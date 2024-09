“Planchan” reforma del miércoles

Desde el portal

Ángel Soriano

De acuerdo a los tiempos legislativos, el miércoles 4 quedará lista la reforma judicial como una demostración más de quien maneja, controla y dirige los poderes en el país y que si bien se da espacio a la disidencia y se le permite opinar y marchar, la decisión está tomada y no hay más que acatar esas decisiones.

Lo lamentable es que se exhibe el alto nivel de indiferencia y omisión de amplios sectores de la población, no acostumbrados a leer y analizar las propuestas oficiales. Más lamentable es que esto ocurre en estudiantes o supuestos expertos en Derecho, pues la reforma judicial no afecta ni el equilibrio de poderes ni desconoce los derechos de los trabajadores.

Tampoco es una dictadura ni un gobierno autoritarse da espacio a la disidencia y se escuchan sus propuestas, sin que éstas cambien el rumbo, porque lo que se busca es rescatar a un Poder que está secuestrado por los poderosos, como lo demuestra el hecho de que el dueño de TV-Azteca se rehúsa pagar impuestos porque tiene el amparo del Poder Judicial.

Y lo más aberrante es que trabajadores con ingresos de salario mínimo defienden a quienes perciben sueldazos millonarios y gozan de todos los privilegios y se asumen como verdugos al impartir justicia al mejor postor o, lo que es peor, están al servicio de los adinerados. La reforma judicial pretende vincular ese poder al pueblo y estar a su servicio.

TURBULENCIAS

Se despide AMLO de un pueblo inteligente

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al rendir su sexto y último informe de gobierno en la Plaza de la Constitución, dijo que se retira con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos; heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos, como héroes, heroínas anónimas, sobre todo, dijo, de transferir el cargo a una gran mujer, de buenos sentimientos como es la doctora Claudia Sheinbaum… Conmueve a la sociedad oaxaqueña la brutal actitud de la policía municipal que disparó y quitó la vida a un joven estudiante universitario y a pesar de que él y los responsables fueron detenidos, los habitantes de la zona metropolitana acumularon denunciar sobre los jenízaros de municipios conurbados que son igual de prepotentes con los ciudadanos. El lamentable hecho es para dejar un precedente y concientizar a la policía y a las autoridades de que no están para ejecutar a los ciudadanos, sino que deben estar a su servicio. No entienden que el estar en la administración pública es servir a la sociedad, no ser verdugos de la misma…Y pese a las deficiencias de instituciones de salud pública a lo largo y ancho del territorio nacional, este mes se izarán banderas blancas en los estados de la República donde se ha consolidado el plan IMSS-Bienestar, sin que los derechohabientes perciban que los servicios han mejorado… Como secretaria de Gobernación, la abogada Luisa María Alcalde Luján se entrena para asumir en unas semanas más el liderazgo de Morena, desde donde consolidará y será vigilante de que las obras y los programas de la IV-T en marcha se cumplan. Aún quedan pendientes varias obras y se prevé más, sobre todo para el norte del país a fin de vincular al territorio nacional con vías de comunicación férrea que volverán por sus fueros y pronto tendremos lujosos y modernos trenes en el que, sin saturar las carreteras y sin contaminación, se podrá recorrer la República como antes, sólo que ahora en renovados y eficientes medio de transporte.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista