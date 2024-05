Aguilar Camín: apapachos del presupuesto

Ángel Soriano

Sin ningún rubor, el intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín sintetiza la aspiración de su gremio al apoyar a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez: deseamos que vuelvan los apapachos del gobierno a la sociedad, es decir, que regrese el manejo del presupuesto a un grupo privilegiado que se sirvió con la cuchara grande en el pasado.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha exhibido facturas y cheques a favor de las empresas editoriales del escritor oriundo de Chetumal, y ha mostrado al pueblo de México cartas en donde le pide al ex presidente Carlos Salinas de Gortari una ampliación de los pagos toda vez que los millones que recibe “no son suficientes”.

Aguilar Camín, ha dicho el presidente López Obrador, regentea a una cauda de escritores que lo mismo escriben en favor o en contra de un gobierno, de acuerdo a los contratos obtenidos o negados, de tal manera que son las plumas “vendidas o alquiladas” al servicio del mejor postor, aunque no se niega su capacidad literaria, vendida a alto precio.

Así se define la lucha política-electoral de los intelectuales-empresarios y algunos liderazgos sociales: regresen los apapachos del presupuesto y así estamos con ustedes, de lo contrario se seguirá la misma tónica -cada día desmentida-, de mentir, mentir y mentir, para desprestigiar al adversario y acarrear votos a favor de quien ofrece el retorno de lo perdido.

TURBULENCIAS

Ofrece Pablo Trejo Inegi capitalino

El candidato de Morena a Diputado local por el Distrito 15 de la Ciudad de México, con sede en Iztapalapa, el académico Pablo Trejo Pérez, ofreció que de llegar al Congreso de la CDMX impulsará las actividades productivas y buscará armonizar con la Constitución las 178 leyes para dar certidumbre jurídica a la inversión, pero también impulsará la creación del Inegi capitalino para contar con la información estadística económica precisa para impulsar la economía en la capital del país. Trejo participó en el debate chilango en el que participaron también los candidatos de PAN-PRI-PRD, Marcelino Castañeda y Oscar Hernández, de MC, y en donde prevaleció el intercambio de ideas legislativas… Otra pifia acumula la hidalguense Xóchitl Gálvez Ruiz al afirmar que el líder de Morena, Mario Delgado, es investigado en EU por actividades ilícitas, pero resulta que se trata de otro Mario Delgado. Igual ocurrió en Citibanamex, dio a conocer una encuesta que le favorece cuando la institución financiera presentó 23; falta que pruebe que Sheinbaum es “narco-candidata”, ya el presidente López Obrador retó a Anabel Hernández a presentar las pruebas en su contra. No es posible confiar la responsabilidad de gobernar en una persona o personas que se dejan llevar por acusaciones sin pruebas… En el “sálvese quien pueda” o “patas para que las quiero” durante la caída de las estructuras del templete del acto político de MC en San Pedro Garza García, quedó mal parado el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez al dejar a sus acompañantes y partidarios solos e irse primero a atender y ya que comprobó que no tuvo problemas salió a hacer declaraciones… Dramático y censurable la muerte de un niño en Paraíso, Tabasco, no solo por tratarse de un inocente, sino por el manejo político de un hecho que no debería ocurrir en ninguna parte del mundo, pero la inseguridad e impunidad que persiste en el país da pie a que ocurran estos hechos sin que las autoridades cambien el rumbo de la estrategia de seguridad nacional e igual que otros rubros, solo se manejan con rentabilidad electoral, lo cual es censurable porque se lucra con el dolor de las víctimas de la delincuencia.

