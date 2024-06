Ni siquiera ha tomado posesión Claudia, y López Obrador ya le enmendó la plana

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El PRD se extingue y el Presidente lo reventó

Ni siquiera ha tomado posesión Claudia Sheinbaum, cuando ya su jefe y quien se convertirá en su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, le enmienda la plana y ayer, en su gustadísimo “stand up” mañanero, reiteró que la controvertida reforma al Poder Judicial va porque va y será en septiembre próximo cuando la Legislatura entrante la apruebe, ya que así le dará tiempo al tabasqueño de disfrutar su venganza, porque los ataques al Poder Judicial de parte de Palacio Nacional, continúan recrudeciéndose cada día más.

Apenas a casi dos semanas de las elecciones del 2 de junio, la futura Presidenta de México tiene casi un pie en refrendar el papel que desempeñará en la administración que iniciará en octubre y que se supone que es “el segundo piso de la Cuarta Transformación”, en este sentido no son pocos los que aseveran que será patético porque seguirá siendo la marioneta del de Tepetitán.

Para comprobar lo anterior, basta con reparar en que luego de la primera comida que sostuvo Sheinbaum Pardo con López Obrador, ella prometió que la reforma Judicial sería sometida a una muy amplia discusión a nivel nacional en la que participarían barras, colegios y hasta facultades de Derecho.

A modo de respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aceptó participar en la discusión pública de la reforma judicial anunciada por la virtual presidenta electa, pero pusieron una especie de condición: que sus propuestas serán tomadas en cuenta.

Ello porque hay que recordar los llamados parlamentos abiertos que realizó Morena y sus rémoras en el Palacio Legislativo de San Lázaro para varios temas y que se caracterizaron por ser desorganizados y sin hacer caso de las propuestas que presentan otras voces diferentes al oficialismo.

De cualquier manera, la JUFED, que encabeza Daniel Sánchez Montalvo señaló que: “las y los Juzgadores Federales somos leales a México. La JUFED en su legítima representación acepta participar en ese proceso de diálogo, con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas”.

Jorge Sepúlveda, consejero del Colegio de la Barra de Abogados, también levantó la mano para sumarse a esta discusión y hacer importantes aportes. Habrá que estar atentos a lo que pasa, así como se debe estar atento a que por esta inquietud, la reforma al Poder Judicial, el dólar cerró en 18.56 pesos precisamente por estos temores.

Y será por esto último que el senador Ricardo Monreal y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández se apersonaron en la casa de campaña de Sheinbaum para revisar el tema.

Monreal pidió a los inversionistas “que no se preocupen”, pues se supone que si por algo se caracterizará el gobierno que arribará el primero de octubre, será “tolerante, que dialoga y con capacidad de celebrar acuerdos por el bien de la Patria”.

Pero no, la voz del senador por Zacatecas no parece ser la que serenará los inquietos ánimos. ¿Acaso pasa por alto el legislador morenista que, -como se citó en líneas anteriores-, Claudia Sheinbaum se decanta por López Obrador, quien ya dijo que la reforma va y por más esfuerzos que hace la virtual Presidenta, no calma los mercados?, esto con todo que ella misma diga que hay estabilidad económica en el país y certidumbre del Estado de Derecho. En suma que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. ¿Será?

En otro tema, sin dejar lo rencoroso que puede llegar a ser López Obrador, el PRD, el partido gracias al cual el presidente llegó a ser jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y vaya que el líder moral del extinto partido del sol azteca, Cuauhtémoc Cárdenas, le allanó el camino al tabasqueño que no cumplía con el requisito de la residencia en la Ciudad de México.

Al formar Morena, la migración del PRD a el partido guinda fue lo suficientemente consistente como para aminorar y fracturar al sol azteca. Diríase entonces que López Obrador sólo utilizó al extinto instituto político como un trampolín y todo indica que él personalmente se ocupó de acabar con el sol azteca y lo logró, porque se ocupó de que se quedaran en el perredismo, personajes que no le resultaban agradables o a los que consideraba sus adversarios y enemigos. En pocas palabras, “reventó” a su ex partido.

Sin duda, el tabasqueño queda como un mal agradecido, pero eso sería lo de menos porque en la actualidad lo que pretende es encabezar un proceso de regresión y autoritarismo.

La mudanza en las instalaciones del partido que fundara Cuauhtémoc Cárdenas ya puede verse y quien fuera su líder, Jesús Zambrano, estuvo pensando en voz alta y barajeó varias posibilidades, una de ellas, quizás un partido con nombre diferente, una organización nueva, “así como estamos no podemos seguir”.

Municiones

*** La CNTE se va del Zócalo a cuatro días de cumplirse un mes porque recibieran respuesta a sus demandas. Luego de una reunión de tres horas, los representantes de la Coordinadora informaron que el 25 de junio tendrán una nueva mesa de diálogo para luego, se supone que el 2 de julio se reunirán con Claudia Sheinbaum, pero la fecha estaría aún por confirmarse.

*** El Frente Cívico Nacional (FCN), uno de los organizadores en cuatro ocasiones de la “marea rosa” que se manifestó en defensa del INE y los organismos autónomos, convocó a un nuevo encuentro el 6 de julio para decidir su futuro, tras la elección del 2 de junio en la que Morena y rémoras ganaron. Se comenta que quien encabezó dicha marea, Claudio X. González, guardará un perfil bajo. ¿Será? Quien se desempeñara como representante del extinto PRD ante el INE, Guadalupe Acosta Naranjo, planteó “construir un nuevo esfuerzo, a construir una nueva alternativa que tenga como característica ser una alternativa disruptiva, nueva, plenamente ciudadana y que permita reorganizar nuestra lucha”. Asimismo, informó que la reunión del 6 de julio se celebrará por la mañana en la Ciudad de México, en un lugar aún por definir, al tiempo que pidió a cada organización llevar sus propuestas por escrito. Acosta Naranjo también propuso que el Frente Cívico lleva a cabo una gira por todo el país.

*** Anunció Sheinbaum que desde este fin de semana, acompañará al presidente López Obrador a una gira por el norte del país, pero que tendrá que tomar vuelos comerciales porque todavía no es presidenta constitucional. Más tardó en invitarla el tabasqueño.

morcora@gmail.com