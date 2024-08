Danna y Ceci de la Cueva prestarán su voz al doblaje de la película Wicked

Serán Elphaba y Glinda respectivamente

Se estrenará sólo en cines el próximo 21 de noviembre

Universal Pictures México se enorgullece en anunciar que dos de las más grandes estrellas del entretenimiento mexicano, Danna y Ceci de la Cueva, serán las voces en español de los icónicos personajes de Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo) en la esperada película Wicked, que estrenará sólo en cines el próximo 21 de noviembre.

Ambas actrices y cantantes darán vida a los personajes protagónicos de este filme, dirigido por John M. Chu (Locamente millonarios, En el barrio), en la versión en español para México y también para Latinoamérica.

Wicked, basada en el exitoso musical de Broadway, relata la historia no contada de las brujas de Oz antes de los eventos de El Mago de Oz. En esta épica adaptación cinematográfica, también protagonizada por Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y Jonathan Bailey, la música y la magia transportarán a las audiencias a un mundo de fantasía lleno de amistad, rivalidad y descubrimiento personal.

La artista internacional Danna dará voz a Elphaba; Ceci, quien cuenta con una amplia trayectoria en musicales, interpretará a Glinda, la bruja buena del norte.

“Reencontrarme con Elphaba fue mágico, ¡literalmente!”, explica Danna. “Es un personaje que me ha marcado profundamente, y volver a interpretar sus diálogos y cantar sus canciones me hizo recordar por qué la amo tanto. Elphaba llegó a mi vida por primera vez en un momento en el que yo la necesitaba sin saberlo y poder regresar a interpretarla fue un viaje a través de memorias y emociones muy intensas. Me siento aún más conectada a Elphaba que antes, ya que siento que, de una manera u otra, hemos crecido juntas”.

Para Ceci también fue mágico volver a darle voz a Glinda, un personaje que le resulta sumamente íntimo. “Fue como poder volver a abrazar a un alma gemela que creías que jamás volverías a encontrar. La recibí con ojos llenos de ternura y honor, mientras admiraba su evolución y nos poníamos al corriente y disfrutábamos de nuestra compañía”.

Su conexión con estos personajes en la obra musical y ahora en la película, permitirá que las audiencias disfruten de una experiencia auténtica y emocionante.

“El proceso de doblaje de la película fue, en verdad, una montaña rusa de emociones”, explica Danna. “Me dieron escalofríos desde que leí los guiones y también al entrar a la cabina para darle vida a Elphaba de nuevo. Fue como reencontrarme con una amiga muy querida. Sentí nostalgia, pero también mucha alegría y un orgullo inmenso de poder llevar su voz y todo lo que ella representa a una nueva audiencia”.

UNA EXPERIENCIA EMOTIVA

Para Danna y Ceci, reencontrarse después de una década con estos personajes fue una experiencia emotiva en un grado nunca antes experimentado en sus carreras. “Fue como si nunca hubiera pasado el tiempo”, confiesa Ceci. “Fue como si lo hubiéramos congelado, porque este viaje comenzó de la misma manera que comenzó hace tiempo, con un largo abrazo y cupcakes. Volver a ver a mi chica verde, escucharla hablar y entonar las mismas palabras que durante años escuché, me derritieron el corazón. Fue un respiro de aire puro”.

La sensación de Danna tras este reencuentro también resultó igual de potente y nostálgico. “Se siente como si el tiempo no hubiera pasado, nos reconectamos como las amigas que ya éramos. Es maravilloso poder estar compartiendo esto con Ceci, después de tantos años sin trabajar juntas. Fue algo muy especial poder regresar a esa sintonía que teníamos en la puesta en escena. Fue muy fácil retomar el trabajo con Ceci porque nos entendemos a la perfección, y eso hizo que el proceso de doblaje fuera aún más divertido y emocionante”.

Como millones de personas en todo el mundo, Danna y Ceci también son fans del universo de Wicked y hablan sobre la gran expectativa que sienten por ver a Ariana y Cynthia dando vida a los personajes que ahora las hermanan.

“Sé que ambas son extremadamente talentosas”, dice Danna. “He podido ver cómo cada una de ellas le da su propia esencia a los personajes. Sé que ambas, al igual que yo antes de interpretar a Elphaba y a Glinda, eran fans del teatro y su trabajo lo reflejará. Son espectaculares. Muero de ganas de ya compartir esto con todo nuestro público en la pantalla grande”.

Ceci también explica por qué la emociona saber que Ariana y Cynthia son las protagonistas de este filme, producido por Marc Platt. “En el momento en el que supe que serían ellas, solo pude sentir paz y emoción. Las amo a ambas y mi historial de YouTube está lleno de videos de Cynthia Erivo y de Ariana, ni se diga. Recuerdo que Danna y yo, antes de las funciones de Wicked, vocalizábamos juntas cantando sus canciones. Todas estas coincidencias solo hacen que esta nueva oportunidad de volver a contar la historia Wicked sea algo puramente mágico”.

Wicked se estrenará en cines de México el próximo 21 de noviembre de 2024, y promete convertirse en un evento cinematográfico imperdible. Dirigida por el aclamado cineasta Jon M. Chu (Locamente millonarios, En el barrio), Wicked es el primer capítulo de una celebración cultural inmersiva de dos partes. Wicked es producida por Marc Platt (La La Land, La Sirenita), cuyas películas, programas de televisión y producciones teatrales han obtenido un total combinado de 46 nominaciones al Oscar®, 58 nominaciones al Emmy® y 36 nominaciones al Tony®, y por el múltiple ganador del Tony David Stone (Kimberly Akimbo, Casi normales), con quien Platt produjo el exitoso musical teatral Wicked. Los productores ejecutivos son David Nicksay, Stephen Schwartz y Jared LeBoff.