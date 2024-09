Llega la nueva temporada de “El secreto de Skinwalker”

History comienza el mes de septiembre con dos estrenos centrados en el misterio: la nueva serie, spin-off de “Inexplicable”, “Inexplicable: Misterios del Universo con William Shatner”, en la que el icónico presentador y productor ejecutivo William Shatner nos lleva en un viaje sin precedentes para desentrañar los secretos más fascinantes y enigmáticos del universo; y la quinta temporada de “El secreto de Skinwalker”, serie que sigue de cerca, un equipo de científicos y expertos, liderado por el investigador principal Erik Bard y el astrofísico Dr. Travis Taylor, mientras lleva a cabo una investigación exhaustiva en el rancho de Skinwalker, uno de los lugares más famosos por sus actividades paranormales y avistamientos de ovnis. Principio del formulario final del formulario.

Este mes de misterio empezará con el estreno de la serie de ocho episodios “Inexplicable: Misterios del Universo con William Shatner” para explorar la tierra y más allá en busca de los enigmas más extraños del universo. Mediante la opinión de científicos, historiadores, astronautas y otros expertos, quienes buscan arrojar luz sobre cómo lo que parece imposible puede suceder en realidad, la serie explora las cuestiones que han intrigado a la humanidad durante siglos: desde los enigmas de la formación de la Tierra hasta los retos de la exploración espacial y los peligros que podrían amenazar nuestra civilización. ¿Cómo nació nuestra tierra? ¿Volveremos a la Luna o nos aventuraremos aún más lejos? ¿Qué amenazas podrían acechar en las profundidades del espacio exterior? Y quizás la más importante de todas: ¿Estamos solos?

Esta primera temporada de “Inexplicable: Misterios del Universo con William Shatner” profundiza en las fronteras del conocimiento y la curiosidad humana al exponer una serie de fascinantes episodios que abordan preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el Universo. De esta manera, la producción comenzará con un análisis de los misteriosos objetos no identificados y las sondas extraterrestres que podrían acercarnos a la respuesta sobre si estamos solos en el cosmos. Además, se adentra en el concepto de convertirnos en “extraterrestres humanos” mientras planificamos viajes más allá de la Luna y enfrentamos los retos de vivir en otros mundos. Desde la enigmática Tierra y los secretos de su supervivencia hasta la inquietante comparación con Venus, esta temporada examina los misterios y peligros de los planetas y sus lunas.

La temporada también abordará en los peligros cósmicos que amenazan nuestra civilización, como asteroides y ráfagas de radiación, y las estrategias para enfrentarlos, además de la búsqueda incansable de nuevos horizontes y descubrimientos en el espacio. Cada episodio ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos al explorar el espacio exterior y buscar vida más allá de nuestro planeta. Finalmente, la producción busca revelar los misterios del Sol y su influencia en la vida en la Tierra, evaluando si entender este astro puede ser crucial para nuestra supervivencia.

Luego del gran estreno de “Inexplicable: Misterios del Universo con William Shatner” llegará la presentación de la quinta temporada de “El secreto de Skinwalker”, que sigue los esfuerzos más audaces hasta el momento del propietario del rancho Brandon Fugal y su equipo dirigido por el investigador principal Erik Bard y el astrofísico Dr. Travis Taylor para revelar la verdad fundamental detrás de la infame propiedad anómala de más de 200 hectáreas en el noreste de Utah.

El área misteriosa conocida como el Triángulo sigue siendo un foco clave para el equipo, mientras Erik y Travis lideran nuevas operaciones en el área adyacente conocida como East Field, un lugar donde previamente capturaron imágenes de UAP (fenómenos anómalos no identificados) y descubrieron antiguos petroglifos y formaciones rocosas de nativos americanos que representan portales interdimensionales. Además, esta temporada sigue al equipo mientras llevan a cabo nuevas operaciones de perforación y excavación con tecnología avanzada que los dejan atónitos con nuevos descubrimientos. Mientras emplean su operación más invasiva hasta la fecha, se revela que lo que el equipo podría estar enfrentando no solo es algo que no es de este mundo, sino que también puede estar relacionado con otros fenómenos que han encontrado en toda la propiedad hasta ahora.

Además, durante septiembre History intensifica el misterio con una programación imperdible para un mes lleno de revelaciones y enigmas: nuevos episodios de la última temporada de “Alienígenas Ancestrales”, el emocionante final de la cuarta temporada de “Inexplicable”, y el intrigante estreno de la nueva serie “La evidencia está entre nosotros: secretos militares”.

* “Inexplicable: Misterios del Universo con William Shatner:

Lunes 2 de septiembre a las 21 horas México

* “El secreto de Skinwalker” – Temporada 5:

Lunes 2 de septiembre a las 21:50 horas México