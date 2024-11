“Nuestro lugar feliz” con Camilo está en México

Este 6 de noviembre en el Auditorio Nacional

Además está nominado al Latín Grammy en Miami por álbum del año

Mitzi Fernández

Continuando con su éxito, Camilo se encuentra presentando su Tour “Nuestro lugar feliz” con el que se presentará este 6 de noviembre en el Auditorio Nacional. Fecha que se encuentra completamente sold out.

Además, está nominado al Latín Grammy en Miami en tres categorías: álbum del año, grabación del año y álbum tropical del año.

Durante una convivencia con los medios de comunicación previa a su concierto en la ciudad de México Camilo expresó “Estoy muy feliz, porque por alguna razón siento que es la gira que he disfrutado más, estoy en un momento tan bravo que lo veo con una mirada de ternura, tengo dos hijas y mi hija Índigo está experimentando de manera consiente y siento que me pasa lo mismo a mí”.

Haciendo referencia al nombre de este tour el cantante confesó “Mi lugar feliz es donde estoy y lo que hago ahora, en este álbum pude hacer una experimentación plena”. Completando con una reflexión “hay momentos en los que el público acepta tu música, pero las personas a las que admiras no, y yo le doy gracias a Dios que tengo ambas cosas”.

En cuanto a cómo se sintió con las nominaciones contó “más que los premios, me alegra que a la gente le guste mi música, aunque, los premios son buenos y bellos, pero son más para el ego. La nominación del álbum me hace sentir muy feliz, aunque no necesitaba que me lo dijeran para sentirme satisfecho con él”.

Es bien sabido que el cantante combina su vida paternal con la música tanto como puede y es que para él “el mundo es mucho más maleable de lo que crees, o te dicen es más difícil ser exitoso que llegar a la felicidad plena. Yo me hice un mundo para disfrutar a mi familia cada momento. Y desde que soy papá si ha cambiado más mi relación con las obras que hago, pero no mi forma de escribir. Sigo descubriéndome alrededor de mis hijas”.

El estar en México para el siempre será un placer y cuenta que “México me invitó9 y me abrió las puertas desde mis inicios, me han recibido con todos mis temas y mis álbumes. Me encanta venir y empaparme de lo que es México”.

Todos estamos esperando que cuando llegue lo que soñamos seremos felices y no es así lo único que tienes es el proceso.

También describió que su hija Índigo tiene a lado del escenario un set de percusiones porque se la pasa bailando y le encanta andar tocando y diciendo que va a probar sonido, pues tiene una conexión la música, “no sé si se me saldrá de control, pero yo volteo y la miro y eso es la felicidad para mí”.

La fecha para el 06 de noviembre en el Auditorio Nacional esta sold out, sin embargo, aún quedan las fechas del 08 de noviembre en Monterrey y 10 de noviembre en Guadalajara.

