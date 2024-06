El PREP, más efectivo que el balazo

Ángel Soriano

Hubo quienes insinuaron, en repetidas ocasiones, que la derrotada candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz corría peligro al trasladarse en bicicleta al Senado o para realizar sus actividades cotidianas -al cierre de su campaña utilizó avión privado-, y que requería de la seguridad ciudadana o de las fuerzas armadas, ya que era un peligro para la IV-T.

No ocurrió así, por fortuna, pero de todos modos la hidalguense fue rodeada por elementos de la Guardia Nacional -ineficaces como se vio en Coyuca de Benítez con su malogrado candidato-, y del Ejército, para resguardar su seguridad y a lo largo y ancho del país fue apapachada por familias mexicanas y simpatizantes, ya que “su vida está en peligro”.

Lamentables acontecimientos anteriores daban pie a toda clase de especulaciones, ya que la aspirante presidencial llegó muy entrona y jaló de inmediato a miles o millones de seguidores, como se vio en la “marea rosa”, pero al final de cuentas todos fueron aplacados con los resultados preliminares que dio a conocer Guadalupe Taddei y que todos aceptaron sin chistar.

Igual como ocurrió con Xóchitl, que finalmente se disciplinó, así es el Ejército: probada disciplina al comandante (a) Supremo de las Fuerzas Armadas y pecan de ingenuos quienes piensan que un general o un grupo de generales puede presionar al Presidente de la República en favor o en contra de una designación. La disciplina es fundamental para el funcionamiento del sistema.

TURBULENCIAS

También Santiago Taboada acepta la derrota

El ex candidato panista a la jefatura de Gobierno de la Cdmx, Santiago Taboada, también aceptó la derrotada frente a Clara Brugada -a la que calificó de turbia-, y de esta manera las acusaciones en su contra como parte del llamado cártel inmobiliario queda aclarado y a prepararse para la siguiente ronda electoral… El arrollador triunfo de Morena, como en los viejos tiempos, permitirá al presidente Andrés Manuel López Obrador consolidar las reformas y las tareas pendientes que el bloque opositor obstaculizaba, incluyendo al Poder Judicial, para dejar allanado el camino a la científica Claudia Sheinbaum Pardo que tiene muy claro -como lo ha repetido en múltiples ocasiones-, cuál será su tarea: dar continuidad a la transformación en el país… Y también habrá ajustes de cuentas como es el caso del dirigente del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, que al pelearse con Morena se pasó de inmediato a la coalición Fuerza y Corazón por México, al lado de Xóchitl Gálvez, pensando que iba a ser la ganadora, y al no lograrlo, quedó fuera de sus aspiraciones de llegar al Senado. Nunca logró ni simpatías ni votos de los oaxaqueños pues todos saben que es michoacano y seguramente retornará a su lugar de origen… En cambio, la ex titular de la Sener, Rocío Nahle, siendo de Zacatecas logró ganar la gubernatura de Veracruz, como estaba previsto. El lugar de origen no importa para gobernar el estado que más les guste a nuestros avezados políticos mexicanos… Ya sin líder o lideresa ni estructuras partidistas, este proceso electoral desdibujó a una oposición en la que muchos inconformes con la actual administración, alentaban para el retorno de privilegios del pasado. Entre ellos el escritor Héctor Aguilar Camín, que en pleno programa televisivo dio las últimas patadas de ahogado llamando fraude de Estado a la elección en marcha y acusó al Presidente de utilizar los programas sociales como instrumento de coacción y compra del voto en cantidades “muy grandes”. Y “haiga sido como haiga sido”, si tenía esperanza de volver a recibir los apapachos de Palacio Nacional, esto acabó con sus “utopías”, como dice Clara Brugada.

