¿Qué necesidad de que AMLO deje un país polarizado a su sucesora?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

15 diputados del PVEM pasan a Morena; no es regalo, es acuerdo

Este fin de semana será uno de los más importantes políticamente hablando y no por el VI y último Informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino porque diputados y senadores rindieron protesta, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) consumara la sobrerrepresentación de Morena y rémoras y lo que viene, legislativamente hablando, es un grave y peligroso retroceso en el que el oficialismo podrá hacer lo que le venga en gana y la oposición tendrá que remar mucho más que a contracorriente porque en el Congreso tendrán una presencia meramente testimonial, luego del “regalo” que el INE y el TEPJF le entregó al oficialismo.

No obstante, en esta naciente Legislatura se pondrá a prueba la capacidad de la oposición para sobrevivir en medio de esa aplanadora guinda que, sin duda, violó cualquier ley que se le puso enfrente para conseguir la poderosa posición que tiene.

Esto por un lado, porque por el otro, más allá de la serie de mentiras que repetirá en inquilino de Palacio Nacional en el Zócalo capitalino el domingo en lo que es sin duda el colmo del cinismo, hay que subrayar que no había ninguna necesidad de irse dejando un clima de verdadera crispación, polarización y enfrentamiento, especialmente, con su controvertida reforma al Poder Judicial, lo que viene a confirmar que López Obrador será a partir del primero de octubre, el “susurro tras el trono”, pues si de algo ha dado cuenta la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es que es altamente manipulable por su jefe a quien le debe la posición en la que está y con eso de que “amor con amor se paga”…

Tal pareciera que el de Tepetitán se regocija con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y no parece reparar -porque no quiere-, en que esto derivará en un caos de proporciones inimaginables y, ¿cómo para qué dejarle a su sucesora este adverso clima? Desde ahorita se puede prever que no lo podrá controlar.

Los trabajadores del Poder Judicial no están jugando con sus protestas. Para muestra está que la juez federal Juana Fuentes Velázquez informó a los juzgadores que ampliarán su solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de dicha reforma que por lo visto el presidente quiere ver consumada al precio que sea y por eso tiene previsto que se apruebe y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de irse a Palenque.

“Dentro de las acciones por emprender -explicó la juez Fuentes Velázquez-, la Jufed estará presente en la organización de un side event ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el próximo 10 de septiembre en el que se abordará el tema de la independencia judicial en México”.

En la semana que inicia, los trabajadores del Poder Judicial, -alrededor de 2 mil 400-, han advertido que su movimiento se podría endurecer. Otro factor digno de tomar en consideración es que en los últimos días, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, se sumaron a las protestas así como de otras universidades como la Ibero.

¿Otro movimiento estudiantil en ciernes? La pregunta prende focos rojos porque tal parece que el Presidente sólo se aferra al de 1968. Se olvida también que él organizó el famoso plantón de la avenida Paseo de la Reforma. O sea, si él no es el que protagoniza o se manifiestan en su contra, todo está mal y echa mano de su odio y venganza.

Y el domingo, precisamente el mismo día del último Informe de López Obrador, trabajadores del Poder Judicial marcharán del Ángel de la Independencia al Senado de la República con vestimenta blanca y los estudiantes de Derecho ya se plantean adherirse a esta manifestación porque coinciden que con los dichos del Presidente a que no se dejen engañar por sus maestros, representa un insulto hacia los estudiantes de Derecho; “es sorprendente que le esté dando la espalda a la Universidad en la que él estudió (aunque se tardó 14 años), demeritando una causa noble”, declaró uno de esos miles de estudiantes que seguirán con sus movilizaciones y esto seguirá escalando.

Municiones

*** Y ahora resulta que no es “regalo”, los 15 diputados que generosamente les dio el Verde Ecologista a la fracción parlamentaria de Morena para que este último instituto político obtuviera el control absoluto de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Estamos ante una simulación abierta por parte de un partido que a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por hacer cálculo político para seguir en una buena posición y acomodarse de acuerdo a sus muy personales intereses, siempre al lado del ganador, de ahí lo acomodaticios que han sido. Carlos Puente dijo que la transferencia de legisladores es “práctica parlamentaria que es de lo más normal, ha pasado en todas las Legislaturas”. Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, declaró que su partido no está buscando distribuir a ninguna bancada, sino que se trató de un acuerdo entre ambos partidos, “tuvimos un acuerdo muy importante” y agradeció al partido del tucán su generosidad taaan desinteresada. ¡Qué tal!

*** La Presidenta Electa dio a conocer que Bertha Gómez, quien actualmente se desempeña como secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, será la próxima titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sheinbaum destacó que hay “un enroque, como se podrán dar cuenta, Juan Pablo de Botton, actual subsecretario de Egresos, se va de secretario de Finanzas al gobierno de la ciudad (de México) y la actual secretaria de Finanzas, que sustituyó a Luz Elena González, que siempre ha sido la subsecretaria de Egresos del gobierno de la ciudad, viene como subsecretaria de Egresos; de profesión economista”. Analistas económicos consideran un buen fichaje el de Bertha Gómez, quien conoce del tema y sabe cómo está la cuestión del gasto.

*** Con excentricidades y estrambótico como suele ser, el flamante presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, arrancó su gestión. Palabras más, palabras menos, dijo que muchos creían que no estaba a la altura del cargo que hoy ocupa, pero que como llegó el tiempo de los plebeyos y las plebeyas, pues entonces ya pudo acceder. Lo dicho, la Cámara alta se vulgariza teniendo en la Mesa Directiva a un personaje como éste y no se trata de discriminación. Lo bueno es que la senadora Lilly Téllez ya prometió hacerle “la vida de cuadritos” al hoy nuevo morenista. No pasará mucho tiempo para que Fernández Noroña empiece a “regar el atole” y muy al estilo del inquilino de Palacio Nacional, a confrontar. Al tiempo.

