliario y que fue Vidal Llerenas, ex alcalde de Morena en Azcapotzalco durante el periodo 2018-2021 el que aprobó esa obra.

Cancelar mañaneras, acto autoritario

En una reunión privada que la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD tuvo con Guadalupe Tadei, presidenta del INE, acompañada de los dirigentes Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, pidió a la titular del organismo electoral cancelar las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por supuesto no tuvo que ir muy lejos por la respuesta. De inmediato López Obrador salió a decir desde Palacio que suspender sus mañaneras, como lo solicitó Gálvez, implicaría “una gravísima violación a la Constitución”. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena que goza del respaldo presidencial, calificó como “un acto autoritario” la petición de su rival Xóchitl Gálvez al Instituto Nacional Electoral para cancelar las mañaneras del presidente. La abanderada opositora acusó que el mandatario no ha atendido los llamados del órgano electoral para no afectar la equidad de la contienda. Sin embargo, Sheinbaum señaló que los de la alianza actúan de manera autoritaria cuando aseguran que defienden la democracia, cuando el presidente lo que ha hecho durante todo su sexenio es informar al pueblo.

“Mejor que compren agua de garrafón”

Aunque el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino retó a Martí Batres, jefe de Gobierno, a beber agua que sale del pozo Alfonso XIII, en Alvaro Obregón, el funcionario, es un hecho, no aceptará el desafío y menos cuando le preguntaron a Myriam Ursúa, secretaria de Protección Civil, si los vecinos podían tomar agua de la llave sin ningún riesgo para la salud y ésta respondió: “Mejor que compren de garrafón”.

Los legisladores panistas expresaron su preocupación por la forma en que el Gobierno de la Ciudad y Sacmex están dirigiendo las supuestas investigaciones después de que hace semanas, vecinos comenzaron a reportar anomalías en el agua suministrada en sus domicilios. La diputada Luisa Gutiérrez Ureña manifestó que el problema comenzó en la colonia Nonoalco, a finales de Semana Santa, y al día de hoy, se acumulan más de 300 denuncias en ocho colonias distintas, donde el común denominador es un fuerte olor a gasolina en el agua que llega a los domicilios.

“Fueron 10 días de inacción, donde, incluso, se llegó al extremo de que el Sacmex culpó a los vecinos por la falta de limpieza de sus tinacos. Pareciera que el jefe de Gobierno se toma una situación de tal gravedad muy a la ligera”.

El diputado Federico Chavéz Semerena dijo que es incomprensible que las fuentes de abastecimiento de agua, no hayan sido revisadas previamente por las autoridades arriesgando la salud de las y los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez.

lm0007tri@yahoo.com.mx