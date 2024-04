Ni con “guerra sucia” nos ganarán, dice Raciel Pérez Cruz

Tlalnepantla, Estado de México.— “No tengo la menor duda de que habrá una “guerra sucia” en nuestra contra. Me inventarán enriquecimiento ilícito, me atacarán por todos lados, pero no podrán detener el avance de Morena y llegaremos, una vez más, a la presidencia municipal”.

Así lo expresó Raciel Pérez Cruz, aspirante de ese instituto político al presentar a la planilla que lo acompañará en esa inspiración y en la cual, agradeció al ex diputado del PAN, Adrián Juárez Jiménez, quien recientemente presentó su renuncia para sumarse (como ciudadano) en busca de la alcaldía.

Pérez Cru se comprometió a seguir los preceptos de no robar, no mentir y no engañar al tiempo de expresar que “Morena es la primera fuerza política en el país y Tlalnepantla no es la excepción”.