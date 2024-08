Rodrigo Salinas llegará con su espectáculo “Amor”

Por primera vez en México

Es la voz detrás de personajes icónicos de “31 Minutos” como Juanín Juan Harry y Mario Hugo

Arturo Arellano

Los Fans de “31 Minutos” y del humor chileno están de fiesta, ya que, por primera vez, el multifacético comediante Rodrigo Salinas, también conocido como Guantón Salinas, se presentará en México con su show “Amor”. Este espectáculo promete una noche llena de risas y entretenimiento en el WOKO Comedy Club, el próximo viernes 30 de agosto.

Rodrigo Salinas es una figura destacada en el panorama artístico de Chile, conocido no solo por su habilidad para hacer reír, sino que también por su versatilidad como dibujante, guionista y actor. Con una carrera que abarca más de dos décadas, ha participado en numerosos proyectos de televisión, cine y comedia.

Para los amantes de “31 Minutos”, Salinas es una voz inconfundible detrás de los personajes icónicos como Juanín Juan Harry, Mario Hugo, Ténison Salinas, Carlitos Lechuga, entre otros. Su talento vocal y su habilidad para crear personajes entrañables han hecho que su trabajo sea reconocido y querido por el público.

En entrevista nos contó “Voy a hacer un espectáculo donde voy a presentar mi disco que se llama ‘Amor’, son canciones temáticas más adultas, es decir, que hablan del amor romántico de la adolescencia y de la adultez, a diferencia de 31 Minutos donde se abordó el tema, pero es para niños con música para niños, acá se habla de la pareja, del quiebre”.

Y es que, asegura que “el amor es un sentimiento universal, poderoso, estas canciones hablan de eso, cuando tratas de amar o cuando dejas de amar, vamos del comienzo al final, es la relación de dos personas, cuando empiezan con lo lindo, la amistad, pasamos al amor y hasta que se acaba, asi lo planeamos con la productora”,

Reconoce que “Hicimos todo como si fuera de 31 Minutos, pero acá la línea es más adulta. Porque cuando eres niño no sufres de amor, sufres hasta que creces. Tenía 19 años cuando hice 31 Minutos ahora ya tengo 50, pasó muy rápido el tiempo. Cuando hicimos 31 Minutos éramos jóvenes y ahora tengo canas, me parezco más a Juanin (risas)”.

Sobre el impacto de 31 Minutos en México dijo “No imaginaba, porque en Chile fue un fenómeno, pero después me empezaron a escribir de México, lo cual era irreal porque cuando hicimos el programa ocupamos chilenismos, eso quiere decir que hicimos un puente de lenguaje. Ahora de hecho mi plan es bajarme del avión e ir al Museo de 31 Minutos en México, conversar con ustedes para saber sin nos estamos riendo de las mismas cosas, hablar antes para probar unos chistes. Estoy muy nervioso” reconoció.

Será monólogo, música y diálogo

Sobre la estructura del show dijo “Primero hago Standup y después canto, después una parte de 31 Minutos para ustedes, había pensado abrir algunas preguntas, no sé si se me permita, pero me interesa hablar del programa, de hecho, el tercer acto quiero que sea dialogo. El show básicamente será monólogo, música y dialogo”.

Y de las maneras de hacer comedia dijo “El mundo ha cambiado, ya no nos reímos de las mismas cosas, hemos madurado como civilización y como personas, antes el bullying no existía como palabra y no entendíamos de que se trataba, y la verdad es que se trataba de la risa, pero de una risa cruel. A mí me gusta la risa linda, la que sale espontanea, la que no tiene culpa, pero hay otra risa que tiene que ver más con lo pasado, ahí cada comediante tiene su tono y hay quienes pasan todos sus límites, yo no. Creo que el comediante debe escuchar, cuando uno dice algo que molesta, uno lo escucha, lo notamos, hay que medirlo y hacer lo que a la gente le parece gracioso”.

En el cine, Rodrigo Salinas, ha brillado en producciones como “31 Minutos” (2008), “Fuerzas Especiales”: “Cabos Sueltos” 2015, y “La Mentirita Blanca” (2017). Su capacidad para moverse entre diferentes géneros y estilos ha demostrado su amplio rango como actor y guionista.

En televisión, fue una de las mentes creativas detrás de “El Club de la Comedia” (2008), donde también se desempeñó como actor. Este programa se convirtió en un referente del humor chileno moderno y sirvió como plataforma para muchos otros comediantes, también formó parte del colectivo “La Nueva Comedia Chilena”, junto a humoristas como Fabrizio Copano, Sergio Freire, Pedro Ruminot y Felipe Avello.

Después de cosechar éxitos en Chile, Guatón Salinas, trae su característico estilo de humor a México. El espectáculo “AMOR” promete mostrar lo mejor de su repertorio combinando su talento narrativo con su agudo sentido del humor.

Prepárate para una noche llena de risa y buen humor con Rodrigo Salinas en el WOKO Comedy Club el viernes 30 de agosto.