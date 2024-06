Crash bursátil y el balanceo de poder

Ángel Soriano

El otrora superpeso sufrió una descomunal caída (4.2%) luego del proceso electoral del 2 de junio en el que los analistas daban por descontado el triunfo de Morena para la Presidencia de la República, pero no visualizaron “carro completo” en el Poder Legislativo, lo que representa el poder total para realizar los cambios proyectados por la IV-T para los próximos años.

Y aun cuando a los banqueros e inversionistas les ha ido requetebién, el temor existe en que, efectivamente, se hagan las reformas constitucionales frenadas por el ala conservadora para que el Poder Judicial deje de proteger a los poderosos, a los delincuentes de cuello blanco, y estén más comprometidos con el pueblo.

Bastaría sólo una muestra: supermillonarios que tienen como empleados a ministros de la SCJN se burlan del Ejecutivo y de las instituciones recaudadoras de impuestos, presumen sus yates y helicópteros y sus viajes de placer al extranjero, a costa de utilidades obtenidas burlando la Ley y al SAT, pues para ello tienen a su servicio afamados despachos jurídicos y a jueces y magistrados.

Si la elección del 2 de junio fue limpia y transparente, la consolidación del poder mediante el control del Legislativo hace temer la pérdida de los privilegios todavía existentes y la Bolsa de Valores, cuyo edificio sólo es admirado por el pueblo, está por encima de los intereses nacionales. Finalmente se impondrá la Ley y el Estado estará al servicio de quienes más lo necesitan.

TURBULENCIAS

De heroína a la traición

El ex presidente Vicente Fox pidió a la ex candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz salir a dar una explicación del porque al contar con todo el apoyo popular, incluso en el extranjero, reconoció una derrota con más de 30 puntos a manos de su adversaria Claudia Sheinbaum Pardo, y a pesar de que anunció que dará la pelea, se estima que esto es una cortina de humo, pues jefes de Estado y de gobierno ya felicitaron a la ganadora y AMLO anunció que trabajarán juntos en los próximos meses para atender asuntos pendientes, entre ellos la reforma al Poder Judicial y las obras pendientes. Ha dicho López Obrador que se retirara a su rancho y sólo recibirá a sus familiares, y a Claudia Sheinbaum, cuando ésta lo solicite… Ya instalados en el Senado, se considera que los líderes de la alianza PRI-PAN-PRD dormirán a gusto en sus escaños una vez concluida una hazaña electoral más, en la que sólo ellos resultan ganadores embaucando a ciudadanos que todavía creen en los partidos y en las elecciones… En Oaxaca, se radicaliza la lucha y se considera que se agotó la paciencia de los ciudadanos y de las autoridades en contra del permanente estrangulamiento de la ciudad, con los bloqueos a oficinas, plazas comerciales, carreteras y aeropuerto que impiden la realización de las actividades cotidianas. Pobladores de La Raya, en Santa Cruz Xoxocotlán, donde se ubica el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, se enfrentaron a los maestros, pues impiden la entrada y salida de su comunidad. El Gobierno del estado funge como intermediario y llama al diálogo y a la tolerancia, pero todo parece indicar que estas ya fueron rebasadas. En tanto, el presidente López Obrador se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y adelantó que es posible que a una reunión se invite a la virtual presidenta electa para que conozca el avance de las investigaciones, aunque ha dicho que ella, la ex jefa de gobierno capitalino, está al pendiente y conoce a fondo los problemas del país, el cual ha recorrido varias veces.

