Sería un error nominar a Mario Delgado en Gobernación: Horacio Jiménez López

Que no es un hombre confiable

Valle de México.— “Los primeros seis secretarios de Estado que anunció Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa, tuvieron una buena aceptación, pero sería un error gravísimo el tomar en cuenta a Mario Delgado para alguna responsabilidad dentro de su administración debido a las denuncias que hay en su contra, no sólo en México, sino en el extranjero”.

Así lo expresó el ex diputado y ex secretario del ayuntamiento de Naucalpan, Horacio Jiménez López, al considerar que “no sería visto con buenos ojos que Delgado Carrillo sea nominado secretario de Gobernación, tal y como ya se está autonombrando, pues no es un hombre confiable, según acusan los propios morenistas y dirigentes partidistas”, dijo. Recordó que “Mario Delgado es investigado por el FBI y la DEA, tal y como lo denunció Xóchitl Gálvez y que él niega; además de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en su momento, solicitó indagar por utilizar financiamiento del crimen organizado en sus campañas y las de su partido”.

El politólogo puntualizó que “la Presidenta Electa no debe caer en el juego de Mario Delgado, pues por diversos medios está pagando encuestas en las que se le está nominando para ocupar la Secretaría de Gobernación, presionando así a la próxima mandataria de nuestra nación”.

Horacio Jiménez expresó que “la secretaría responsable de la política interna del país no debe caer en manos de inexpertos y mucho menos de un hombre que es catalogado por propios y extraños como un manipulador y delincuente, según palabras de quienes lo han denunciado”.

Finalmente, panistas remataron que la Presidenta Electa debe reconocer que Estados Unidos no olvida ni deja de perseguir a quien ya tiene bajo investigación y es un excelente plan el dejar fuera a quienes tengan cuentas con países extranjeros donde México no tiene control.